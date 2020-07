Ultimo giorno della settimana che sta per partire. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 12 luglio 2020 per tutti e 12 i segni zodiacali e le previsioni e cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 12 luglio 2020: la giornata

Ariete: in amore recupero netto che vi spinge a vivere una storia con maggiore intraprendenza. Nel lavoro momento utile fare delle scelte vincenti.

Toro: per i sentimenti buone le stelle per chiarire una vicenda. Approfittate di questa giornata, ma attenzione a non prendere troppe cose di petto. Nel lavoro momento interessante, alcuni stanno ripartendo.

Gemelli: a livello amoroso una relazione appena nata può diventare qualcosa in più. Questo anche grazie a Venere che torna favorevole. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche discussione, dalla prossima settimana ci saranno nuove opportunità.

Cancro: in amore ci vuole maggiore prudenza, soprattutto se già avete dovuto affrontare delle polemiche importanti. A livello lavorativo qualcuno potrebbe farvi innervosire. Prudenza con Capricorno e Ariete.

Leone: per i sentimenti Luna e Venere favorevoli. Con una persona dell'Ariete o del Sagittario potrà tornare una buona sintonia. Nel lavoro è tempo di programmare qualcosa di nuovo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore potreste fare grandi progetti, anche se in questi giorni le priorità sono altre.

Nel lavoro, se c'è da affrontare un discorso, questo è un periodo migliore, vi sentite più forti.

Previsioni e oroscopo del 12 luglio: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti, se c'è una persona a cui tenete è probabile che dobbiate fare chiarezza. Siete ancora confusi, ma Venere favorevole vi aiuta.

A livello lavorativo è possibile risolvere un problema.

Scorpione: a livello amoroso giornata positiva, dovete soltanto fare attenzione non pretendere troppo. Nel lavoro momento di stanchezza che bisogna amministrare con attenzione.

Sagittario: per i sentimenti giornata interessante, periodo che porta qualcosa in più per i cuori solitari.

Nel lavoro potrebbero non mancare le buone idee in questo giornata.

Stelle e oroscopo del 12 luglio 2020: previsioni

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata potreste arrabbiarvi in famiglia se qualcuno non sta dalla vostra parte. Qualcuno potrà essere messo alle strette. Nel lavoro, se ci delle nuove responsabilità, queste saranno superate a pieno.

Acquario: a livello amoroso periodo di miglioramento, dovete però evitare di pensare troppo al passato. A livello lavorativo rispetto all'inizio dell'anno le cose vanno meglio.

Pesci: in amore normale sentirsi agitati adesso. Prudenza nei rapporti con una persona dell'Ariete. Nel lavoro momento in cui dovrete iniziare a fare nuovi progetti.