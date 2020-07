Una nuova settimana sta per prendere il via, nuovi cambiamenti e novità in arrivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo del 13 luglio 2020 e le previsioni con amore e lavoro assoluti protagonisti di questo nuovo giornata.

Stelle e oroscopo del 13 luglio 2020: la giornata

Ariete: in amore nella prima parte della giornata stelle interessanti. Vivrete nuove emozioni in una storia. Nel lavoro non sottovalutate proposte e se c'è un accordo da fare non siate troppo pignoli.

Toro: per i sentimenti Luna che torna nel segno e che vi permette di fare maggiore chiarezza. Nel lavoro non vi affaticate e cercate di essere più cauti con tutti.

Gemelli: a livello amoroso dovete affrontare tutto con calma. La serata vi vedrà nervosi e intolleranti, ma recupererete da domani. Nel lavoro soluzioni e novità, fate però attenzione alle spese eccessive.

Cancro: in amore giornata sottotono, rimandate al pomeriggio ogni discussione. A livello lavorativo è da tempo che alcuni lavorano a chiamata, non riuscite a programmare i grandi progetti per il futuro.

Leone: per i sentimenti, se cercate una nuova storia, questo è un periodo ideale per gli incontri. Le coppie solide invece potrebbero avere qualche discussione nel pomeriggio. Nel lavoro c'è qualcosa di nuovo da organizzare, una novità ed un cambiamento potrà arrivare dopo il 16.

Vergine: a livello sentimentale giornata agitata, un miglioramento arriverà nel pomeriggio.

In questi giorni le tensioni potranno svanire per far posto a qualcosa di positivo. Nel lavoro dovete cercare di risolvere un problema, avete comunque una buona energia.

Previsioni e oroscopo del 13 luglio 2020: previsioni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di stanchezza in amore, si recupererà da domani.

Nel lavoro, se pensate che qualcuno sia contro di voi il tutto andrà a risolversi in modo positivo a breve. Evitate gli eccessi, portate avanti solo quello che ritenete necessario.

Scorpione: in amore giornata di grande nervosismo, sarà meglio evitare complicazioni. A livello lavorativo non si esclude che ci sia qualche distrazione di troppo.

Sagittario: per i sentimenti è meglio riflettere prima di agire. Vivete alcuni dubbi con una persona della Vergine o dei Pesci. Nel lavoro state pensando ad un investimento, ma occorre capire che cosa potrà arrivare in futuro.

Astri e oroscopo del 13 luglio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Capricorno: in amore, se qualcuno è troppo lontano da voi cercate di avvicinarlo. Le coppie che da poco hanno fatto un passo importante ora devono stare attente al punto di vista economico. A livello lavorativo luglio non permette di realizzare quello che vorreste in tempi brevi.

Acquario: per i sentimenti potrà nascere qualche nuovo rapporto. Se una persona non risponde alle vostre richieste evitate le polemiche.

Nel lavoro non conviene fare troppo, evitate qualsiasi recessione presa al momento.

Pesci: l'amore recupera nel pomeriggio, ma non agitate troppo le acque. Nel lavoro fate maggiore attenzione, alcune persone potrebbero pretendere qualcosa in più da voi.