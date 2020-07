Un'altra settimana del mese di luglio sta per giungere al termine, lasciando spazio al weekend, approfondiamo quindi quanto prevede l'oroscopo per le giornate dal 17 al 19 luglio. I nati sotto al segno dell'Ariete continueranno a destreggiarsi in un periodo fortunato e piacevole, anche se leggermente in ritardo sul lavoro. La felicità invaderà le giornate di Vergine e Bilancia, portando il sorriso non solo sulle labbra ma anche all'interno del loro cuore. Decisamente in negativo il Sagittario, che sarà costretto a fare i conti con il nervosismo.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - il segno dell'Ariete risulta essere tra i più fortunati di tutto il weekend. Tralasciando qualche piccolo rallentamento sul lavoro, questo segno zodiacale sarà in grado di sfruttare al massimo le prossime giornate e a divenire maggiormente produttivo.

Toro - prontezza di riflessi e sangue freddo, è questo che rende questo segno zodiacale così sorprendente ed impavido. Il voler affrontare a testa alta ogni situazione permetterà al Toro di stimolare il proprio IO e nutrirlo a dovere, riuscendo così a superare tutte le difficoltà che si presenteranno sul suo cammino.

Gemelli - l'amore, almeno per il segno dei Gemelli, sembra essere nell'aria e nessuno riuscirà a ignorarlo.

Chi si trova già all'interno di una situazione sentimentale stabile potrà godere dei frutti che questa è in grado di donare, mentre chi è ancora single potrà avvicinarsi sempre più alla scoperta dell'anima gemella.

Cancro - molte opportunità potrebbero spingere i nati sotto a questo segno a prendere una decisione non da poco.

Uno di quei numerosi bivi che si presentano lungo tutto l'arco della vita si presenterà nei prossimi giorni. Attenzione a non farsi prendere dalla fretta, occorre ponderare bene la strada da intraprendere.

Leone - anche il Leone potrà dedicare le prossime giornate interamente all'amore. Il partner e la propria famiglia verranno al primo posto in ogni decisione che si prenderà ed allo stesso modo ci si sentirà apprezzati e coccolati da ogni singolo membro della propria famiglia.

C'è da ricordare, però, che ognuno manifesta le proprie emozioni a modo proprio.

Vergine - anche il segno della Vergine, secondo l'oroscopo di questo nuovo fine settimana, potrà godere dei frutti e dei benefici conquistati dopo tanto lavoro e tanti sacrifici. Riuscire a ritagliare qualche attimo di tempo da dedicare alla cura della propria persona e al relax sembrava essere solo un sogno lontano e invece ora potrà finalmente avverarsi.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la felicità sembra ormai essere all'ordine del giorno, nonostante qualche piccolo pensiero passeggero in grado di suscitare qualche sensazione malinconica di troppo. La presenza del partner e delle persone care si farà sentire e aiuterà a superare ogni singola difficoltà, anche la più piccola.

Scorpione - la sincerità e la fedeltà dei propri cari è l'unica cosa ricercata in questo periodo. È assolutamente sconsigliato affrontare ogni qualsiasi ostacolo da soli, senza chiedere aiuto alle persone care. Che si tratti di un amico, di un compagno o di un membro della propria famiglia, lasciarsi aiutare risulta essere la scelta migliore da fare.

Sagittario - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nati sotto al segno del Sagittario si ritroveranno a dover fare i conti con qualche nota di stress non indifferente e saranno in grado di mettere a dura prova i rapporti interpersonali. La troppa mole di lavoro spinge questo segno a desiderare maggiori attenzioni e maggiore comprensione dal partner, portando alla nascita di qualche battibecco.

Capricorno - qualche piccolo intoppo, specialmente in ambito lavorativo, ha portato a un innalzamento del livello di stress percepibile, ma non a livelli tali da rendere difficoltosa la gestione delle varie giornate. Con l'arrivo del weekend anche il Capricorno potrà godere di qualche attimo di serenità e meritato riposo.

Acquario - credere fermamente in qualcosa è la chiave principale per poterla ottenere. Ovviamente nulla si ottiene senza sacrificio, ma in questo periodo, soprattutto con l'avvicinarsi del fine settimana, non saranno necessari sforzi eccessivi per portare a compimento quelli che sono i propri obiettivi.

Pesci - la settimana corrente non è certo stata tra le migliori e qualche rapporto interpersonale potrebbe essere stato leso, seppur non in maniera irreparabile e permanente.

Riuscire a chiedere scusa, molte volte, potrebbe essere il primo passo per riallacciare un rapporto creduto ormai perso. Attenzione però a non chiedere scusa quando si ha la certezza di avere ragione: i confronti sono necessari per crescere e conoscere le persone che si hanno intorno.