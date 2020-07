Mercoledì 22 luglio 2020 troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal Cancro (dove staziona pure Mercurio) al segno del Leone, facendo compagnia alla Luna. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano che proseguirà il proprio moto in Toro. Infine, il Nodo Lunare e Venere permarranno in Gemelli, come Marte che continuerà il domicilio in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Capricorno ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: nuove prospettive. Il Luminare diurno sbarcherà nel segno prediletto, ovvero il Leone, e la congiunzione che formerà con la Luna farà si che i nativi cambino, con ogni probabilità, prospettiva nei confronti della quotidianità.

Grinta nella professione e fascino in amore non dovrebbero mancare, ma a venir meno potrebbe essere la lucidità d'intenti quindi meglio avanzare coi piedi di piombo.

2° posto Ariete: entusiasti. Il sestile tra Marte nella loro orbita e Venere in Gemelli prosegue e sarà avvalorato dallo sbarco del Sole nel loro Elemento. Tale cambiamento planetario, difatti, avrà buone chance di rendere entusiasti i nativi facendogli, però, scorgere soltanto il lato positivo della medaglia, a causa della quadratura Marte-Mercurio in seconda casa.

3° posto Toro: determinati. Lo scontro Terra-Acqua che ha tenuto banco nelle ultime settimane è, finalmente, giunto a conclusione e questo mercoledì i nati del segno potranno presumibilmente contare su una ritrovata determinazione.

Questa ostinazione dovrà necessariamente fare i conti con l'opposizione che il Sole a zero gradi in Leone formerà col terzetto Saturno-Giove-Plutone, il quale potrebbe fargli fare il passo più lungo della gamba nelle faccende finanziarie.

I mezzani

4° posto Sagittario: mani bucate. La congiunzione dei Luminari indurrà, con ogni probabilità, i nativi a concedersi degli acquisti rimandati da tempo ma, nel mentre, la quadratura Venere-Nettuno parrà offuscare la lucidità a riguardo.

Ne verrà fuori, quindi, una sessione di shopping che presumibilmente supererà il budget preventivato. Amore in stand-by.

5° posto Cancro: taciturni. Nel settore professionale, adesso che è rimasto il solo Mercurio nel loro domicilio, i nati Cancro avranno svariate possibilità di notare alcune manchevolezze da parte dei colleghi.

Le stesse, però, non vorranno sottolinearle rimanendo in silenzio ad osservare.

6° posto Scorpione: mondani. Le ansie legate al quotidiano verranno relegate in secondo piano da questo segno, che preferirà di gran lunga concedersi una spensierata serata assieme alle amicizie di sempre. Probabili perplessità amorose in tarda serata.

7° posto Bilancia: straniti. L'ambiguo comportamento di un collega potrebbe stranire i nati Bilancia che, superata la perplessità iniziale, si prodigheranno nel chiedere numi all'interessato, ricevendo una risposta che li spiazzerà ancor di più.

8° posto Gemelli: prevaricatori. I nativi che sono a capo di un team professionale faranno probabilmente leva sulla propria posizione di forza, mettendo in campo una controproducente prevaricazione sui suddetti.

Entro questa giornata, però, dovrebbero raddrizzare il tiro se vorranno continuare ad essere rispettati dal gruppo di lavoro in futuro.

9° posto Pesci: lavoro flop. Mercoledì dove il parterre planetario sembrerà non fare il tifo per i nativi, in quanto anche Nettuno nella loro orbita formerà un quadrato a Venere rendendo, come spiacevole conseguenza, gli avanzamenti professionali più lenti del solito.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: finanze flop. Le uscite economiche del periodo sembrano inarrestabili e ora, che anche il Sole diviene opposto, i nativi potrebbero vedersela con una nuova spesa supplementare. Maggiormente bersagliate la prima e seconda decade che, per non andare col conto in rosso, dovrà necessariamente eliminare le spese voluttuarie.

11° posto Capricorno: occhio per occhio. Rispondere a tono a un capo o a un collega (oppure ripagare gli stessi col medesimo presunto torto subito), potrebbe rivelarsi una pessima mossa per i nati Capricorno. Ingoiare il rospo e tirare dritto per la propria strada, invece, sarebbe l'ideale per uscire "indenni" da questo mercoledì.

12° posto Vergine: bizzosi. In queste 24 ore i nati del segno avranno presumibilmente ii nervi a fior di pelle, specialmente nelle faccende di cuore dove la mosca al naso potrebbe saltargli anche per un minuzia detta o fatta dal partner.