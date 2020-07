Sta per prendere via una nuova settimana del mese di luglio. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 20 luglio per tutti e dodici segni zodiacali con le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 20 luglio 2020: la giornata

Ariete: in amore, nelle storie in cui si è vissuta una crisi, in questa giornata sarà meglio astenersi da inutili polemiche. Nel lavoro giornata che sembra inconcludente, poco proficua.

Toro: per i sentimenti momento ancora positivo, non rimandate nulla a domani. Nel lavoro evitate di guardarvi indietro. Se c'è un contratto da firmare cercate di concluderlo al più presto.

Gemelli: a livello sentimentale è possibile parlare con una persona e vivere belle emozioni. Nel lavoro momento in cui potrete ritrovarvi a fronteggiare una situazione imprevista, ci sarà da fare una scelta.

Cancro: in amore Luna ancora nel segno e presto arriverà anche Venere a rafforzare un'unione. A livello lavorativo giornata di recupero, anche se restate un po' angosciati dal fatto che a breve bisognerà cambiare e prendere qualche decisione.

Leone: a livello sentimentale il Sole entra nel segno e porterà una maggiore voglia di amare. Momento positivo e ricco di emozioni. Nel lavoro situazione che preoccupa, soprattutto per gli eventi degli ultimi mesi.

Vergine: a livello amoroso la seconda metà della giornata sarà positiva grazie anche alla Luna favorevole.

Nel lavoro non mancano le nuove opportunità, c'è qualcosa di nuovo nelle relazioni professionali.

Previsioni e oroscopo del 20 luglio 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale i rapporti in amore sono conflittuali. Nel lavoro non mancano successi, ma c'è anche stanchezza. In questo momento è difficile far quadrare tutto.

Scorpione: a livello sentimentale giornata che vi porta a fare cose nuove, vivere emozioni importanti. A livello lavorativo potrete fare delle scelte di grande importante e iniziare a programmare qualcosa di positivo.

Sagittario: in amore attenzione ai rapporti con una persona dei Pesci o della Vergine.

Nel lavoro dopo due giorni nervosi adesso si recupera.

Astri e oroscopo del 20 luglio 2020: previsioni

Capricorno: per i sentimenti giornata particolare con la Luna in opposizione che porta qualche discussione. Nel lavoro difficile in questo periodo trovare nuove opportunità. Queste arriveranno nei prossimi mesi.

Acquario: in amore giornata tranquilla. I nuovi rapporti possono essere importanti. A livello lavorativo non siete troppo impulsivi, giornata che porta qualche cambiamento.

Pesci: per i sentimenti giornata interessante se ci sono stati momenti di difficoltà, sfruttate tutto per riavvicinarvi. Nel lavoro la vostra professione richiede molto impegno, date il massimo ma vorreste anche più riconoscimento.