Domenica 5 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico Plutone, Saturno, la Luna e Giove transitare nel segno del Capricorno, mentre Nettuno sosterà in Pesci. Urano proseguirà il moto in Toro, così come il Nodo Lunare assieme a Venere che rimarranno stabili in Gemelli. Infine, Marte permarrà nell'orbita dell'Ariete come il Sole insieme a Mercurio che continueranno il domicilio in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Toro, meno conciliante per Vergine e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: shopping. La triade formata da Giove, Plutone e Saturno camminerà all'indietro intimandogli di non esagerare con le uscite economiche, ed a fronte di ciò i nativi si concederanno una sessione di shopping, orientata sull'arredamento abitativo, che punterà su offerte ed occasioni di sorta.

2° posto Toro: ostinati. I Luminari saranno in contrasto tra loro ed a giovarne saranno, c'è da scommetterci, i nati Toro che potranno contare su un'invidiabile determinazione, che gli permetterà di raggiungere celermente le mete lavorative a cui ambiscono.

3° posto Cancro: energie top. Il bottino energetico nativo avrà ottime chance di risultare stracolmo nella giornata che chiude la settimana, tanto che i nati del segno riusciranno a cimentarsi su più fronti contemporaneamente, traendone svariati risultati soddisfacenti.

I mezzani

4° posto Scorpione: entusiasti. Sul versante professionale questa domenica potrebbe risultare foriera di opportunità nuove di zecca in casa Scorpione, e tale mole di nuove e fresche occasioni renderli, dopo qualche tempo, entusiasti verso il prossimo futuro.

5° posto Pesci: briosi. Il tono umorale nativo, sopratutto dalla tarda mattinata, sarà presumibilmente frizzante e brioso, tanto che sia gli amici che il partner stenteranno quasi a riconoscerli, considerati i loro ultimi musi lunghi.

6° posto Ariete: equivoci. La settimana chiude i battenti con una giornata dove i nati del segno potrebbero essere alle prese con uno spinoso malinteso legato alla famiglia d'origine, dove fare ammenda, se necessario, si rivelerà la mossa più azzeccata.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

7° posto Sagittario: maldicenze. Quando qualche persona si lancia in una maldicenza sui nati Sagittario, questi solitamente non se ne curano. Quest'oggi, però, la retrogradazione mercuriale d'aria potrebbe farli rimanere sgomenti quando il pettegolezzo giungerà alle loro orecchie.

8° posto Vergine: finanze flop.

Domenica in cui i nati Vergine dovranno, con tutta probabilità, porre la massima attenzione al loro bottino economico, in quanto le uscite potrebbero superare di gran lunga le entrate facendo scivolare il bilancio in un pericolo 'rosso'.

9° posto Capricorno: puntini sulle 'i'. Al lavoro, col subentro di Saturno nella loro orbita, ci sarà probabilmente da chiarire alcune questioni con i colleghi, sopratutto quelli subentrati da poco in azienda. Il terzetto retrogrado composto da Saturno-Giove-Plutone, però, non renderà tale scambio di vedute pacifico e costruttivo, anzi.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spossati. Le energie potrebbero essere il tallone d'Achille dei nativi questa domenica, facendo optare alcuni di loro per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ricaricare le pile e ripartire, già da lunedì, più grintosi che mai.

11° posto Gemelli: indisponenti. La serenità, sia in amore che nel lavoro, sarà presumibilmente una chimera in casa Gemelli durante questa giornata, sopratutto a causa del mood indisponente che metteranno in campo con le persone con cui si rapporteranno.

12° posto Acquario: lavoro flop. Sul versante lavorativo i nati del segno avranno poche chance di ottenere risultati degni di nota nella giornata odierna, e ciò potrebbe irrimediabilmente metterli di cattivo umore anche nel nido domestico.