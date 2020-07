Giovedì 9 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Nettuno stazionare in Pesci, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno sosteranno nel segno del Capricorno. Mercurio ed il Sole permarranno nell'orbita Cancro, così come Venere insieme al Nodo Lunare che rimarranno stabili in Gemelli. In ultimo, Marte proseguirà il domicilio in Ariete come Urano che continuerà lo stazionamento in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno entusiasmante per Cancro e Toro.

Illusioni per il Cancro

Ariete: silenziosi. Mercurio guarderà di traverso Marte nel loro domicilio, rendendo i nativi inclini ad un mood taciturno.

Questi silenzi avranno presumibilmente il potere di non urtare l'equilibrio del rapporto di coppia.

Toro: svogliati. A latitare quest'oggi potrebbe essere la voglia di darsi da fare in casa Toro, dove i nativi prediligeranno trascorrere 24 ore in casa, godendosi l'affetto dell'amato bene e dei figli.

Gemelli: incontri. Ad eccezione della mattinata, i nativi avranno ottime chance di fare incontri stuzzicanti sotto il profilo amoroso questo giovedì. Occhi aperti, quindi, perché tra qualcuna di queste conoscenze potrebbe nascere un coinvolgente flirt.

Cancro: illusioni. Le faccende di cuore saranno, c'è da scommetterci, bersagliate dallo scontro tra Nettuno e la triade retrograda Saturno-Plutone-Giove oltre che dalla pesante quadratura tra Marte e Mercurio.

Tali avverse configurazioni planetarie andranno presumibilmente ad appannare la lucidità nativa, facendogli prendere degli abbagli.

Lavoro a gonfie vele per la Bilancia

Leone: organizzati. Il Sole e la Luna in posizioni neutrali lasceranno probabilmente maggior spazio di manovra ai nativi che, di conseguenza, si dedicheranno alle attività pratiche procrastinate nei giorni addietro.

Tali incombenze saranno organizzate in maniera esemplare nell'arco di due giornate, in modo da catapultarsi nello sfavillante weekend che li aspetta più liberi.

Vergine: fiacchi. Le energie saranno, con tutta probabilità, ridotte al lumicino in queste 24 ore e molti nativi, di conseguenza, decideranno di prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile.

In questo modo riusciranno più facilmente a ricaricare le pile in vista del venerdì.

Bilancia: lavoro a gonfie vele. Venere potrebbe avere un effetto ambivalente nella giornata odierna per i nati del segno. Da un lato, formerà una quadratura con la Luna e un sestile con Marte in opposizione rendendo ostico il dialogo in amore. Dall'altro, fortunatamente, farà progredire i loro progetti professionali in essere più celermente.

Scorpione: pensierosi. Giovedì in cui i nativi risulteranno probabilmente oltremodo pensierosi, sia verso le diatribe amorose che nelle scelte fatte durante l'ultimo periodo. Per svagare la mente, invece, sarebbe meglio dedicare del tempo a un'attività rigenerante, come un nuovo hobby.

Acquario intraprendente

Sagittario: amore sottotono. Le faccende professionali potrebbero assorbire gran parte delle energie native facendo relegare, come inevitabile conseguenze, le questioni di cuore in secondo piano. Il partner, però, non sarà affatto d'accordo e li richiamerà all'ordine.

Capricorno: nervosi. I risultati odierni, che saranno presumibilmente al di sotto delle aspettative, renderanno nervosi e insoddisfatti i nativi. Mentre Giove e Plutone cammineranno all'indietro, però, sarebbe bene non battere i pugni sul tavolo perché potrebbe rivelarsi una mossa controproducente.

Acquario: intraprendenti. Giornata di probabili conoscenze con nuove figure professionali, dove l'intraprendenza nativa non passerà di certo inosservata, suscitando un'ottima prima impressione.

Pesci: gatto col topo. La voglia dei nati Pesci single di concedersi qualche stuzzicante flirt sarà, con ogni probabilità, alta ma il 'tira e molla' che metteranno in campo potrebbe far fuggire la preda a gambe levate.