L'oroscopo del weekend è pronto a rivelare come saranno i giorni di sabato 11 e domenica 12 luglio. La Luna sarà nell'Ariete e questo porterà relax e divertimento a volontà. C'è chi dovrà combattere con dei piccoli intoppi, chi dovrà comunque lavorare e chi invece sarà in modalità riposo come nel caso dei nativi dei Pesci. Sarà un fine settimana intenso e interessante. Scopriamo subito le previsioni delle stelle segno per segno.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Sabato mattina, suderete un bel po' a causa di certe commissioni doverose da sbrigare. Potrebbero nascere dei disguidi, ma non si tratterà di niente di irrisolvibile.

Le vostre qualità persuasive vi torneranno utili. Le famiglie numerose potranno ritrovarsi e pranzare o a cenare come una volta. Chi è solo o preferisce la tranquillità al caos dei parenti, trascorrerà 48 ore appaganti: farete ciò che vi pare e piace.

Toro - Avrete a che fare con un fine settimana davvero interessante, soprattutto a livello sentimentale, sociale e psicofisico. La motivazione verrà ripristinata, specie se nei mesi scorsi ci sono stati un po' di pasticci da sistemare. Vi dedicherete a dello shopping e ciò sarà terapeutico, ma dovrete cercare di non consumare troppo denaro. Cercate di rilassarvi, magari con la lettura di un buon libro o passeggiando al chiaro di luna. Anche per coloro che sognano una carriera stellare è giunto il momento di prendersi una pausa.

Gemelli - Finalmente da questo weekend le cose cominceranno a ingranare come desiderato. La settimana potrà concludersi con il botto e avrete modo di abbandonarvi al relax assoluto. Mare, sole, gelati e anguria, adorate l'estate perché è ricca di positività e di colori. Tra sabato e domenica avrete l'opportunità di scambiare quattro parole con gente nuova, magari con dei turisti o di uscire a passeggiare sul lungomare.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che non dovete rinchiudervi nel vostro guscio anche se non vi sentite sicuri e tranquilli. Accettate un eventuale invito perché il vostro weekend si presenta vincente. Prestate attenzione alle possibili scenate che potrebbero nascere all'interno delle mura domestiche o nei social.

Non è sempre facile mantenere la calma, soprattutto per voi che siete un segno estremamente istintivo. La vostra vena creativa lascerà chiunque a bocca spalancata, quindi approfittatene!

Leone - Dopo una settimana carica di fervore, premiatevi con qualcosa di appagante. I più giovani di questo ruggente segno avranno il compito di organizzare un evento o una festicciola, magari in riva al mare o qualcosa di simile. Aspettatevi due giornate interessanti e ricche di idee. Anche chi lavora riuscirà a togliersi delle soddisfazioni, si prevedono emozioni e complimenti. Una tentazione golosa busserà alla vostra porta, di tanto in tanto non fa male sgarrare.

Vergine - La malinconia rischierà di travolgervi in questo fine settimana.

Forse non riuscite a godervi l'estate come vorreste e questo per via degli ultimi accadimenti che vi hanno reso più diffidenti e guardinghi. Potrete comunque riprendere in mano la vostra vita aprendovi a quelle attività da fare in solitaria o con poche persone fidate. Non saranno da escludersi delle partenze per un viaggio, in tal caso, puntate alle terme o ad una metà marittima dove l'aria è pulita. Avete bisogno di respirare a pieni polmoni.

Le previsioni dell'oroscopo dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del weekend, vedono gioire le coppie stabili e tutti coloro che saranno in vacanza in queste due giornate. Di questi tempi complicati, soprattutto a livello economico, non è semplice prendere e partire, ma chi avrà questa possibilità non dovrà in alcuna maniera sprecarla.

Reinventatevi, perché sarà il momento migliore per farlo. Se c'è un ostacolo che vi impedisce di proseguire nel vostro cammino, tra sabato e domenica avrete modo di arginarlo grazie anche a un'osservazione geniale.

Scorpione - Sabato e domenica saranno due giornate molto slanciate. L'energia planetaria porterà sprint, sorrisi ed anche amore. I cuori solitari più estroversi, potranno approcciare qualcuno di interessante. Cercate solamente di non distogliere l'attenzione da quelle che sono le priorità. Spesso, durante l'estate, si tende a lasciarsi andare perdendo lo slancio acquisito durante i mesi freddi. Arrivi e partenze all'orizzonte, rivedrete dei parenti o familiari. Una buona pizza vi allieterà l'umore, adorate l'estate!

Sagittario - Aspettatevi 48 ore fortunate per chi cerca l'amore o gli incontri fugaci. La vostra spensieratezza sarà accecante e le vostre idee risulteranno più fertili che mai. Le coppie sposate o conviventi faranno i salti di gioia, forse giungerà una notizia piacevole.Tuttavia, dovrete tenere gli occhi bene aperti perché la distrazione sarà dietro l'angolo. Attenzione alla strada e al traffico, non sarà il caso di abbassare la guardia.

Capricorno - Weekend romantico per le coppie che si amano. Se c'è stata una lite, finalmente tornerà il sereno e l'affiatamento. I sogni risulteranno più vividi che mai e sarà possibile avanzare richieste o proposte di nuovi progetti. Non bloccate la fantasia, essa vi aiuterà!

Le previsioni annunciano un viaggio o un arrivo interessante, a quanto pare qualcosa si sta muovendo sul vostro fronte. Una buona programmazione vi impedirà di mettervi il bastone tra le ruote.

Acquario - Avrete modo di trascorrere un fine settimana ad alto divertimento! Anche coloro che spesso si lamentano che non succede mai nulla di interessante, dovranno ricredersi. A quanto pare, in queste 48 ore accadrà qualcosa di importante, forse una notizia o magari prenderete parte ad una festa o un appuntamento. Le coppie potranno intavolare dei discorsi seri riguardanti il futuro. Delle informazioni vi allargheranno la mente inducendovi a provare delle strade alternative.

Pesci - L’oroscopo di questo weekend vi vedrà in modalità relax e nessuno dovrà recarvi disturbo altrimenti andrete in escandescenze.

Siete soliti accumulare le faccende domestiche in questa parte della settimana, ma questa volta avrete meno cose da fare. Le stelle vi sorrideranno spianandovi la strada dagli ostacoli. In famiglia si respirerà un clima sereno anche se forse con dei parenti potrebbero esserci dei rancori di vecchia data.