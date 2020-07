L'oroscopo di domani, venerdì 10 luglio, è pronto a svelare l'andamento riservato dalle stelle alla giornata in analisi. In evidenza in questo frangente le previsioni zodiacali del giorno segno per segno a partire dall'Ariete fino a quello della Vergine. Quindi sotto osservazione la prima tranche dello zodiaco messi sotto la lente in relazione ai sentimenti e alla quotidianità in generale. Nel quinto giorno della corrente settimana l'Astrologia presenta un firmamento abbastanza variegato ma, nel complesso, non eccessivamente stravolto in merito alle interpolazioni planetarie viste nei giorni precedenti.

In primo piano spicca nel contesto l'ottimo trigono Marte-Venere, positivo per l'Ariete. Decisamente meno convincente sul piano della positività, invece, l'opposizione in atto tra il Sole e la coppia formata da Giove e Plutone, responsabili in parte della giornata stancante messa in preventivo a coloro del Cancro. Da segnalare altresì anche la bella congiunzione tra Luna e Nettuno, super-positiva per coloro nativi in Pesci come messo da noi in evidenza nell'articolo conseguente a questo.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni dell'Oroscopo di venerdì 10 luglio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 luglio

Eccoci di nuovo pronti a dare spazio alla nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel frangente impostata sulla giornata di venerdì 10 luglio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani sull'amore e nel lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Iniziamo subito ad assegnare le varie posizioni in relazione alla scaletta in oggetto, come sempre partendo dalla vetta a scendere.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Questo venerdì al primo posto troviamo Ariete e Leone, entrambi sottoscritti da cinque splendide stelline indicanti i periodi a massima positività. La parte centrale della classifica è occupata da un simpatico terzetto formato da Toro, Gemelli e Vergine, tutti indicati in giornata normale, ossia la probabile convivenza con la solita scontata routine.

Invece, purtroppo per loro, a dover affrontare turbolenze astrali di stampo negativo (Sole sotto opposizione da Giove e Plutone) saranno i tanti amici nativi del Cancro, valutati in periodo "sottotono".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 10 luglio: discreto successo per Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che la giornata di venerdì sarà all'insegna di Marte in trigono a Venere, vostro pianeta di settore. Sicuramente favorevole la giornata nelle cose legate alle questioni sentimentali ed economiche.

In amore si prevede un ottimo periodo, anche se senso di impegni, questo è poco ma sicuro. Malgrado ciò, le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo non solo al partner e alla famiglia in generale ma anche a tutto il resto. Per chi vive una relazione sentimentale stabile il cielo sarà benevolo contribuendo a splendidi momenti di intimità. Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita per i pretendenti che cercassero eventualmente di conquistare il vostro cuore a tutti i costi. Così, se vorrete, potrete finalmente fare la vostra scelta: buona fortuna! Nel lavoro, i pianeti che contano promettono una giornata vivacissima, molto movimentata, all'insegna del più frizzante dinamismo.

Insomma, per voi un autentico invito a nozze. Con colleghi e amici avrete numerosissime occasioni d'incontro e di scambio di opinioni, ottime per migliorare la vostra posizione. Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì presumono possa essere una giornata all'insegna della normalità, nonché votata alla generica routine: ma bene anche così! In amore intanto, il buon umore lo renderà positivo, tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme alle persone amate, magari anche per organizzare un fine settimana al mare: approfittatene. In coppia, se avete intenzione di imbarcarvi in qualche iniziativa particolare, il consiglio è di aspettare in quanto non è questo il momento di rischiare.

Single, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante. Per avere successo cercate di prevenire i desideri: liberate la fantasia una volta per tutte e vivrete attimi irripetibili che difficilmente potrete dimenticare. In ambito lavorativo, l'oroscopo giornaliero predice che potrebbe arrivare una giornata positiva. Coccolatissimi da Mercurio in sestile ad Urano, risolvete con un colpo di genio questioni complicate. Tutto andrà a meraviglia: il vostro impegno verrà apprezzato ed l'operato giudicato di buona qualità. Voto: 7+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di venerdì per la giornata di domani 10 luglio, indica che evolverà abbastanza positivamente il periodo, terra di confine tra la fine della settimana lavorativa e l'inizio del nuovo weekend.

Riscuoterete un discreto successo, grazie ad un'iniziativa che sarà condivisa da gran parte delle persone che avete nel vostro "giro buono": metteteci massimo impegno e non deluderete nessuno. In campo sentimentale sarete coinvolti in un rapporto molto passionale capace di scatenare i vostri istinti più nascosti. L'influenza astrale del periodo è prevista positiva quanto basta sia per voi che per il vostro partner, tanto che a tratti vi sembrerà addirittura di sognare. Single, tante delusioni hanno messo a dura prova il vostro ottimismo, eppure le amiche stelle vi rassicurano sulla possibilità d'incontrare finalmente l'amore. Nel lavoro, il cielo sopra di voi vi vuole bene, vi avvolge con passione e vi apre molte porte: intuizione e fantasia si fonderanno meravigliosamente alla grinta ed alla tenacia.

La vostra simpatia, vi aiuterà ad ottenere risultai largamente positivi, sia dal punto di vista personale che finanziario. Voto: 8=.

L'oroscopo di domani, venerdì 10 luglio: ottima l'intesa in amore per il Leone

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo di domani, per questo venerdì 10 luglio, indica che il periodo in analisi potrebbe portare un deciso calo di energie: la stanchezza si farà sentire. Come anche potrebbero farsi notare alcuni piccoli problemi da risolvere in coppia, in famiglia o nei confronti di colleghi. In amore, l’irrequietezza conoscerà impennate davvero preoccupanti: non riuscirete a mettere d’accordo sentimenti ed esigenze erotiche, questo creerà squilibri nel rapporto di coppia.

In amore quindi l'invito degli astri è quello di essere molto sinceri con la persona amata, chiarendo tutti quegli aspetti che non soddisfano il vostro rapporto. Single, dal punto di vista astrale non avete seri motivi per lamentarvi. Il fatto è che il vostro umore in questo periodo non è un granché e questo vi fa vedere tutto grigio. Perciò non fatevi suggestionare da valutazioni parziali o addirittura errate. Non pensateci ma distraetevi insieme agli amici di sempre. Nel lavoro non rifiutate la possibilità di scendere ad un compromesso, soprattutto se potrebbe portare vantaggi facendovi risparmiare tempo, fatica e denaro. Tenete presente che la forza d'animo non vi mancherà e riuscirete a risolvere (quasi) ogni problema.

Voto: 7=.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo del giorno preannuncia che partirà e si chiuderà davvero alla grande questo vostro venerdì di fine settimana. Probabilmente realizzerete che è necessario un cambiamento per poter vivere con maggiore sicurezza il vostro quotidiano: pronti ad affrontare il vostro futuro con più solidità? In amore intanto, hobby e passioni renderanno ancor più vivo il vostro rapporto di coppia. Si prospetta più che ottima l'intesa amorosa anche per coloro uniti da poco: quest'ultimi saranno travolti da un'insolita quanto straordinaria felicità. Single, saranno numerose le amicizie, come anche gli interessi in comune. Situazione ideale perché un amico/a finisca col diventare "qualcosa di più".

Se siete in cerca dell'anima gemella non dovrete esitare a farvi avanti, perché questo è proprio il momento giusto per eventuali dichiarazioni. Nel lavoro, Luna e Nettuno speculari positivi volteggiano all'unisono sopra il vostro capo, regalandovi tanta serenità e pure una robusta dose di energia. Afferrate al volo ogni occasione vi si presenti e cercate di trarne il massimo vantaggio. Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 10 luglio, invita a puntare tutto sulla positività che le stelle amiche sicuramente non faranno mancare. In ambito famigliare potrete respirare finalmente aria di serenità. Un consiglio a chi avesse problemi di relazione con i figli: una parola, seppur giusta, detta al momento sbagliato avrà meno peso rispetto ad una sbagliata pronunciata al momento giusto: meditate!

Senz'altro in tanti vi lascerete prendere dalla voglia di fare qualcosa di nuovo: esprimete ciò che vi detta la mente, certamente piena di ottime idee, solo in questo modo potete sperare di avere successo, o almeno riscuotere i consensi di chi vi interessa. In generale, sarà una giornata vigorosa a livello sentimentale: emotivi e ricchi di nuove curiosità da soddisfare, molti nativi ritroveranno l'intesa e la passione perduta. Single, positiva sarà la Luna, speculare e in tinta con il vostro innato ottimismo. Sarà una giornata positiva? Poco ma sicuro, specialmente se avete scelto di rimanere in tale status solo per il gusto di una libertà sentimentale senza limiti. Il lavoro, per chiudere, sarà il punto focale della giornata. Ci metterete l’anima evitando di pensare a tutto al resto. Buona l'intesa con i colleghi: mettendo in comune grinta e resistenza, il vostro staff diventerà una forza della natura! Voto: 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.