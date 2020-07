L'oroscopo di domani giovedì 9 luglio, è pronto a svelare le previsioni zodiacali del giorno con la classifica e i voti dei segni relativi alla prima tranche zodiacale. In evidenza in questo contesto pertanto le analisi astrologiche rivolte in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire se sarà una buona giornata per il vostro segno? Come al solito prima di partire in quarta nel giudicare il periodo, andremo a dare una breve anticipazione sui segni baciati dalla fortuna nonché su quelli in coda alla scaletta quotidiana.

A proposito di segni fortunati, il frangente evolverà senza intoppi per gran parte dei nati sotto il simbolo astrale del Leone: il segno di Fuoco sarà super-favorito dalla Luna in Pesci, questo giovedì in aspetto altamente positivo (specularità al 100%).

Riscontri molto incoraggianti, sia per quanto riguarda i settori affetti e amicizie sia nelle professioni, per l'Ariete e il Toro, entrambi valutati nel periodo con le cinque stelle della buona fortuna. Intanto, sempre secondo quanto estrapolato dalle effemeridi e messo nero su bianco nell'Oroscopo del giorno, a trovare più di qualche difficoltà nel percorso quotidiano saranno coloro nativi in Vergine e Gemelli, rispettivamente considerati in giornata da tre e due stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni dell'oroscopo di giovedì 9 luglio, segno per segno.

Classifica stelline 9 luglio

Nuovo incontro con l'ormai consueta classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sulla giornata di giovedì 9 luglio 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito che in questa parte centrale della settimana a tenere alta l'attenzione di tutti sarà la presenza della Luna in Pesci, nel bene o nel male senz'altro pronta a cambiare le sorti del periodo ai sei segni presenti nella scaletta in evidenza.

A godere della prima posizione, come già fatto trapelare in apertura, il Leone, seguito in seconda posizione dall'Ariete e dal Toro a pari merito. Terzo posto tutto per Cancro, in questo caso posizionato a metà tra i primi già svelati e gli ultimi in classifica rappresentati dalla Vergine e dai Gemelli.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo segno per segno con gli aspetti astrologici principali in primo piano:

Top del giorno : Leone (Luna speculare positiva 100%);

: (Luna speculare positiva 100%); ★★★★★: Ariete (Venere in sestile a Marte nel segno), Toro (Luna e Mercurio in sestile);

★★★★: Cancro (Luna in trigono a Sole e Mercurio, Giove e Plutone in quadratura al Sole);

★★★: Vergine (Luna e Marte speculari negativi al 85%);

★★: Gemelli (Luna in quadratura a Venere nel segno).

Previsioni di domani, giovedì 9 luglio: giornata vincente per il Toro

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Il prossimo giovedì si preannuncia davvero con un invidiabile sprint per voi Ariete. Avrete energia da vendere e una grande voglia di fare, ed è questo che più apprezzeranno le persona che avete al vostro fianco o con le quali andrete a interagire.

In amore, l'oroscopo di domani, di giovedì 9 luglio, indica una meravigliosa Venere in ottimo sestile a Marte, vostro attuale pianeta di settore. La voglia di novità surriscalderà l'intesa di coppia, magari in alcuni casi rimettendo persino in discussione eventi ormai superati da un pezzo, anche se a questi ancora un po' affezionati. In coppia, se dovessero eventualmente esserci piccoli bisticci, tranquilli, il rimedio è presto trovato: zittire a suon di baci la persona amata, incorniciando il tutto in un mare di coccole! Sarà il rimedio più efficace per portare dalla vostra parte chi amate: vedrete, piacerà. Single, se voleste eventualmente elevarvi mentalmente, guardate dentro voi stessi: cercate di limare alcuni lati del vostro carattere che non vi convincono appieno.

In caso di dubbi, non dubitate delle vostre capacità ma tirate dritti fino alla meta. Nel lavoro, se baserete la vostra azione sulla qualità e sulla continuità, la vostra perseveranza porterà sicuramente i suoi frutti. A fine giornata potrete staccare la spina e passare finalmente una bella serata, proprio come piace a voi. Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano che partirà splendidamente questa parte centrale della settimana, con una giornata vincente in molti comparti. La Luna in sestile al vostro Mercurio sarà pronta a favorirvi, senz'altro colorando la vita affettiva con quel pizzico di solare allegria che non guasta mai. Per alcuni di voi si delinea la possibilità di un legame nuovo, potenzialmente trasgressivo: fate vobis!

In coppia sarà un momento decisamente più felice del solito, ideale per dare uno scossone al rapporto sentimentale storico: ricordate che più amate e più vi sentite appagati. Per qualche Toro potrebbe fare la differenza l'eccellente attrazione fisica, pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti anche in partner sensibilmente stanchi o all'apparenza appagati. Single, nella giornata di giovedì sarete particolarmente rilassati e questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, sia in casa che fuori. Prendetene atto e regolatevi. In merito al lavoro, l'oroscopo di domani prevede che il "buon Mercurio" alzerà il volume dell'umore, consentendo di premere il piede sul pedale dell'acceleratore del successo.

Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità: fate attenzione ai segnali ed alle coincidenze, peraltro, non casuali. Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★ L'Astrologia di domani presume possa evolvere abbastanza negativamente questo vostro giovedì di metà settimana. Diversi impegni o nuove direttive aumenteranno la vostra mole di lavoro quotidiano e questo potrebbe mandare su tutte le furie più di qualcuno tra voi Gemelli: rimanete calmi. In amore, parecchie cose vi hanno già stufato o manca pochissimo in questo senso. Nella coppia non mancheranno incomprensioni: tenete quindi a freno l'irritabilità e la voglia di primeggiare ad ogni costo. Anche nelle coppie stabili c'è sempre bisogno di mettere in atto un rinnovamento, magari qualcosa di mai fatto capace di ridare verve alle situazioni più instabili.

Considerate anche la possibilità di dover dare un maggior spazio alle esigenze della persona amata, non soltanto alle vostre: siete una coppia, pertanto dovete dividere in parti uguali sia i momenti buoni che quelli meno: vedrete che tutto si risolverà al meglio. Single, da tempo qualcosa vi turba ma non riuscite a parlarne con nessuno? Allora è giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione: parlatene con una persona fidata (amica/o, familiare o chi vi pare, purché competente). In merito al lavoro, avete le spalle larghe per assumere le responsabilità che si presenteranno, quindi non preoccupatevi più del dovuto e datevi da fare. Voto: 6+.

L'oroscopo di giovedì 9 luglio: Cancro di buon umore

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di domani, giovedì 9 luglio, preannuncia un periodo quasi perfetto in molti comparti, ovviamente da prendere non in modo spensierato, sia chiaro. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore fate pure delle lunghe passeggiate, magari ascoltando della buona musica mano nella mano insieme a chi amate. Trascorrerete così momenti di autentico relax: garantito il buon umore. L'invito in generale è quello di andare alla riscoperta delle piccole cose, dei valori stabili e nella scelta di situazioni che diano non solo piacere ma anche sicurezza. Così facendo chi avesse eventualmente una storia d'amore un po' arrugginita vedrà la stessa riprendere vigore e smalto.

In qualche caso consolidare i legami ampiamente rodati sarà molto facile: matrimonio o convivenza? Single, sfruttate come meglio potete fantasia, simpatia ed intelligenza: come bravi giocatori di scacchi riuscirete a muovere con grande abilità le vostre pedine. Se convinti, riuscirete ad attirare l'attenzione di qualcuno che vi piace o che da tempo non vi fa dormire la notte. Nel lavoro non prendete iniziative più grandi voi, ma procedete con prudenza passo dopo passo. In tal modo potreste arrivare dove avete sempre voluto, ovviamente senza aver dato troppo nell'occhio (ci siamo capiti, vero?). Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di domani, annunciano per voi una splendida Luna in Pesci, questo giovedì speculare positiva al 100%.

L'Astro d'argento favorirà un'atmosfera positiva, felice per quanto riguarda anche alcune situazioni sentimentali un po' in discesa. Allora, pronti a gongolare in amore? Preparatevi ad approfittare, magari cercando di fare qualcosa di bello che avreste sempre voluto fare. Per dare una spinta all'umore che ne direste di programmare una vacanza? Magari anche un oggetto sfizioso o un gadget tecnologico d'ultimo grido potrebbe andare bene allo scopo. In coppia, sintonizzatevi su questa frizzante giornata lasciandovi trascinare dall'entusiasmo. In fin dei conti avete valide ragioni per sentirvi in pace col mondo: divertirvi senza farvi problemi, perché la vita è una sola e soprattutto ciò che passa non ritorna!

Se poi avete qualcos'altro di cui lamentarvi, calma, chi avete accanto saprà senz'altro dimostrare tutto il suo affetto. Single, viva l'estate, viva il mese di luglio e viva voi! Perché? Ma è logico, sarà una giornata fortunata per fare progetti d'amore, di vacanza, di passione ma solo per i più fortunati. Saprete prendere il meglio da ogni esperienza ed apprezzerete anche le più piccole manifestazioni d'affetto. Nel lavoro, avrete una creatività sopra le righe, in voi c’è un geniaccio che ogni tanto si sveglia. Benone il rapporto di fiducia reciproca coi colleghi. Voto: 10+++.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, 9 giugno, annuncia un giovedì portatore di confusione e rallentamenti vari in molti comparti. Secondo l'Astrologia del periodo, a dare problemi sarà la Luna insieme a un Marte negativo, ambedue in posizione speculare al vostro segno. In amore pertanto si presume possa arrivare una giornata non troppo esaltante: in altre parole, dovrete affrontare qualche ostacolo in più del solito. I problemi più vistosi potranno riguardare la vita di coppia con intoppi di non facile soluzione. Non siate precipitosi né superficiali nel proporre soluzioni ma cercate invece seriamente di risolverli insieme a chi avete a cuore. Single, non rinunciate ad un'occasione per divertirvi, facendolo magari in modo intelligente. Cercate di giostrarvi tra i vari impegni sforzandovi di trovare più tempo per tutto, per il dovere come anche per il sacrosanto piacere. Attenti però, una decisione da prendere rapidamente sembra inevitabile in famiglia: quindi prima lo farete e prima ristabilirete la tranquillità. Nel lavoro, per chiudere, se dovete risolvere una questione prendetevi tutto il tempo necessario. Invece se dovete decidere qualche cosa di importante, non lasciatevi trascinare dall'inesperienza: potrebbe portarvi fuori rotta e indurvi in errore. Voto: 7.

