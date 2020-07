Ad agosto troviamo sul piano astrale tre spostamenti planetari rilevanti: Mercurio viaggerà dal segno del Cancro alla Vergine, il Sole si sposterà dall'orbita del Leone alla Vergine e Venere cambierà domicilio passando dai Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro e amore, per il segno zodiacale dei Gemelli.

Amore

Per quanto riguarda le faccende di cuore i nativi, nell'ottavo mese dell'anno corrente, avranno buone chance di avanzare col vento in poppa, almeno per quanto riguarda la profondità del sentimento. A venir meno, difatti, potrebbe essere il bottino economico, che sulle prime sembrerà frenare i molteplici progetti di coppia che i nativi avranno assieme al partner, in merito a un cambio abitativo o alla decisione di convolare a nozze.

Dal 5 al 21, però, i nati Gemelli potranno crucciarsi ben poco di questo inconveniente finanziario e mettersi in modalità "due cuori e una capanna", mettendo al centro di tutto il reciproco trasporto emotivo e amoroso con l'amato bene. Sarà intorno al 25 di agosto che qualche soluzione di ripiego, ma che li soddisferà ugualmente, potrebbe essere presa in considerazione. Ad esempio, per il cambio abitativo potrebbero virare su una casa in affitto e per le nozze optare per una cerimonia civile insieme ai parenti stretti. Così facendo abbatteranno i costi, ma al contempo avranno trovato un giusto compromesso per soddisfare le richieste progettuali.

Lavoro

Le questioni professionali dei nati Gemelli, ad agosto, potrebbero risentire del passaggio in Cancro di Venere, che smorzerà parecchio gli influssi del benevolo duetto Sole-Mercurio in Leone.

Questa battaglia planetaria, infatti, da un lato li spingerà a premere sul pedale dell'acceleratore (Sole), mettendo sul piatto ottime idee per i liberi professionisti (Mercurio), ma dall'altro si scontrerà con una clientela diffidente (Venere). La scelta che si rivelerà più saggia sarà conservare in un cassetto metaforico le valide idee che giungeranno, per attuarle nei mesi successivi che risulteranno più concilianti.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Al contempo gli influssi venusiani non andrebbero contrastati in alcun modo, prendendo ciò che il mercato avrà da offrire, perché sarà facile che i clienti, anche storici, alla prima contrattazione preferiscano la concorrenza. Gli sgoccioli del mese, infine, risulteranno probabilmente i più proficui per far trovare un impiego professionale idoneo alle peculiarità degli inoccupati del segno.

Gli stessi, però, non dovranno avere grosse pretese economiche.

Giorni fortunati: 9, 14 e 30.