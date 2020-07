Ad agosto 2020 troveremo sul piano astrale tre spostamenti planetari rilevanti: il Sole si muoverà dall'orbita del Leone alla Vergine, nel frattempo Mercurio viaggerà dal Cancro alla Vergine e in ultimo Venere cambierà domicilio passando dai Gemelli al Cancro.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Leone nel mese di agosto potrebbero suddividersi in due fasi, scandite sopratutto dal transito del Sole. Durante la prima tranche, quando il Luminare diurno (fino al 21) sosterà nel loro domicilio, le vicende amorose non rappresenteranno presumibilmente la priorità per i nativi.

Nelle prime tre settimane del mese, quindi, preferiranno dedicarsi più al lato divertente della quotidianità, come trascorrere del tempo assieme agli amici e/o immergersi nei loro hobby prediletti. Sarà presumibilmente nella seconda fase, dal 22 a fine agosto, che con lo spostamento del Sole in Vergine e l'avvallo di Venere in Cancro la loro prospettiva amorosa muterà considerevolmente. Tale cambiamento sarà, con tutta probabilità, frutto di alcune vecchie conoscenze affettive che torneranno a far capolino nella loro quotidianità mettendo in subbuglio le loro emozioni.

Lavoro

Le vicende professionali del secondo segno di Fuoco nell'ottavo mese dell'anno corrente avanzeranno presumibilmente col vento in poppa, grazie agli spostamenti planetari di Mercurio, Venere e del Sole.

Il Pianeta dell'intelletto dal 5 transiterà nel loro domicilio, per poi passare il 20 in Vergine, e durante questa sosta stimolerà il nascere di nuove idee professionali degne di nota. Mentre Mercurio sarà in Leone, quindi, bisognerà probabilmente raccogliere quante più informazioni possibili e valutare pro e contro sulle mosse strategiche da attuare quando l'Astro approderà in Vergine.

Venere, inoltre, dal 7 del mese approderà in Cancro e tale transito sarà una manna dal cielo per i nativi, in quanto gli donerà un mood moderato ma, allo stesso tempo, lungimirante. In ultimo, ma non per grado d'importanza, ci sarà il viaggio del Sole, prima in Leone e poi nella Vergine, che andrà ad illuminare le loro iniziative, anche le più ardite.

Le soddisfazioni maggiori, in termini di risultati, potrebbero giungere dal 22 in poi, quando il Luminare diurno di Terra formerà un trigono a Marte e si congiungerà a Mercurio.

Gli inoccupati del segno, infine, dovrebbero inviare i propri curriculum vitae intorno alle giornate centrali del mese, in modo da avere buone possibilità di essere contattati quando agosto starà per terminare.

Giornate fortunate: 15, 22 e 28 agosto.