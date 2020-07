Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, nel frattempo il Sole transiterà sui gradi del Leone. Mercurio proseguirà l'orbita in Cancro, così come il Nodo Lunare con Venere che continueranno il domicilio in Gemelli. Infine, Urano rimarrà stabile in Toro come Giove, Saturno e Plutone che permarranno nel segno del Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Capricorno, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: shopping. Con i Luminari in felice aspetto, nel fine settimana i nati Leone vorranno concedersi quegli acquisti rimandati da marzo in poi.

Saturno opposto al Sole in undicesima casa, però, esigerà un mood morigerato in tale sessione di shopping.

2° posto Sagittario: lavoro top. Malgrado per i lavoratori alle dipendenze altrui la presenza oppressiva di un capo potrebbe farsi sentire, i nativi avranno buone chance di dimostrare uno spiccato stacanovismo nel settore professionale. Amore in stand-by.

3° posto Capricorno: alleanze. Mentre le carte in tavola, specialmente al lavoro, vengono scombinate di continuo, i nati del segno si troveranno, con ogni probabilità, a stringere nuove e interessanti alleanze con i parigrado. Ciò li aiuterà a dedicarsi alle mansioni quotidiane con maggiore tranquillità, consapevoli del fatto di poter contare su nuovi colleghi all'occorrenza.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus sui figli. La Luna nel loro domicilio, opposta a Marte e quadrata al duetto Mercurio-Giove, porrà presumibilmente l'accento sull'atteggiamento da assumere verso la prole. Il Luminare femminile, transitando in prima casa, gli farà analizzare il loro comportamento, rendendo facile scorgere alcuni aspetti che andrebbero smorzati o eliminati.

5° posto Acquario: senza sosta. ''Pausa'' potrebbe essere una parola sconosciuta nel vocabolario nativo di questo weekend, perché si daranno da fare, ritagliandosi solo un piccolo spazio per riposare. Domenica sera di probabili attriti col partner.

6° posto Gemelli: mutevoli. La facilità con cui i nati Gemelli cambieranno opinione in queste due giornate farà, c'è da scommetterci, storcere il naso all'amato bene che non perderà tempo nel farglielo notare.

Mercurio avverso suggerisce di tenere la bocca cucita nel settore professionale, almeno sino al pomeriggio di domenica, onde evitare di inimicarsi qualcuno.

7° posto Ariete: schietti. La Luna opposta non è il massimo, se poi ci si aggiunge la quadratura a Mercurio d'Acqua e Giove di Terra ecco che i nativi potrebbero dare sfoggio di una schiettezza senza eguali. Tale sincerità smodata verrà fuori nei momenti meno opportuni creando qualche imbarazzo tra i presenti.

8° posto Scorpione: solitari. La voglia di vedere altre persone, partner compreso, sarà presumibilmente ridotta al lumicino questo fine settimana. I nati Scorpione, infatti, preferiranno rimanere in casa per dedicarsi alle attività domestiche e a rimettere in ordine le idee e i pensieri confusi del periodo.

9° posto Toro: gelosi. Sebbene le motivazioni realmente non vi saranno, i nativi metteranno probabilmente in campo una gelosia alquanto fastidiosa, che irretirà la dolce metà. Il parterre planetario, particolarmente ostico, stimolato dagli influssi uraniani nella loro orbita potrebbe spingerli verso nuovi lidi amorosi e sottolineare inesistenti comportamenti ambigui del partner sarà solo un pretesto per terminare la storia anzitempo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: amore flop. L'amato bene potrebbe desiderare visitare un luogo esclusivo o prenotare nel suo ristorante preferito, ma i nati Pesci, alle prese con la quadratura tra Venere e Nettuno, troveranno mille scuse per rimanere a casa tra film in streaming e divano.

11° posto Cancro: stress. Le incombenze, pratiche e professionali, del weekend saranno probabilmente più del dovuto e i nati del segno, in molti casi, non potranno procrastinarle. Questo surplus energetico non solo li infiacchirà ma farà sopraggiungere un pizzico di stress.

12° posto Vergine: verità svelate. Mentire in queste 48 ore non sarà semplice per i nativi, i quali avranno buone chance di trovarsi alle prese col difendere una bugia o un'omissione dei giorni precedenti, dopo che una verità verrà a galla. Meglio ammettere l'errore e dimostrare integrità, anziché sommare menzogne su menzogne.