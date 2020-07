Sabato 4 luglio 2020 troviamo sul piano astrale Giove, Saturno, la Luna e Plutone sostare sui gradi del Capricorno, mentre Marte stazionerà nell'orbita dell'Ariete. Il Nodo Lunare assieme a Venere permarranno nel domicilio dei Gemelli, così come Nettuno che proseguirà l'orbita in Pesci. In ultimo, Urano rimarrà stabile nel segno del Toro come il Sole e Mercurio che continueranno il moto in Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Leone, meno conciliante per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: voglia di fare. Due giornate in cui i nati Cancro potrebbero essere pervasi da una gran voglia di darsi da fare, specialmente nel nido domestico dove si dedicheranno alle attività rimandate più volte, come ripulire la grondaia.

2° posto Scorpione: versatili. La naturalezza con cui i nativi riusciranno a destreggiarsi in diverse faccende, sia professionali che pratiche, susciterà probabilmente grande ammirazione tra i capi aziendali, e anche i risultati non dovrebbero tardare a giungere al loro cospetto.

3° posto Leone: acquisti. Plutone, Saturno e Giove in posizione retrograda intimeranno ai nati del segno di porre massima attenzione in occasione delle uscite economiche e loro, con ogni probabilità, gli daranno ascolto puntando esclusivamente su offerte vantaggiose, probabilmente per quanto riguarda l'arredamento.

I mezzani

4° posto Toro: determinati. Mercurio e il Sole, in battaglia aperta con la Luna di Terra, doneranno presumibilmente ai nati del segno un'invidiabile determinazione, che orienteranno verso i progetti professionali in essere, provando a farli avanzare più velocemente.

5° posto Ariete: malintesi. Un equivoco con la famiglia originaria avrà buone chance di essere chiarito in queste 48 ore dai nativi, a patto che mettano in campo maggiore diplomazia e, se necessario, si cospargano il capo di cenere.

6° posto Pesci: mondani. Di rimuginare i soliti pensieri malmostosi i nati del segno potrebbero averne abbastanza, quindi saranno in molti che preferiranno concedersi due scanzonate serate mondane, dove le risate saranno le protagoniste.

7° posto Vergine: revisioni finanziarie. Weekend in cui, c'è da scommetterci, sarà doveroso fare il punto della situazione economica in casa Vergine, tagliando le spese superflue a fronte di acquisti indispensabili, onde evitare sorprese spiacevoli nel bilancio finanziario.

8° posto Sagittario: pettegolezzi.

I valori Acqua-Terra che in queste due giornate daranno il via a un'accesa lotta planetaria potrebbero far venire fuori dei pettegolezzi sui nativi. Solitamente non badano a ciò, ma con Mercurio in posizione poco conciliante, resteranno di sasso.

9° posto Capricorno: attriti lavorativi. Nell'ambiente professionale i nativi risentiranno, con ogni probabilità, dello scontro Mercurio-Marte che favorirà l'insorgere di controproducenti battibecchi coi colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: imbronciati. La Luna di Terra opposta al Sole d'Acqua non sarà probabilmente un toccasana per il tono umorale nativo che, come spiacevole conseguenza, li farà scivolare in un reiterato quanto insolito pessimismo verso il prossimo futuro.

11° posto Bilancia: stanchi. Tante, forse troppe le incombenze che i nativi dovranno, gioco forza, portare a termine questo weekend. Tale imponente mole di lavoro potrebbe stancarli non poco e, quindi, sarà bene rallentare i ritmi per scongiurare lo stress.

12° posto Acquario: fuori fase. Malgrado i nati Acquario non si tireranno indietro questo fine settimana, sia in amore che al lavoro avranno presumibilmente la sensazione di non riuscire ugualmente a cavare un ragno dal buco in termini di risultati.