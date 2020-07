Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 troviamo sul piano astrologico il Sole sostare sui gradi del Leone, nel frattempo la Luna stazionerà in Bilancia. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Mercurio che continuerà il domicilio in Cancro. In ultimo, Urano proseguirà il moto in Toro come Venere insieme al Nodo Lunare che permarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Cancro e Pesci.

Ariete schietto

Ariete: schietti. Il Luminare femminile, oltre all'opposizione, formerà una doppia quadratura con Mercurio e Giove rendendo, come spiacevole conseguenza, i nativi oltremodo sinceri, forse troppo in alcune circostanze.

Difatti, tale schiettezza potrebbe creare qualche situazione imbarazzante.

Toro: amore flop. Il parterre planetario, decisamente ostile in questo weekend, potrebbe instillare nei nati del segno un'immotivata gelosia verso l'amato bene che, però, avrà buone chance di essere frutto della loro latente insoddisfazione amorosa. Nel mentre, molti tra loro inizieranno a guardarsi attorno cercando nuovi papabili partner.

Gemelli: opinioni diverse. L'avversità mercuriale, sino alle ore pomeridiane del 26, suggerirà ai nativi di evitare l'esternazione delle loro opinioni nel settore professionale perché, data la mutevolezza delle stesse, non sarebbero viste di buon grado.

Cancro: stress. Quando, come probabilmente accadrà in queste due giornate, i nati Cancro saranno alle prese con una mole di incombenze da sbrigare e delle improrogabili scadenze legate alle stesse, ecco che lo stress potrebbe far capolino e rendergli il weekend meno sereno di quanto anelavano.

Shopping per il Leone

Leone: shopping. Gli acquisti che i nati nel segno hanno dovuto, gioco forza, rimandare negli ultimi cinque mesi potranno, con tutta probabilità, farli in questo weekend. Ad indirizzarli verso gli oggetti più azzeccati ci penseranno i Luminari, mentre Saturno si occuperà di non farli esagerare con le spese.

Vergine: nodi al pettine. Le bugie, anche quelle bianche, hanno le gambe corte ed i nativi, che ancora non conoscono tale regola, potrebbero impararla a spese proprie in questo fine settimana. Sarà bene cospargersi il capo di cenere visto che i diretti interessati mangeranno la foglia, anziché insistere con un mood menzognero.

Bilancia: focus sulla prole. La Luna transiterà nella prima dimora astrologica andando presumibilmente a porre l'accento sul loro modo di comportarsi coi propri figli. Lo stesso Luminare nel segno, quadrato a Giove e Mercurio ed opposto a Marte, li metterà di fronte alla necessità di un cambio radicale d'atteggiamento in tal senso.

Scorpione: relax. Più che per voglia di rilassare corpo e mente, i nativi decideranno probabilmente di concedersi ampi spazi di relax per rimanere in disparte da alcune persone che, al momento, non vedono di buon occhio.

Amore sottotono per i Pesci

Sagittario: lavoro a gonfie vele. I lavoratori dipendenti, alle prese con un capo opprimente o un team poco collaborativo, avranno buone chance di riuscire ugualmente a mettere in campo una dedizione e determinazione tale da farsene un baffo di tali impedimenti.

Capricorno: nuove alleanze. Mentre Urano e Saturno si divertiranno a mutare continuamente gli assetti professionali, i nati Capricorno stringeranno nuove e promettenti collaborazioni coi parigrado, sapendo che, all'occorrenza, avranno una spalla su cui fare affidamento.

Acquario: a tamburo battente. 48 ore che potrebbero rivelarsi estremamente impegnative in casa Acquario, specialmente al lavoro, dove la pausa non sarà contemplata data la mole di mansioni a cui adempiere. Probabili nervosismi con l'amato bene nelle ore serali di domenica.

Pesci: amore sottotono. Il lassismo che i nativi metteranno presumibilmente in campo questo weekend smorzerà qualsiasi iniziativa che paleserà il partner. Sarà così che a cinema e cena romantica in quel locale esclusivo proposti dalla dolce metà, potrebbero rispondere e preferire film in streaming e pizza a domicilio.