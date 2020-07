L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio per l'amore vede in primissimo piano ancora Venere nei Gemelli che dà ampio spazio alla voglia di vivere rapporti liberi e divertenti. Sono super favoriti gli stessi Gemelli, ma anche e soprattutto l'Ariete che farà davvero impazzire tutte le sue prede. Ci vuole, invece, un pizzico di attenzione in più per la Bilancia e il Capricorno. Vediamo ora cosa dice l'astrologia per tutti i segni per quanto riguarda l'amore.

Astrologia e amore: il Toro deve farsi desiderare

Ariete - Marte nel segno e Venere super positiva vi favoriscono in amore. Vi porteranno tante nuove conoscenze (e conquiste) se siete single.

Se nasceranno nuovi rapporti, saranno all'insegna della leggerezza. Per quelli di voi in coppia, invece, questo è il momento di prendere una pausa dalla routine: se potete, organizzate una vacanza con il partner, ma non andate al mare.

Toro - Il 14 e il 15 potrebbero essere delle giornate molto positive per voi. Se avete voglia di concentrarvi solo su voi stessi, fatelo senza problemi. Per il momento Venere si trova in posizione neutra, quindi se avete conosciuto qualcuno di interessante e siete single, prendete tempo e fatevi desiderare.

Gemelli - In arrivo per voi c'è un fine settimana scoppiettante: Luna e Venere saranno nel vostro Segno e faranno scintille con Marte. Se siete in coppia, sono in arrivo dei momenti romantici e divertenti da vivere con il partner.

I single, invece, potrebbero iniziare a confondersi: tra tanti corteggiatori o corteggiatrici non saprete chi scegliere.

Cancro - Per quelli della terza decade il periodo non è super rilassante in amore, ma questo vale in particolare per chi è già in convivenza stabile. Mercurio è tornato diretto, quindi avrete una lucidità mentale che vi consentirà di iniziare a capire cosa fare o cosa non fare.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Per chi è single, invece, la situazione è molto favorevole, soprattutto se già avete conosciuto qualcuno che vi fa battere il cuore: è ora di concretizzare.

In amore la Vergine tenderà a esagerare e la Bilancia a tradire

Leone - La situazione è ottima e non ci sono cambiamenti in vista. Marte super positivo vi rende energici, ma anche molto attraenti.

La previsioni per voi Leone parlano di una settimana buona, fate solo attenzione alle giornate del 14 e del 15: qualcuno sarà invadente nei vostri confronti.

Vergine - Dato che siete sempre molto controllati e 'precisini', Venere nei Gemelli potrebbe portarvi a esagerare e da ogni punto di vista: con le parole, con i fatti, con i pensieri. Se siete in coppia, sarà il partner a subire questo vostro comportamento. Se siete single, potreste invece trascorrere il fine settimana più dinamico dell'ultimo periodo.

Bilancia - Il vostro oroscopo è un poco complicato. Se avete un partner, dovete fare attenzione: Sole e Saturno negativi potrebbero rompere l'incantesimo della coppia e Mercurio potrebbe farvi esprimere in modo meno controllato del solito.

Marte, infine, vi porterà tanta voglia di uscire, di vedere gente, di conoscere, di agire: attenzione, la voglia di tradimento è dietro l'angolo.

Lo Scorpione in amore vince parlando

Scorpione - L'amore per voi in questo periodo è meno passionale del solito. In coppia o single, quello che vi interessa adesso è comunicare con la persona che avete vicino o che state conoscendo. Da questo punto di vista, nessuno vi batte: siete super fascinosi quando raccontate la vostra vita e le vostre avventure, non farete nessuna fatica a incantare chi vi ascolta.

Sagittario - Siete già da tempo molto concentrati solo sul vostro partner e questa settimana non farà eccezione. Venere e Marte vi rendono perfino fedeli, quindi tutto scorre benissimo per quelli di voi in coppia.

Se volete, invece, conoscere qualcuno di interessante, Venere sicuramente vi aiuterà, ma sarà solo una storia estiva.

Amore: ok le relazioni extra per i Pesci

Capricorno - Mercurio è tornato diretto e per quelli di voi single è un'ottima notizia: potreste riprendere i contatti con una persona che non sentite da tempo e che vi interessa molto. Per quelli in coppia, l'amore questa settimana scorre in modo un po' noioso: Marte, però, potrebbe farvi fare un bel colpo di testa tra sabato e domenica.

Acquario - Avete poca voglia di parlare con tutti ed è un peccato, perché Venere favorisce proprio le relazioni in cui la comunicazione è totale. Il fine settimana, però, è per voi molto positivo in amore: l'ideale sarebbe viaggiare, spostarsi, fare una gita sia per gli Acquario single che per quelli in coppia.

Pesci - Se avete iniziato una relazione extra, potreste trovarvi lontano dalla persona amata. Se, invece, siete fedeli o se siete single, potreste risultare un poco acidi nei confronti di chi vi è accanto o di qualcuno conosciuto da poco. Fate attenzione: le giornate no sono quelle del 17 e del 18 luglio.