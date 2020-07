L'oroscopo di mercoledì 8 luglio avrà in serbo entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare: Mercuria in quadratura a Marte, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e, infine, Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 8 luglio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dell'8 luglio: Toro concentrato sul lavoro, Cancro passionale

Ariete: ultimamente, avete sottoposto il corpo e il fisico a pressioni eccessive.

Avrete bisogno di un periodo di pausa perché il corpo inizierà a dare segnali negativi. Vi sentirete stanchi e poco desiderosi di affrontare la giornata. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sui vostri rapporti d'amicizia. Una spiccata socialità, infatti, vi consentirà di riconquistare il vostro posto nel mondo. Attenzione ai rapidi sbalzi d'umore e ai disturbi gastrici da stress.

Toro: vi concentrerete al massimo sul vostro lavoro. Stabilirete degli obiettivi da raggiungere e coltiverete al massimo la vostra ambizione. Vorrete migliorare la vostra situazione economica, ma soprattutto dimostrare a tutti le vostre qualità. Non sopporterete l'idea che gli altri vi vedano come persone statiche e poco inclini al miglioramento.

Il partner, forse, ne risentirà un po' per questa situazione perché vorrà passare più tempo assieme a voi. Se vi organizzerete, riuscirete a conciliare tutto.

Gemelli: avrete bisogno di ritrovare il contatto con la natura. Avrete voglia di mettervi nei panni di un esploratore alla ricerca di avventure.

Lascerete la vostra abitazione per trascorrere qualche ora piacevole nel verde. Sarà un'esperienza molto importante per voi perché vi consentirà di ristabilire le priorità. Dal punto di vista lavorativo, non sarete molto inclini a portare a termine i vostri impegni: cercherete di rimandare e di recuperare successivamente.

Il partner vi supporterà anche se non riuscirà a capirvi fino in fondo.

Cancro: la passione la farà da padrona in questa giornata. Vi confronterete con i vostri sentimenti e con quelli del partner. Forse, vacillerete davanti a emozioni così forti, ma vi costringerete a non nasconderle. L'eros darà nuova vita al rapporto di coppia e aggiungerà quel tocco magico che vi permetterà di rafforzare il feeling. Si tratterà di una complicità sia fisica che mentale. Vi troverete a condividere gli stessi pensieri e gli stessi desideri.

Previsioni zodiacali dell'8 luglio: cambiamenti per il Leone, equilibrio per Bilancia

Leone: sarà il momento giusto per introdurre dei cambiamenti all'interno della vostra quotidianità.

Avrete bisogno di uno scossone che vi permetta di rovesciare il vostro punto di vista. Sarà utile partile da un ampliamento della vostra cerchia di amici: conoscere persone nuove e approfondire vecchi rapporti, infatti, vi consentirà di introdurre elementi sconosciuti nella vostra vita. Dal punto di vista sentimentale, non sarete ancora pronti per prendere una decisione.

Vergine: avrete bisogno di stimolare la vostra creatività. Farete fatica a trarre ispirazione dal mondo circostante e per questo vi rivolgerete ai vostri affetti più cari. L'intensità dei sentimenti vi permetterà di dare vita a progetti degni d'attenzione. Cercherete di trasmettere le vostre emozioni più profonde e di incanalare tutto il vostro amore.

Il vostro obiettivo sarà quello di trasformare la fantasia che vi contraddistingue in un lavoro vero e proprio. Con dedizione e impegno potreste raggiungere a breve questo risultato.

Bilancia: vi sentirete felici e in equilibrio con voi stessi. Finalmente, vi renderete conto di non avere nulla di cui rimproverarvi. Farete pace con il vostro cuore e dedicherete del tempo agli amici. Sarete pronti per dare il via a una nuova relazione sentimentale. L'oroscopo di domani suggerisce di proseguire lentamente in modo da riuscire a conoscere nel profondo l'altra persona. Ci sarà una parte di voi che temerà di dover soffrire per amore, ma il desiderio di mettervi in gioco sarà più forte.

Scorpione: dovrete risolvere delle piccole incomprensioni con il partner.

Vi renderete conto di desiderare di più dalla vostra relazione e glielo farete notare. Il vostro obiettivo sarà quello di raggiungere una complicità di coppia maggiore e di non dover sempre puntualizzare le cose. La persona amata, forse, non coglierà il senso di questo discorso e si chiuderà a riccio. Sarà importante lasciargli il tempo per riflettere e sconfiggere la frustrazione. Attenzione a non perdere la pazienza.

Previsioni astrologiche di mercoledì 8 luglio: bisogno di autostima per l'Acquario, Pesci riflessivo

Sagittario: la vostra bontà d'animo si scontrerà con la crudeltà del mondo circostante. Avrete a che fare con persone che avviliranno molto il vostro umore. Non amerete confrontarvi con loro, ma a causa di forze maggiori sarete costretti a farlo.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di rimanere sempre fedeli a voi stessi e di non farvi influenzare da personalità negative. Potrete contare sull'affetto della famiglia, degli amici e del partner. Starà solo a voi cercare di dare maggiore importanza agli elementi positivi.

Capricorno: l'amicizia con una persona in particolare vi metterà in allarme. Vi renderete conto di non poter condividere molto con lei e di dover correre ai ripari per non rimanere eccessivamente delusi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di improntare la conversazione su toni neutri. Sarà importante sondare il terreno prima di fare qualsiasi cosa. Potreste scoprire dei lati del vostro amico che mai avreste immaginato.

Dai famigliari potrebbe giungere un aiuto prezioso.

Acquario: avrete bisogno di recuperare la fiducia in voi stessi. Gli ultimi eventi, soprattutto quelli legati al lavoro, vi hanno lasciato con l'amaro in bocca. Non vi siete sentiti capiti ed apprezzati e per questo sarà importare svolgere attività che rinvigoriscano il vostro coraggio e la vostra autostima. Un ottimo aiuto potrebbe provenire dai vostri affetti più cari. Solo loro vi conoscono nel profondo e potrebbero contribuire positivamente al vostro percorso di riscoperta.

Pesci: sentirete il bisogno di mettervi in contatto con la parte più profonda di voi stessi. Vi prenderete del tempo per riflettere e per capire come comportarvi con le persone che vi saranno attorno.

Cercherete di mostrare il vostro carattere senza alcuna alterazione e di approfondire dei rapporti che vi staranno particolarmente a cuore. Forse, non tutto andrà come sperato, ma sarete fieri di voi stessi. Un allenamento fisico intenso, ma non eccessivo, potrebbe costituire una valvola di sfogo efficace.