L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 luglio prevede un periodo decisamente movimentato per i nativi Ariete, che godranno della Luna in congiunzione per parte della giornata di lunedì. Il lavoro terrà molto impegnati i nativi Bilancia, mentre Acquario avrà tanta vitalità, utile per vivere un periodo sereno sia in coppia o da single. Vergine potrà contare sulla buona posizione di Giove e Saturno, in trigono dal segno del Capricorno, per ottenere buoni risultati al lavoro e magari ricevere una bella notizia. Di seguito, nel dettaglio, l'Oroscopo dal 13 al 19 luglio, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 luglio segno per segno

Ariete: sospesi come nuvole bianche, così inizierà la vostra settimana secondo l'oroscopo, con la Luna ancora in congiunzione al vostro cielo per qualche ora.

In amore sarà un ottimo periodo per vivere, con la vostra anima gemella, momenti da ricordare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per i single sarà un periodo promettente per fare nuove conoscenze, anche sotto l'ombrellone. Sul fronte lavorativo la fortuna vi sorriderà e un ottimo Marte in congiunzione vi permetterà di andare avanti senza particolari problemi. Molto buoni i guadagni in arrivo. Voto: 8+

Toro: potrete godere di una bella settimana, grazie a una Luna in congiunzione al vostro cielo tra le giornate di martedì e mercoledì, assieme a Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, godrete di momenti felici con il partner, ritrovando una serenità e una complicità che avevate perso a causa di una discussione futile.

Se siete single potrebbe essere il momento giusto per rinnovare la vostra vita quotidiana. Sul fronte lavorativo non lasciatevi sfuggire delle opportunità in arrivo che potrebbero regalarvi delle soddisfazioni. Voto: 8

Gemelli: ancora una settimana soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Venere in congiunzione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sul fronte sentimentale godetevi i bei momenti con il partner. Ad amplificare ulteriormente questo periodo ci penserà la Luna tra venerdì e sabato. I cuori solitari prenderanno la vita sentimentale come verrà, senza troppe pretese. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, invece, il denaro potrebbe procurarvi qualche grattacapo: evitate spese insostenibili.

Voto: 7,5

Cancro: settimana che inizierà in maniera non particolarmente brillante. Avrete la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete durante la giornata di lunedì e andare d'accordo con il partner non sarà semplice. Fortunatamente la situazione migliorerà nella seconda parte della settimana, dove sarete più mansueti e tenderete a sistemare eventuali problemi. Per quanto riguarda i cuori solitari, potrete trovare conforto in un abbraccio o in un bel gesto da parte di un amico. Sul posto di lavoro se ci tenete a raggiungere il traguardo che desiderate, dovrete sfruttare tutte le potenzialità di Mercurio e le vostre abilità. Voto: 7+

Leone: essere troppo allegri a volte non è una bella cosa e secondo l'oroscopo della prossima settimana non sarebbe male se qualche insicurezza smorzasse il vostro entusiasmo.

La vostra relazione di coppia procederà tranquillamente e con pochi litigi. Per quanto riguarda i cuori solitari il peggio è passato, potrete godervi questo periodo estivo pieno di speranze. Sul fronte lavorativo Marte in trigono dall'Ariete porterà tante energie, aiutandovi a svolgere le vostre mansioni. Qualora, però, la situazione non dovesse andare esattamente come volete, provate a parlarne con chi può aiutarvi a sistemare le cose. Voto: 7+

Vergine: secondo l'oroscopo della settimana, per centrare gli obiettivi sul posto di lavoro potrete contare sul sostegno di Giove e Saturno in trigono dal segno del Capricorno. Le belle notizie arriveranno e avrete ottime possibilità di rendere più soddisfacente e redditizio questo periodo.

Sul fronte sentimentale, invece, non ci saranno novità degne di nota. Fortunatamente, però, i litigi senza un apparente motivo saranno quasi assenti, il che potrebbe portarvi verso una storia d'amore stabile. I single saranno, comunque, abbastanza felici di godere appieno della loro libertà. Voto: 7,5

Bilancia: oroscopo della settimana non particolarmente esaltante per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sarete piuttosto impegnati e non sarà facile mantenere la concentrazione, considerato inoltre che Mercurio e Giove si troveranno in quadratura, rispettivamente, dal segno del Cancro e del Capricorno. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove Venere in trigono dal segno dei Gemelli promette tanto romanticismo assieme al partner.

Approfittate delle giornate di giovedì, venerdì e sabato, quando la Luna sarà in posizione favorevole per voi nativi. Single, siate più sicuri di voi stessi e vedrete che potrete dare un'impressione positiva verso chi vi piace. Voto: 7,5

Scorpione: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno. Gli influssi positivi di Sole e Mercurio, in trigono dal segno del Cancro, vi sosterranno ancora per un po’. Tuttavia, se pensate che tra voi e il partner ci sia qualcosa che non funziona, non rifiutate il dialogo e mostratevi sempre disponibili. Se siete single evitate di rimuginare su certe cose e andate avanti. Sul posto di lavoro la tenacia che mettete nelle vostre mansioni, spesso vi metterà in una posizione più agevolata rispetto ai vostri colleghi.

Voto: 7

Sagittario: sfera sentimentale discreta per voi nativi del segno. Gli influssi positivi della Luna, nella giornata di lunedì, potrebbero permettervi di scoprire qualcosa di nuovo con il partner, propagando questa sana voglia di stare con chi amate per qualche giorno. Attenzione solamente alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione. I single in questo periodo presteranno maggiore attenzione ai rapporti sociali. Sul posto di lavoro un ottimo Marte vi aiuterà a sbloccare un progetto. Voto: 7,5

Capricorno: una piacevole normalità vi attenderà durante la prossima settimana, considerato anche che nel vostro cielo non ci saranno particolari cambiamenti astrologici. Sul fronte sentimentale il vostro solito atteggiamento pacato sarà l'ideale per vivere delle giornate non troppo movimentate, ma non così noiose.

Per i cuori solitari sarà facile entrare in certe discussioni che potrebbero rivelarsi costruttive per trovare l'amore. Nel lavoro sarà un buon periodo, considerato che Giove e Saturno sono favorevoli, pianeti ideali per svolgere progetti lavorativi ambiziosi. Voto: 7,5

Acquario: continua a splendere la vostra routine quotidiana, con un'altra settimana ricca di soddisfazioni. Sul fronte sentimentale Venere sarà lì a sostenervi e a donarvi tanta vitalità, utile soprattutto per i cuori solitari in cerca d'amore, spinti da una gran voglia di uscire e vedere il mondo. Se avete una relazione fissa, una rinnovata fiducia nei confronti del partner e una bella Luna in trigono dal segno dei Gemelli, tra giovedì e venerdì, prometterà momenti esaltanti in compagnia della persona che amate.

Sul posto di lavoro, se in passato avete rimandato un progetto potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo. Voto: 8,5

Pesci: oroscopo della settimana discreto per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale il periodo sarà piuttosto equilibrato e vi piacerà un sacco stare con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single troveranno bei momenti da condividere con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di maggiore sicurezza: vedrete che le cose verranno da sole. Ultimamente, per alcuni di voi, c'è stata qualche piccola difficoltà, ma vedrete che tutto presto si risolverà. Voto: 7,5