L'Oroscopo di giovedì 16 luglio riserverà numerosissime novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare: il Sole in opposizione a Giove, il Sole in trigono a Nettuno, Giove in congiunzione a Saturno, Saturno in congiunzione a Plutone e Giove in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 16 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 luglio: Toro alla ricerca dell'amore e Gemelli accaldato

Ariete: il fato vi metterà davanti a una scelta importante.

Forse, vi pentirete di aver intrapreso un determinato percorso e rifletterete sull'idea di tornare sui vostri passi. Avrete bisogno di molto coraggio per guardarvi dentro e per capire cosa fare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi trasportare dall'ansia. Avrete bisogno di una mente lucida e ricettiva ai cambiamenti. Un po' di sano ottimismo vi sarà di grande aiuto nell'affrontare questa giornata.

Toro: sarete alla ricerca di qualcuno che possa farvi battere il cuore. Non vorrete un amore estivo, ma una storia che possa avere un futuro concreto. Farete di tutto per conoscere nuove persone e per presentarvi al meglio di voi stessi. Forse, tenderete a nascondere i lati più spigolosi del vostro carattere, ma attenzione a non esagerare.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di essere sempre voi stessi. Solo in questo modo riuscirete a conquistare la persona giusta per voi.

Gemelli: il caldo estivo non vi lascerà un attimo di tregua. Avrete poca voglia di dedicarvi alle mansioni domestiche perché qualsiasi movimento vi farà sudare.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi qualche ora di pausa per rilassarvi. Potreste scoprire nuovi hobby o riprendere in mano qualche attività dimenticata. Il rapporto con il partner avrà bisogno di impegno e dedizione. Ci saranno delle cose difficili da affrontare, ma se persevererete, tutto andrà per il meglio.

Cancro: verrete contagiati dall'entusiasmo per l'avventura. I vostri amici vi coinvolgeranno in esperienze divertenti e irrinunciabili. Forse, sarete un po' restii a lasciarvi andare perché la vostra timidezza vi impedirà di mostrare tutti i vostri sentimenti. Alla fine, però, riuscirete a trarre il meglio da questa giornata. Sul lavoro, sarete efficienti e concentrati. Svolgerete le vostre mansioni, senza esagerare. Il comportamento arrogante di un collega potrebbe turbarvi.

Oroscopo del 16 luglio: Leone entusiasta e feeling di coppia per Scorpione

Leone: non riuscirete a tenere a freno il vostro entusiasmo. Sarete inarrestabili e vi farete guidare dalla vostra ambizione. Emanerete una luce del tutto particolare che attirerà le persone che vi circonderanno.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di fare attenzione a possibili gelosie. Ci potrebbe essere una persona che vi parlerà alle spalle. Reagire con ironia vi permetterà di non dare troppo peso alla situazione e di concentrarvi solo sui vostri obiettivi.

Vergine: avrete molte responsabilità e questo vi farà sentire onorati, ma anche preoccupati. Verrete travolti da impegni di tipo famigliare e lavorativo. Sarà difficile prestare attenzione a tutto e, forse, tenderete a innervosirvi davanti alle cose più banali. Sarà importante ritagliare qualche ora nella giornata per riposare e praticare i vostri interessi. Un hobby creativo vi permetterà di relazionarvi più serenamente con la vostra interiorità.

Anche i rapporti sociale ne gioveranno.

Bilancia: darete un valore molto particolare all'amicizia. Non punterete ad avere tante persone attorno, ma preferirete trovare quell'amico che sappia capirvi e darvi la carica. Vi sentirete stufi di rapporti superficiali e basati solo sul divertimento. Le previsioni zodiacali suggeriscono di non abbandonare la vostra ricerca. Dovrete essere molto pazienti e prendervi del tempo per analizzare le sfaccettature caratteriali delle persone che incontrerete.

Scorpione: sarà giunto il momento per sistemare alcune importanti questioni lavorative. Non vorrete avere un atteggiamento presuntuoso, ma sentirete di dover migliorare l'atmosfera in ufficio per stare in pace con voi stessi.

Il partner cercherà di supportarvi in ogni modo possibile. Forse, non riuscirà a entrare completamente in empatia con voi, ma il suo impegno varrà più di qualunque risultato. Vi sentirete grati e pronti a portare la vostra relazione a un nuovo livello.

Previsioni zodiacali di domani 16 luglio: Sagittario altruista e Capricorno determinato

Sagittario: sarete molto disponibili nei confronti dei vostri amici. L'apertura al dialogo vi renderà dei confidenti perfetti e sarete degni di fiducia. Cercherete di prestare il vostro aiuto, ma attenzione a non esagerare perché qualcuno potrebbe pensare che siate troppo invadenti. Il partner vi chiederà di fare più cose assieme. Sarà divertente organizzare un pomeriggio spensierato e pensare a tutte le attività che potrete fare.

L'oroscopo consiglia di evitare bruschi sbalzi di temperatura.

Capricorno: sarete determinati a raggiungere dei traguardi ambiziosi. Non darete molto peso alla vostra vita sociale perché vorrete concentrarvi solo sul lavoro. Sbrigherete ogni singola mansione e cercherete di farvi notare. Sarà importante, però, trovare un equilibrio tra l'impegno e il relax. Dopo il lavoro potreste dedicare del tempo per fare una passeggiata al parco o sulla spiaggia. In questo modo, avrete la possibilità di riordinare le idee e di pianificare la giornata successiva.

Acquario: vorrete una storia romantica da favola, una come quelle presenti nei film. Non vi accontenterete di un rapporto basato sulla praticità, ma vorrete qualcosa di profondo e romantico.

Sarete esigenti nei confronti del partner e, forse, esagererete un po' troppo con le pretese. Le previsioni zodiacali suggeriscono di tenere i piedi per terra e di non dare adito a idee impossibili. Sul posto di lavoro, la situazione rimarrà stabile, anche se accuserete un po' di stanchezza.

Pesci: cercherete di entrare in contatto con la parte più profonda di voi stessi. Sarà una giornata all'insegna della riflessione. Vi guarderete dentro e non avrete paura di affrontare le vostre paure. Chi vi starà accanto noterà un'energia particolare e tenderà a trascorrere molto tempo insieme a voi. Le amicizie vi faranno crescere come persone perché vi consentiranno di aumentare il vostro livello di empatia.

Calma e pazienza saranno le vostre virtù principali.