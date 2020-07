L'oroscopo di mercoledì 15 luglio riserverà numerose emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Luna e Urano, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Scopriamo, nei dettagli, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 15 luglio tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 15 luglio: autostima per Toro e dinamicità per Gemelli

Ariete: avrete tanta voglia di sperimentare e di mettervi in gioco. L'idea che non possiate fare qualcosa non vi sfiorerà neanche lontanamente.

Sarete pronti ad imparare e a sfruttare tutte le vostre risorse per riuscire a costruire qualcosa di utile. Il rapporto con gli amici rimarrà stabile e, con la giusta atmosfera, potreste conoscere una persona speciale che vi farà battere il cuore. Sarete lieti di accogliere novità nella vostra vita, soprattutto se riguarderanno l'amore e il lavoro.

Toro: lavorerete molto sulla vostra autostima. Cercherete di sottolineare i lati di voi che più apprezzate, mentre proverete a mettere in secondo piano le caratteristiche meno amate. Vi porrete al meglio con gli altri perché vorrete ampliare la vostra cerchia di amici. Ottimismo e vivacità saranno gli elementi che cercherete negli amici. Non avrete voglia di prestare attenzione a lamentele o ad atteggiamenti vittimistici.

Forse, il partner vi chiederà di essere più presenti nella sua vita.

Gemelli: non avrete tempo per riposare sul divano o per fermarmi a guardare la vostra serie tv preferita. Sarete molto attivi e cancellerete la parola "pigrizia" dal vostro vocabolario. Gli altri vi stimeranno per la vostra carica e per la passione che mettete nel fare le cose.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non chiederete troppo a voi stessi. Sarà importante anche dedicare del tempo agli amici e alla vostra dolce metà.

Cancro: il ritmo dell'estate vi coinvolgerà completamente. Sarete pronti a vivere entusiasmanti avventure e non vi farete bloccare da quel vago sentore di malinconia.

Il lavoro occuperà buona parte della vostra giornata, ma non sarà un peso per voi perché trarrete piacere dallo svolgere i vostri impegni quotidiani. Cercherete di migliorare il rapporto con alcuni colleghi di lavoro e potreste rimanere piacevolmente sorpresi dal carattere di alcuni di loro.

Previsioni zodiacali di mercoledì 15 luglio: stanchezza per Leone e Scorpione paziente

Leone: dovrete trovare un modo per combattere la vostra insonnia. Sentirete il bisogno di riposare per ricaricare le energie, ma avrete difficoltà a farlo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenervi attivi e di stabilire dei ritmi giusti per la vostra quotidianità. Sarete molto legati alla vita sociale e i vostri amici non potranno fare a meno di essere coinvolti dalla vostre risate.

Avrete voglia di qualche avventura estiva, ma attenzione a non ferire i sentimenti altrui.

Vergine: l'ambiente domestico sarà un rifugio insostituibile. Avrete poca voglia di esporvi perchè temerete il giudizio altrui. Preferirete trascorrere del tempo con persone che conoscano già tutte le vostre sfaccettature e che sappiano starvi accanto nel modo giusto. Il partner, forse, vi spronerà a uscire fuori dal vostro guscio e ad interagire maggiormente con l'esterno. Questo potrebbe creare delle incomprensioni, ma non avrete alcun dubbio sulle sue buone intenzioni.

Bilancia: il vostro animo dolce e comprensivo vi renderà appetibili agli occhi degli altri. Sarete di ottima compagnia e riuscirete ad entrare in empatia anche con i caratteri più difficili.

Non vi tirerete indietro davanti alla fatica, saprete gestire più impegni contemporaneamente e punterete a raggiungere risultati evidenti. Sarà importante scegliere con cura le persone a cui confidarsi perché qualcuno potrebbe usare le vostre parole contro di voi.

Scorpione: dovrete affrontare delle situazioni che richiederanno tutta la vostra pazienza. Non potrete alterarvi o scappare via, ma avrete bisogno di mantenere il sangue freddo. Gli amici, quelli veri, sapranno darvi un contributo non indifferente perché vi doneranno consigli preziosi. Le loro parole vi faranno sentire subito meglio e vi permetteranno di migliorare la vostra autostima. In amore, la situazione rimarrà stabile, anche se desidererete un miglioramento.

Previsioni astrologiche di domani 15 luglio: Sagittario geloso e Pesci ansioso

Sagittario: la situazione con il partner diventerà difficile da gestire, in quanto ci saranno alcuni comportamenti che scateneranno la vostra gelosia. Avvertirete il bisogno di tenere tutto sotto controllo, ma vi renderete conto dell'impossibilità della cosa. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi annientare dal dubbio, ma di parlare a cuore aperto con la persona amata. A volte, le situazioni possono sembrare ben diverse da quelle che sono in realtà.

Capricorno: il vostro cuore batterà all'impazzata per il partner. Per voi sarà difficile stargli lontano e vi farete travolgere dalla passione. Scoprirete un lato molto sensuale di voi e andrete in un brodo di giuggiole davanti ai suoi complimenti.

Non si tratterà solo di un'attrazione fisica, ma sentirete di essere molto legati alla persona amata. Tutti si accorgeranno del feeling che c'è tra voi. Forse, avrete timore nel seguire il vostro cuore e preferirete ascoltare la razionalità.

Acquario: sentirete il desiderio di confrontarvi con gli altri. Proverete a trarre ispirazione dalle azioni dei vostri amici perché avrete degli obiettivi prefissati da raggiungere. Sarete soddisfatti del vostro lavoro, ma non vi adagerete sugli allori. Vivrete questo mercoledì con dinamicità e ottimismo. Questo atteggiamento positivo potrebbe attrarre una persona speciale nella vostra vita. Starà solo a voi riuscire a cogliere i segnali e decidere se ricambiare o meno.

Pesci: avrete bisogno di controllare la vostra ansia. Vi preoccuperete non tanto per voi stessi, quanto per le persone amate. Cercherete di indagare sui loro spostamenti e sui loro piani per la giornata. Non tutti apprezzeranno la vostra natura e qualcuno potrebbe reagire male. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare un modo per rilassarvi. Saranno da preferire tutte quelle attività che cattureranno la vostra attenzione e vi spingeranno a consumare energie.