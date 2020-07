L'Oroscopo di sabato 18 luglio promette belle novità in amore e tanta fortuna, grazie alla presenza di alcuni transiti favorevoli capaci di avviare un cambiamento costruttivo per tutte le sfere vitali. Gli astri dal Capricorno quasi sfidano a fare di più per concretizzare i sogni tenuti nel cassetto, mentre una Luna molto simpatica dai Gemelli rende le sensazioni più frizzanti e ironiche. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte insieme a Mercurio e Sole, forma una quadratura un po' pesante per i sentimenti. Così può capitare che la sensualità sia eccessiva e che siate piuttosto mutevoli di carattere, passando da un modo di fare molto dinamico alla più profonda apatia.

Che ne dite di riequilibrare il tutto?

Toro: gli influssi lunari risultano molto positivi per rendere l'amore più romantico. La vicinanza dell'astro d'argento dai Gemelli facilita gli incontri e promette nuove conoscenze a voi single, mentre fa progredire le coppie con entusiasmo e al tempo stesso facendo vivere splendidi momenti a due.

Gemelli: una Luna sbarazzina e frizzante anima la vostra casa astrologica e rende le relazioni a due più leggere e affettuose. Cercate di non razionalizzare troppo i sentimenti, anche voi single, altrimenti potete perdervi delle opportunità preziose in amore. Sfruttate una spiccata diplomazia che fa indirizzare le energie nel verso giusto.

Cancro: questa Luna in Gemelli e molto vicina a voi parla di affetto, di splendidi momenti da vivere nel focolare domestico, anche se tendete a razionalizzare un po' i sentimenti forse per paura di soffrire.

Così issate delle barriere mentali che proteggono da eventuali "rischi amorosi". Si preannunciano belle sorprese in amore per voi single e siete molto affascinanti e magnetici.

Leone: bando all'impulsività o a un'ansia esagerata che offusca un po' la razionalità e forse fa dare tutto per scontato. Magari alcune situazioni amorose in bilico necessitano di maggiore oculatezza, di essere approfondite in modo più analitico.

Quindi cercate di revisionare il tutto e non fidatevi di chi vi sta attorno.

Vergine: Luna agisce in quadratura e crea instabilità negli affetti, producendo freddezza in amore. Tendete a essere anche molto indecisi, ma ascoltate la voce del cuore che non sbaglia mai. La praticità e la diplomazia che vi è consona fa indirizzare le energie nel verso giusto, quello che conduce alla felicità.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le nuove amicizie non mancano, dovete solo approfondirle evitando di chiudervi in voi stessi. Molti astri in quadratura invogliano a vivere le proprie sensazioni in solitudine e avviando una riflessione che risulta anche benefica per progredire. Ma poi uscite da questo "letargo emotivo" e andate incontro all'amore con maggiore fiducia in voi stessi.

Scorpione: Mercurio e Sole dal Cancro mettono in guardia da alcuni pettegolezzi che possono essere arginati adottando maggiore riservatezza. Agite con prudenza quindi e non svelate i vostri segreti. In amore possono sorgere alcune incomprensioni, ma varie situazioni vanno affrontate con coraggio poiché non tutto è irrisolvibile.

Sagittario: gli astri molto vicini a voi dal Capricorno avviano un cambiamento lento ma radicale, che abbraccia la sfera amorosa e promette fortuna in futuro. Così state creando le basi per costruire una felicità sentimentale che al momento viene un po' bloccata da alcuni impedimenti impartiti da Venere in opposizione. Portate pazienza dunque e avanzate con coraggio.

Capricorno: Mercurio agisce in opposizione e forse vi chiudete troppo in voi stessi anche a causa di Mercurio opposto che non fa approfondire le conoscenze che in amore possono diventare qualcosa di più. Forse vi sentite anche un po' incompresi, ma bando alla malinconia e non rimproverate gli altri per una piccola mancanza.

Acquario: Luna e Venere dai Gemelli fanno vivere l'amore con maggiore simpatia e ironia, anche sdrammatizzando alcune situazioni tese.

Attenzione a non essere impazienti in amore, piuttosto revisionate il tutto con meticolosità e decidete come agire al meglio.

Pesci: un progetto amoroso che portate avanti da tempo, necessita di tutta la vostra energia per progredire e anche se Luna e Venere remano contro rendendovi molto indecisi sul da farsi, non scoraggiatevi e andate avanti che le prospettive sono buone e le nubi si rischiarano all'orizzonte. Basta solo maggiore impegno per concretizzare i sogni tenuti nel cassetto.