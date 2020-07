L'oroscopo di martedì 7 luglio sarà caratterizzato da moltissime novità che coloreranno la giornata dei diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani tra i transiti principali sarà possibile notare: Luna in trigono a Venere, Mercurio in quadratura a Marte, Giove in congiunzione a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio cosa avrà in serbo l'Oroscopo del 7 luglio per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 7 luglio: stanchezza per l'Ariete, desiderio di stabilità per i Gemelli

Ariete: la stanchezza inizierà a farsi sentire e avrete bisogno di staccare la spina dai numerosi impegni quotidiani.

Il lavoro vi porterà via troppo tempo e tenderete a sentirvi frustrati e poco entusiasti. Sarà importante circondarvi di persone che tengano davvero al vostro benessere. Il partner e gli amici, se saranno giusti per voi, vi sproneranno a non arrendervi e a trovare soluzione alternative per mantenere il controllo. Forse, ci vorrà del tempo per stabilire le vostre priorità, ma alla fine ce la farete.

Toro: avrete voglia di trascorrere la giornata tra le braccia del vostro partner. Amore e dolcezza verranno ricambiati e questo vi farà sentire più felici che mai. Inizierete a progettare dei piani per il futuro e non avrete alcun timore ad esporli alla persona amata. Forse, non sarà d'accordo con tutto quello che proporrete, ma avrà voglia di partecipare alle vostre iniziative e di proporne di proprie.

Attenzione a non esagerare con i peccati di gola perché potrebbero farvi sentire in colpa.

Gemelli: desidererete una maggiore stabilità di tipo economico e sentimentale. Sarà il momento giusto per porre dei punti fermi nella vostra vita e per decidere, con esattezza, in che direzione vorrete andare.

Non darete molto ascolto ai consigli degli amici perché preferirete agire di vostra iniziativa. Forse, il partner vi farà qualche pressione per spingervi ad adattarvi ai suoi ritmi, ma preferirete mettere le cose in chiaro. Durante le ore serali il vostro umore potrebbe peggiorare.

Cancro: sentirete il bisogno di trascorrere dei momenti spensierati con il vostro partner.

Non vorrete fare niente di speciale: vi accontenterete di stare insieme e di confidarvi tra voi. Forse, avrete la sensazione che la persona amata non stia attenta alle vostre parole. Proverete a stimolarla con piccole provocazioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlare chiaramente in modo da non portare avanti alcuna incomprensione.

Previsioni zodiacali di martedì 7 luglio: solitudine per il Leone, nostalgia per la Vergine

Leone: dovrete lottare contro un forte sentimento di solitudine. Non sarà facile rimanere lontano da tutti, ma vi troverete in una situazione che non avrà alternative. Il partner cercherà in tutti i modi di riavvicinarvi, però, per il momento preferirete mantenere un certo distacco.

Potrebbe essere il momento giusto per guardarvi dentro e per riflettere sulle azioni commesse in passato. Potreste riuscire ad architettare qualcosa per recuperare vecchie amicizie o per porre rimedio a questioni irrisolte.

Vergine: sarete molto nostalgici. Ripenserete al passato e al modo in cui far tornare i bei vecchi tempi. Avvertirete il bisogno di mettervi in contatto con amici dimenticati da tempo. Forse, non tutti saranno disposti ad assecondare questa vostra vena nostalgica, ma potreste ricevere delle belle sorprese. Il partner sarà preso dai suoi impegni e avrà poco tempo per starvi accanto, però, sarete disposti ad accettare le poche attenzioni che potrà darvi. Attenzione alle possibili punture di insetti.

Bilancia: lotterete contro la stanchezza crescente. Avrete bisogno di prendervi del tempo per voi stessi, ma il lavoro vi impedirà di farlo come voi vorreste. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non trascurare gli amici. Sarà importante condividere le vostre esperienze con loro perché questo vi farà sentire supportati e amati. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a guardarvi attorno: l'amore è nell'aria, starà solo a voi riuscire a cogliere le giuste occasioni.

Scorpione: una persona in particolare vi metterà molto sotto pressione. Non sarete disposti ad assecondarla e proverete ad allontanarvi in tutti i modi. L'oroscopo di domani suggerisce di non sopportare le sue continue invasioni perché potreste avere delle ripercussioni negative sull'umore.

Chiedere consiglio a un amico fidato vi permetterà di risolvere la situazione. Ricordate solo di non usare un atteggiamento eccessivamente brusco.

Previsioni astrologiche di domani 7 luglio: Sagittario dubbioso, nuove conoscenze per i Pesci

Sagittario: inizierete a nutrire dei dubbi sul vostro rapporto di coppia. Avvertirete il bisogno di sentirvi liberi e senza vincoli di alcun tipo. Potrebbe trattarsi di una necessità momentanea e per questo le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendere decisioni affrettate. Potreste provare a distrarvi con i vostri hobby preferiti o impiegare le energie nell'esercizio fisico. Sarà importante tenere le vostre reazioni sotto controllo in modo da non dare un'idea sbagliata di voi.

Capricorno: sarete molto contenti dei vostri successi lavorativi, ma dovrete combattere contro l'invidia altrui. I colleghi non saranno affatto felici dei vostri traguardi e proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote. Anche tra coloro che credevate amici ci sarà qualcuno che manifesterà dei sentimenti di gelosia. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi rovinare l'umore da queste persone: pensate in positivo e concentratevi solo su ciò che sarà davvero importante per voi.

Acquario: avrete poca voglia di mettervi in gioco. Il caldo vi farà sentire privi di forze e non vorrete fare altro che bere succhi di frutta freschi e rilassarvi. Nonostante questo, sarà importante non trascurare i vostri impegni lavorativi.

Potreste rallentare un po' il ritmo e rimandare ciò che non è eccessivamente importante. Gli amici costituiranno una parte importante della vostra giornata perché vi contageranno con le loro risate e con la loro spensieratezza.

Pesci: sarà il momento giusto per ampliare le vostre conoscenze. Forse, sentirete il bisogno di rimettervi a studiare e di confrontarvi con le emozioni che solo gli esami possono dare. Sicuramente, questo significherà aumentare il livello di stress nella vostra vita, ma acquisire ulteriori competenze vi consentirà di migliorare la vostra situazione economica in futuro. In famiglia, non tutti saranno d'accordo con la vostra scelta. L'oroscopo consiglia di ascoltare le opinioni di tutti, ma di agire secondo il vostro pensiero.