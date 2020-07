L'oroscopo si domenica 5 luglio avrà in serbo molte novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare il Sole in congiunzione a Mercurio, mentre la Luna sarà opposta a Mercurio e in trigono a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 5 luglio di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 5 luglio: energia per Ariete, Cancro fragile

Ariete: cercherete di trarre il meglio da questa domenica. Non resterete ad attendere che il divertimento vi cada dal cielo. Avrete uno spirito di iniziativa molto spiccato e sarete lieti di vedere che gli amici condivideranno con entusiasmo i vostri interessi.

Vorrete avere accanto un partner allegro e frizzantino. Non vi accontenterete di qualcuno che assecondi semplicemente le vostre idee. Sarà importante per voi ricevere stimoli dall'esterno e sentirvi padroni dell'ambiente circostante.

Toro: avrete molto a cuore la vostra sfera sentimentale. Cercherete di portare avanti un rapporto di coppia intenso e dinamico. Sarà importante per voi affrontare alcune tematiche con il partner e parlare a cuore aperto. Forse, la persona amata non sarà disposta a intavolare una conversazione profonda e complessa. Ciò potrebbe ferirvi, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di non insistere eccessivamente. Attenzione a non trascurare gli amici.

Gemelli: il vostro umore sarà altalenante.

Non sarà il momento giusto per prendere decisioni. L'oroscopo suggerisce di trascorrere la giornata assieme ai vostri affetti più cari. Sarà necessario trovare una valvola di sfogo efficace per impedire di riversare sugli altri il vostro nervosismo. Calibrare le parole e riflettere prima di rivolgervi agli altri vi consentirà di evitare di pronunciare offese che non pensate affatto.

Il partner potrebbe decidere di allontanarsi momentaneamente.

Cancro: farete di tutto per nascondere la vostra vulnerabilità. Vorrete apparire forte e determinati agli occhi degli altri, ma ci saranno delle situazioni che vi rovineranno il vostro umore. L'oroscopo di domani consiglia di non tenervi tutto dentro: il dialogo e il confronto vi aiuteranno ad esternare la vostra sofferenza.

Inoltre, il partner, messo al corrente dei vostri sentimenti, potrà venirvi incontro e cercare di aiutarvi. La dolcezza sarà un'arma importante per mitigare la vostra tristezza.

Previsioni zodiacali di domenica 5 luglio: Vergine alla ricerca di amore, Bilancia altruista

Leone: tenderete a concentrarvi molto su voi stessi. Mostrerete poca empatia verso gli altri e non sarete disponibili all'ascolto. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere egocentrici e di non avere molta considerazione per le difficoltà altrui. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere un po' più tolleranti. Il partner sopporterà malvolentieri questo atteggiamento e potrebbe decidere di mettere le cose in chiaro.

Un' attenta riflessione sui vostri recenti comportamenti vi consentirà di comprendere gli errori commessi.

Vergine: sentirete il bisogno di affidare tutte le vostre preoccupazioni al partner. Avrete la necessità di esprimervi e di esternare la fatica degli ultimi giorni. Ricevere amore e comprensione vi farà sentire meglio con voi stessi e con gli altri, ma non è detto che sarete in grado di ricambiarli completamente. Il ruolo degli amici, in questa giornata, sarà di vitale importante. L'oroscopo consiglia di provare a coinvolgerli in rilassanti passeggiate al parco.

Bilancia: la vostra bontà potrebbe non essere ricambiata. Farete di tutto per essere disponibili con il prossimo e per provare a non fargli pesare i suoi problemi.

Ascolterete con gioia e comprensione, ma le reazioni altrui potrebbero lasciarvi con l'amaro in bocca. Proverete a parlarne con il partner e con i famigliari, però, potreste trovare un muro davanti a voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non abbandonare il vostro altruismo, ma di scegliere con più cura le persone a cui dedicare del tempo.

Scorpione: avrete molta cura del vostro benessere fisico. Cercherete di fare tutto ciò che possa portare un giovamento al vostro corpo. Sarete convinti che una dieta bilanciata e una buona dose di esercizio fisico possano essere un vero toccasana per voi. Inoltre, non trascurerete l'aspetto emotivo. Amerete essere circondati dagli affetti più cari e proverete a far evolvere positivamente la relazione con il partner.

Attenzione a non esagerare con corsa e addominali.

Previsioni astrologiche di domani 5 luglio: Sagittario deciso, Capricorno alla ricerca di spazio

Sagittario: rimarrete fermi sulle vostre posizioni e non permetterete a nessuno di influire sulle vostre decisioni. Questo potrebbe causare alcune incomprensioni in famiglia, ma proverete a passarci sopra. L'oroscopo di domani suggerisce di tenere a bada reazioni di rabbia e di cercare di risolvere tutto con il dialogo. Gli amici non saranno di grande supporto perché saranno presi dai loro impegni quotidiani. Tenderete a farglielo notare con piccole frecciatine.

Capricorno: desidererete prendervi dei momenti solo per voi. Non avrete voglia di condividere momenti passionali con il partner perché avrete bisogno di riprendervi il vostro spazio.

Sarete alla ricerca di spensieratezza e libertà, vi dedicherete ad attività divertenti e cercherete di rispolverare vecchie passioni. Tutto ciò che ha a che fare con la creatività vi farà battere il cuore e vi stimolerà a sfruttare tutte le risorse possibili. Attenzione a non esagerare con cibi troppo calorici o conditi.

Acquario: sarà una giornata all'insegna della curiosità e della voglia di conoscere. Vi porrete sfide importanti da affrontare, ma non perderete la vostra simpatia. Sarete fieri del partner e della relazione che state costruendo insieme. Dentro di voi maturerà l'idea di approfondire il rapporto e di mettere alla prova la persona amata. Tutto ciò deriverà dal fatto che vorrete essere davvero sicuri della strada che il vostro cuore sta prendendo.

Gli amici costituiranno una presenza fissa.

Pesci: non sarà facile scendere a patti con la vostra famiglia. Avrete punti di vista troppo differenti e questo potrebbe portare a numerosi incomprensioni. Il partner proverà a fare da intermediario e a riportare la calma tra le mura domestiche. Avrete modo di sfruttare al massimo le vostre capacità empatiche. Le persone ameranno parlare con voi e chiedervi consigli perché sentiranno di potervi aprire il loro cuore senza timore. Forse, dovrete lavorare sulla fiducia in voi stessi.