Durante la settimana da lunedì 13 a domenica 19 luglio 2020 le posizioni planetarie cambieranno drasticamente, a partire dalla Luna che arriverà nella costellazione del Cancro, dove già stazionano il pianeta Mercurio e il Sole. Il segno dell'Ariete invece avrà nei suoi gradi ancora il pianeta Marte, conferendo ai nati di questo segno tante energie erotiche, mentre i Gemelli godranno dell'appoggio di Venere in ambito sia professionale che amoroso.

Il Capricorno permarrà con i pianeti Giove, Saturno e Plutone.

In basso, le previsioni nel dettaglio dei 12 segni zodiacali.

Ariete e Gemelli fra i favoriti in amore

Ariete: se volete fare una conquista, questa settimana sarà letteralmente l'ideale per approcciarvi per formare una relazione con la persona che vi piace. Le coppie invece avranno un valido sostegno energico in ambito erotico. Purtroppo però entro il fine settimana ci sarà qualche diverbio su una gelosia non sopita del tutto, quindi dovrete intavolare una discussione che plachi questa situazione alquanto spinosa.

Toro: il vostro nervosismo purtroppo metterà in serio pericolo anche le relazioni interpersonali più solide che avete contratto nel corso degli ultimi anni. Basterà poco per scatenare una discussione in famiglia, ma soprattutto sul posto di lavoro, dove più di ogni altro posto vorreste avere tutto sotto controllo.

Cercate di non essere troppo intransigenti e di non essere polemici durante le conversazioni.

Gemelli: il vostro cuore batterà più forte del previsto per una persona che amate, e il vostro desiderio si alimenterà con una minima dimostrazione di affetto. Quindi per molti giorni di questa settimana avrete una carica erotica eccellente ma anche grandi soddisfazioni a livello professionale grazie a Venere e alla sua piccola fortuna tutta per voi.

Cancro: nonostante gli sforzi avrete molte probabilità di insuccesso in ambito professionale, e spesso e volentieri questa situazione vi metterà in condizione di provare molta ansia e stress inutilmente. Le braccia del partner vi aiuteranno nei momenti più difficili, sostenendovi amorevolmente.

Leone: avrete dei risvolti finanziari che sicuramente già attendevate fin dalla settimana scorsa, ma che ora assumeranno una concretizzazione e genereranno qualche idea su come investirli.

Sicuramente ci sarà qualche sorpresa in serbo per il partner, mentre non mancherete di progettare qualche nuova collaborazione.

Vergine: avrete una tensione di fondo sul posto di lavoro che non vi farà lavorare in modo tranquillo fin dai primi giorni della settimana, ma che sarà una vera e propria “tortura” per il weekend. Staccare la spina per un po' potrebbe essere una opzione valida, ma ci sarà qualche intoppo che impedirà il riposo.

Monotonia per Scorpione e Bilancia

Bilancia: non ci saranno molte novità, anzi. Potrebbe prospettarsi una settimana piuttosto monotona sul lavoro, mentre per quanto riguarderà l'ambito amoroso trascorrerete giornate molto “fredde” e poco inclini alla comunicazione all'interno della coppia.

Le amicizie invece saranno quelle che vi rallegreranno.

Scorpione: la mancanza di entusiasmo sul lavoro vi farà tendere verso qualunque nuovo tipo di esperienza, come ad esempio un hobby nuovo o l'organizzazione di un viaggio piuttosto “avventuriero”, magari con un amico che condivide i vostri stessi interessi. Attenti a qualche crollo energetico.

Sagittario: purtroppo avrete troppi pensieri e troppe nostalgie per poter essere del tutto lucidi. Questo smarrimento però potrebbe creare dei dissapori con il partner, che si sentirà alquanto messo in secondo piano. Nel weekend le cose non andranno meglio, perciò cercate di dialogare il più tranquillamente possibile.

Capricorno: una minima preoccupazione sul lavoro vi farà innervosire in modo esagerato, e nemmeno l'aspetto sentimentale costituirà un'”isola felice” dove rifugiarvi.

Anzi, potreste trovare parecchie discordanze con il partner su questioni familiari molto spinose, finendo con il non comprendervi adeguatamente.

Acquario: la testardaggine vi porterà a pretendere troppo rigore, o perlomeno qualcosa che purtroppo alla fine non riuscirete ad ottenere. Qualche successo sul lavoro però lo avrete in pugno, e qualche guadagno seppure minimo vi renderà sopportabile il corso della settimana ne complesso sottotono.

Pesci: siete già piuttosto riservati e taciturni per natura, ma questa settimana supererete voi stessi. Ogni cosa che penserete la terrete per voi, mentre avrete poche collaborazioni preferendo un rendimento lavorativo in solitaria. Questo atteggiamento vi farà risultare anche scontrosi, ma voi ignorerete questo dettaglio.