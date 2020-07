Approfondiamo come andrà domani venerdì 10 luglio per l'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Il segno del Torno potrebbe risultare nervoso nel campo sentimentale, mentre la Vergine potrebbe stare male per alcune delusioni in amore.

Previsioni astrologiche 10 luglio: Ariete dovrà riposarsi, il Toro potrebbe essere nervoso

Ariete: durante la giornata del 10 luglio, le stelle ci riveleranno che ci saranno grandi cambiamenti nel campo dell'amore. I single riusciranno a trovare l'amore grazie a una vecchia conoscenza, mentre le coppie riusciranno a coronare il loro sogno. Nel campo lavorativo potrebbero esserci alcuni problemi con i vostri colleghi.

Cercate di rilassarvi e di riposarvi in questo giorno.

Toro: possibile nervosismo nel campo dell'amore con la vostra metà. Il consiglio è di non alimentare ulteriori polemiche e di restare calmi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste incontrare alcune difficoltà con il vostro capo. Quest'ultimo potrebbe mettervi il bastone tra le ruote per alcuni progetti che avete presentato in passato. La salute dovrebbe essere buona per l'intera giornata di luglio.

Novità nel lavoro per il segno dei Gemelli, il Cancro avrà delle soddisfazioni

Gemelli: questo segno dello zodiaco potrà ricevere alcune sorprese dalla sua dolce metà. I single invece non riusciranno a trovare l'anima gemella. Nel mondo del lavoro potrebbero esserci grandi novità per chi lavora già da molto tempo, mentre i disoccupati potrebbero presto ricevere un'importante offerta di lavoro.

In questa giornata di luglio potreste sentirvi stanchi e il consiglio è quello di riposare.

Cancro: le coppie che stanno insieme da tempo riusciranno a ritagliarsi alcuni spazi felici, mentre i single potrebbero fare delle conoscenze molto importanti. Nel campo lavorativo le difficoltà verranno superate con grande successo e i vostri colleghi saranno soddisfatti del vostro operato.

Per quanto riguarda la salute, fate attenzione a non stancare il vostro corpo.

Difficoltà in arrivo per il Leone, la Vergine farà shopping

Leone: in questa giornata di luglio, le coppie potrebbero incontrare alcune difficoltà per dei problemi mai risolti in passato. Nel campo lavorativo ci saranno delle gratificazioni che vi faranno stare bene.

Il capo sarà contento del vostro operato e ben presto potrebbe anche un premio.

Vergine: il segno in questione avrà tanta voglia di uscire e di andare a fare shopping. Inoltre in amore potrebbero arrivare alcune delusioni inaspettate che vi faranno stare molto male. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci alcune entrate extra che vi faranno sentire più sicuri. Nel fine serata cercate di armarvi di pazienza e di rilassarvi con i vostri cari.