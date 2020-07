Martedì 7 luglio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nell'orbita dell'Acquario, mentre il Sole con Mercurio sosteranno nel segno del Cancro. Giove, Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno, così come Urano che rimarrà stabile in Toro. In ultimo, il Nodo Lunare insieme a Venere continueranno il moto in Gemelli come Marte che proseguirà la sosta in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Leone, meno conciliante per Pesci e Cancro.

Cancro dispettoso

Ariete: step by step. Da un lato ci sarà la battaglia tra i Luminari che gli porrà presumibilmente un freno, ma dall'altro lato Marte nel loro domicilio li spingerà ad accelerare.

Sarà bene trovare un certo equilibrio tra i due influssi, in modo da avanzare a piccoli passi per trarne i risultati migliori.

Toro: poco lucidi. Martedì in cui la confusione potrebbe regnare sovrana in casa Toro e la motivazione di ciò sarà da ricercarsi nelle posizioni poco concilianti di Mercurio, Plutone e Nettuno. Meglio soprassedere alle provocazioni, specialmente in amore dove l'amato bene in un'eventuale discussione la spunterebbe di fioretto.

Gemelli: faccende pratiche. Le incombenze di natura pratica rimandate nei giorni precedenti, con ogni probabilità, si ripresenteranno prepotentemente in questa giornata. Portarle a termine, una volta per tutte, oltre a sollevarli di un peso renderà le giornate seguenti più libere per i nati del segno.

Cancro: dispettosi. L'ambiguo comportamento che probabilmente riscontreranno nella dolce metà farà storcere il naso ai nativi questo martedì. Per ripicca, quando il martedì si starà avviando a conclusione, potrebbero attuare un dispetto nei loro confronti.

Ritorni dal passato per la Bilancia

Leone: opportunità.

Il terzetto retrogrado formato da Saturno, Plutone e Giove in Capricorno metterà sul percorso nativo qualche ghiotta opportunità professionale che, considerata la lotta tra Sole e Luna, andrebbe colta al volo prima che si volatilizzi.

Vergine: acquisti. Giornata che probabilmente sarà dedita allo shopping in casa Vergine, l'unica accortezza da prendere sarà tenere a bada il portafogli, come esigerà Saturno, in modo da non incorrere in sgradite sorprese nel bilancio finanziario.

Bilancia: ritorni dal passato. Gli incontri di questa giornata potrebbero essere legati al passato per i nati del segno che, però, guarderanno tali persone sotto una prospettiva ben diversa, meditando se cominciare o meno un corteggiamento nei loro confronti.

Scorpione: famiglia originaria. 24 ore dove il focus nativo sarà orientato verso la famiglia d'origine, sarà richiesto il loro tempestivo aiuto, che risulterà utile e molto apprezzato.

Amore sottotono per l'Acquario

Sagittario: amici. I nati del segno, in questa giornata, potrebbero rendersi conto più marcatamente di come le amicizie, quelle vere, siano un pilastro importante della loro esistenza. Ottimo il martedì per eventuali confidenze.

Capricorno: riassetti. Se da una parte le vicende amorose difetteranno presumibilmente nella comunicazione, dall'altra parte, per merito del sestile che Urano di Terra formerà col duetto Sole-Mercurio d'Acqua, riusciranno a rimettere in sesto qualche aspetto sul fronte lavorativo.

Acquario: amore sottotono. La professione potrebbe assorbire gran parte delle energie native questo martedì, a pagarne le conseguenze sarà l'amato bene che, gioco forza, lamenterà una certa trascuratezza.

Pesci: fuori fase. Sebbene impegno e dedizione non dovrebbero mancare da parte dei nati del segno, la giornata avrà buone chance di rivelarsi avara in termini di risultati e gratificazioni morali, sopratutto nell'ambiente professionale.