Nella settimana dal 13 al 19 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Toro (facendo compagnia ad Urano) a quelli del Cancro, dove sostano Mercurio e il Sole. Urano proseguirà la propria orbita in Toro, così come Venere e il Nodo Lunare rimarranno stabili in Gemelli. Infine, Marte continuerà il moto in Ariete come Giove, Plutone e Saturno che permarranno in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Gemelli, meno entusiasmante per Capricorno e Vergine.

Gemelli passionali

Ariete: amore top. Da mercoledì il clima nel menàge amoroso potrebbe assestarsi su livelli stabili e le ruggini dei giorni precedenti parranno acqua passata.

Nel fine settimana, invece, i discorsi lasciati in sospeso andrebbero affrontati, in modo da proseguire, da quel momento, sulla stessa lunghezza d'onda del partner.

Toro: meticolosi. Ogni minuzia, anche una spilla fuori posto, riuscirà presumibilmente ad irritare i nativi che, di conseguenza, non perderanno occasione per sottolinearlo. Tale pignoleria, però, non sarà ben vista dal partner che li richiamerà all'ordine.

Gemelli: passionali. Nelle giornate del 16 e 17 il Luminare femminile formerà una sfavillante congiunzione con Venere nella loro orbita, e ciò potrebbe donare ai nativi un'invidiabile carica passionale. Tale trasporto emozionale e focoso riuscirà, inoltre, a relegare i problemi di coppia in secondo piano per questa settimana.

Cancro: fuori fase. Eccezion fatta per il weekend, i nati Cancro saranno presumibilmente alla prese con una settimana avara di gratificazioni, sia morali che economiche, a prescindere dall'impegno profuso.

Vergine cauta

Leone: finanze in rialzo. Il mese del compleanno è alle porte ma, già da questi sette giorni, i nati Leone riscontreranno, c'è da scommetterci, un trend finanziario in rialzo, che parrà avere ottimi spiragli di crescita con l'andare del tempo.

Vergine: cauti. Gli equilibri del versante lavorativo risulteranno, con ogni probabilità, precari ed i nativi, capendo l'antifona, decideranno di moderare parole e gesti, in modo da scongiurare qualsiasi battibecco con capi e colleghi.

Bilancia: attività domestiche. La settimana avrà buone chance di iniziare con due giornate parecchio nervose, dove sarà meglio fare buon viso a cattivo gioco.

Superate queste 48 ore, i nativi potranno e vorranno dedicarsi a quella attività domestiche spesso procrastinate, per ultimarle una volte per tutte.

Scorpione: creativi. Le diverse posizioni dei Luminari potrebbero far optare alcuni nativi per rispolverare un vecchio hobby, il quale, oltre a rigenerarli mentalmente, stimolerà non poco la loro creatività.

Amore flop per il Sagittario

Sagittario: amore flop. Nervosismo e continui battibecchi sul versante amoroso saranno probabilmente due scomode conseguenze delle problematiche lavorative, con cui i nati del segno avranno a che fare durante la settimana.

Capricorno: insoddisfatti. Sette giorni che, con ogni probabilità, si riveleranno zeppe di ostacoli ed imprevisti di vario genere ed i nati Capricorno, per indole pragmatici, si dimostreranno indisponenti con chiunque gli capiti a tiro.

Acquario: determinati. Superate le giornate di lunedì e martedì, che si riveleranno più pensierose del solito, ecco che i nativi potranno mettere in campo un'invidiabile determinazione, specialmente i lavoratori autonomi. Tale ostinazione li farà avanzare spediti verso gli obiettivi professionali desiderati.

Pesci: taciturni. La giornata di giovedì avrà buone chance di rivelarsi romantica in casa Pesci, grazie alla loro predisposizione amorosa che sarà ben gradita alla persona amata. Ben più silenziosi e osservatori, invece, potrebbero risultare nelle rimanenti giornate.