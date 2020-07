Le previsioni astrologiche della settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto non parlano di un cielo troppo diverso dalle settimane precedenti. L'unico astro che si muove in questo periodo è la Luna, che durante la settimana potrebbe mettere in crisi Scorpione, Toro e Leone. Nell'aria c'è voglia di stabilità in ogni campo, ma Mercurio ora è poco concreto e sarebbe meglio, invece, restare con i piedi per terra. In questi giorni Mercurio in Cancro e Nettuno nei Pesci invitano tutti i Segni a organizzare una vacanza al mare.

Approfondiamo cosa dice l'Oroscopo per tutto lo zodiaco.

Previsioni astrali fino al 2 agosto: il Toro guarda in faccia la realtà

Ariete - Il Sole in ottima posizione non fa che rendere ancora più forte il vostro entusiasmo. Se non fosse per Mercurio dissonante, che potrebbe portare qualche lieve ritardo, ad esempio, nell'organizzazione delle vacanze, le previsioni per voi sarebbero davvero da 10 e lode. Tenete a freno la vostra impulsività nel fine settimana, la Luna dissonante vi farà perdere qualche occasione.

Toro - Avrete modo di valutare il livello di pazienza massimo a cui saprete arrivare e questo accadrà, in particolare, il 28 e il 29. Saranno due giornate piuttosto complicate per quelli di voi in coppia che potrebbero iniziare a mettere qualche paletto e scoprire che le cose non sono così rosee come sembrano.

Urano e up Sole potrebbero darvi una visione dura della realtà e lo faranno in modo brusco: preparatevi.

Gemelli - Le previsioni dicono che in particolare il 30 e il 31 avrete mille cose da fare e da dire: tutto il resto ruota attorno a voi. I Gemelli nati nella terza decade sono molto affascinanti e e, tra una nuova conoscenza e l'altra, passeranno allegramente le giornate.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Dovrete, però, fare attenzione al portafoglio: non acquistate cose inutili.

Cancro - Le previsioni della settimana per voi iniziano con una Luna super favorevole, che vi rende pieni di entusiasmo e di voglia di muovervi, di partire, di viaggiare. Dovete, però, sempre fare i conti con le finanze che in questo periodo sono piuttosto magre.

A causa di Marte, inoltre, potreste stancarvi più del solito: attenzione, in particolare, al fine settimana.

Per il Leone tanto sport, lo Scorpione rischia lo stress

Leone - Le previsioni per voi parlano di una settimana positiva. Il Sole e Marte vi rendono tonici, attivi, sportivi e, dunque, queste giornate saranno davvero molto dinamiche e ideali per lo sport. Solo ad inizio della settimana potreste essere un po' nervosi, ma sono solo due giorni di Luna storta, poi tutto si aggiusta.

Vergine - L'amore è sempre il nodo da sciogliere per voi. Venere nei Gemelli condiziona le vostre previsioni da mesi e continua a farvi sentire insoddisfatti. La situazione è, in realtà, meno drammatica di quello che pensate.

Avete sempre Giove favorevole e eventuali piccole crisi si risolveranno piuttosto bene. Mercurio e Urano continuano a influenzare positivamente lavoro e il campo delle amicizie.

Bilancia - Il Sole positivo sta alleggerendo alcune situazioni di vita privata che restano, però, sempre piuttosto pesanti. Saturno è in quadratura e, unito a Giove, è davvero un osso duro da affrontare. Se vi concentrate troppo sugli errori del partner, Marte potrebbe farvi agire troppo istintivamente. Fate attenzione, in particolare, al fine settimana: rischiate la lite.

Scorpione - Le previsioni della settimana iniziano con una bella Luna nel vostro Segno. Se lavorate in campo artistico o creativo, arrivano ottimi spunti per un progetto.

Dovete ricordare, però, che il Sole adesso è in posizione critica e che Marte non vi appoggia troppo: il consiglio è sempre quello di non stancarvi e di fare attenzione, in particolare, allo stress.

Previsioni astrologiche positive per il Sagittario

Sagittario - Il Sole e Marte in posizione super positiva vi portano una ventata di entusiasmo e di energia. Il 30 e il 31, inoltre, la Luna passa nel vostro Segno e vi renderà ancora più allegri e loquaci. Questo per voi è un periodo da vivere con tanta serenità. Alcune situazioni avranno bisogno di tempo per diventare concrete: ci penserete a tempo debito, ora vivete alla giornata.

Capricorno - La situazione non si è ancora alleggerita del tutto, anche se adesso non avete più il Sole in posizione negativa.

Ci sono sempre tante incombenze pratiche, questioni lavorative, grane con gli amici o con il partner. Il fine settimana sarà critico e rischiate di chiudervi in voi stessi.

Acquario - L'inizio della settimana non sarà facilissimo: vi mostrerete poco tolleranti con tutti. Il Sole è in opposizione e arriva per voi il periodo dell'anno in cui desiderate solo di rivoluzionare tutta la vostra vita. È un desiderio forte e Urano potrebbe accontentarvi, quindi fatevi trovare pronti e meditate bene su cosa volete cambiare.

Pesci - La settimana è ok per i Pesci che sono già in vacanza e che, grazie a Mercurio e Nettuno, hanno sicuramente trovato la meta giusta dove andare e cioè al mare. Per quelli che, invece, ancora sono al lavoro, la situazione appare statica, ma non negativa, tranne nelle giornate del 30 e del 31, quando una Luna un po' problematica vi porterà un po' di malumore.