Lunedì 6 luglio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Acquario, mentre Giove, Plutone e Saturno stazioneranno nel segno del Capricorno. Mercurio assieme al Sole permarrà in Cancro, così come il Nodo Lunare insieme a Venere che proseguiranno il domicilio in Gemelli. In ultimo, Urano rimarrà stabile in Toro e Marte continuerà il moto nel segno dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Leone ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Dopo alcune giornate controverse, ecco che la settimana professionale per i nati del segno avrà buone chance di partire col piede giusto, ed il merito sarà sia della Luna nel loro domicilio ma anche del relax che molti si son concessi domenica.

2° posto Sagittario: loquaci. La lucidità odierna, malgrado non sia ancora a livelli ottimali, darà presumibilmente cenni di miglioramento in casa Sagittario, e ciò stimolerà la loro loquacità nelle discussioni amorose che, spesso e volentieri, hanno evitato nell'ultimo periodo.

3° posto Scorpione: passionali. Fuochi d'artificio si prospettano sotto le lenzuola native questo lunedì, grazie al trigono che il Luminare femminile formerà con Venere nella prima casa. Tale dimora, in questo caso, rappresenta i 'nuovi inizi' e chissà che stavolta l'ascia da guerra, che ultimamente hanno brandito verso il partner, non possano sotterrarla una volta per tutte.

I mezzani

4° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe volgere al bello durante questa giornata, ed il partner non potrà che apprezzare anche la loro predisposizione al dialogo oltre che all'affettuosità reciproca.

5° posto Pesci: figli. L'educazione della prole rappresenterà, con ogni probabilità, il focus odierno in casa Pesci, dove bisognerà ammodernare le regole per renderle in linea col momento attuale non prima, però, di essersi confrontati con l'amato bene a riguardo.

6° posto Gemelli: briosi. Tono umorale alle stelle quello che potrebbero sfoggiare in queste 24 ore i nati del segno, con grande stupore degli amici di sempre che, oramai, avevano quasi dimenticato la loro indole briosa.

Serata di probabili incontri stuzzicanti.

7° posto Bilancia: schietti. Da una parte la Luna che, dal loro Elemento, punterà i riflettori sui nativi e, dall'altra, l'opposizione di Marte che renderà i loro dialoghi estremamente sinceri, tanto da far storcere qualche naso tra i colleghi più permalosi.

8° posto Capricorno: a rilento. L'opposizione che Plutone formerà con il Luminare maschile avrà buone chance di offuscare la lucidità professionale nativa, facendogli commettere insoliti errori grossolani per dei tipi organizzati e puntigliosi come loro.

9° posto Toro: relax. Ci sarà bisogno di staccare la spina in casa Toro anche se la settimana ha appena aperto i battenti, e molti nativi non se lo faranno ripetere due volte ritagliandosi ampi spazi di relax. Serata da divano e film col partner.

Ultime posizioni

10° posto Leone: spossati. Il bottino energetico dei nativi sarà, con ogni probabilità, scarno ma, malgrado ciò, moli tra loro non si tireranno indietro nel perseguire i loro obiettivi personali.

Qualche perplessità probabile in mattina nelle faccende di cuore.

11° posto Ariete: prevaricatrici. I nativi che, sul luogo di lavoro, sono a capo di un team potrebbero assumere un mood prevaricatore che non sarà ben visto dai vertici aziendali. Raddrizzare il tiro, il prima possibile, sarà la mossa ideale per evitare gravi conseguenze.

12° posto Vergine: diverbi professionali. Una discussione, probabilmente nata per una futilità, sul versante professionale potrebbe trasformarsi in un polverone dialettico da cui sarà difficile districarsi per i nativi. Meglio, invece, evitare in principio di cedere a qualsiasi provocazione dell'ambiente.