L'oroscopo di domani 8 agosto analizza il cielo astrale del prossimo inizio weekend, cercando appigli sicuri su cui poggiare le previsioni zodiacali di sabato. Sotto analisi dalla nostra precisa ed affidabile lente astrale gli ultimi sei segni dello zodiaco identificati, per coloro che non lo sapessero, in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori saranno senz'altro i transiti della Luna in Ariete e di Venere in Cancro avvenuti venerdì 7, ma i cui effetti si sentiranno molto soprattutto questo sabato. Dunque, volendo dare enfasi a chi avrà gioco facile nella parte iniziale del weekend, gran parte dell'attenzione spetta ai nati in Scorpione, segno al "top del giorno".

Molto ben valutati nel frangente, anche coloro della Bilancia e del Capricorno, identificati nel periodo con le cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 8 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 8 agosto

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non, evidenziandoli nella nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, sabato 8 agosto. Nella nostra anteprima di apertura abbiamo visto solo un segno svettare su tutti, lo Scorpione, nel frangente valutato al "top", in questo caso risultante al primo posto in classifica. Buona giornata anche per altri due simboli astrali, mentre altri tre il pronostico è negativo in quanto in leggera difficoltà a causa di astri poco performanti riguardo i rispettivi segni.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani in esclusiva per i sei segni dalla Bilancia fino a Pesci:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Acquario, Pesci;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali 8 agosto, previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, sabato 8 agosto, indica una giornata influenzata dal comportamento pragmatico di Marte (in Ariete) e Urano (in Toro), entrambi martellati contemporaneamente da Giove e Mercurio. Se riuscirete a mantenere un atteggiamento discreto e riservato, eviterete senz'altro di farvi coinvolgere in una diatriba a livello interpersonale abbastanza pesante.

In amore, In amore, la Luna in Ariete in parte vi proteggerà favorendo la tenerezza richiesta dal vostro partner. Sarà il momento per una discussione approfondita con la persona amata, se non altro per risolvere tutto con dolcezza e passione. Single, otterrete risposte alle domande che sono rimaste in sospeso per un lungo periodo di tempo. Questo vi permetterà di mettere più entusiasmo nelle decisioni e farvi avanti nel caso foste sentimentalmente interessati verso qualcuno. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo regalerà una grossa soddisfazione, il che vi riempirà di gioia. Voto 8-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano una giornata davvero ottima per fare o eventualmente disfare. Questo vostro giorno da dedicare alla partenza del nuovo weekend sarà ottimo e con poche difficoltà da affrontare, nemmeno per coloro con questioni pesanti sul groppone. Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata. In amore quindi, si prospetta possa risultare favorevole la giornata per molti nativi: meglio in coppia dove farete faville. In molti casi i vostri riflessi, specialmente quelli mentali, saranno più rapidi e scattanti. Secondo le nostre analisi astrologiche sul periodo, si farà più acuta la capacità di dialogare e porvi in relazione con il partner, senza passare per le solite discussioni inutili.

A voi single l'oroscopo del giorno prevede che eventuali dubbi svaniranno nel nulla ed avrete una chiara visione di ciò che prima era confuso. Le scelte diventeranno più facili e tutto sarà più roseo e tranquillo. Nel lavoro, darete il meglio di voi stessi e anche più, tanto che potreste ricevere degli elogi davvero graditi. Sappiate comunque che le stelle vi offriranno un vantaggio decisivo sui colleghi, quindi sfruttate questa marcia in più puntando soprattutto sulle vostre capacità organizzative. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di domani 8 agosto al Sagittario indica l'arrivo di un inizio weekend valutato dall'Astrologia quotidiana come "abbastanza scarso", in questo caso con le due stelline relative ai frangenti da "ko".

Quasi sicuramente la giornata sarà abbastanza tediosa e in alcuni casi sfiorerà punte di stress abbastanza impegnative da contenere. Consiglio: invece di brontolare o sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia a chi riterrete degni di attenzione, gli altri fate finta di non vederli... In amore, alcuni rapporti potrebbero essere molto difficili da gestire, ovviamente si parla in relazione a situazioni di primaria importanza, non certo per quisquilie di poco conto. In coppia, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner tempo addietro, forse ritroverete quell'armonia che ultimamente si è un po' persa per strada. Single, voi invece siate pronti a (ri)mettervi in discussione, magari tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate.

Sotto tiro di una Venere speculare, il passato offrirà motivo di tensioni e conflitto, così non avrete nessuna voglia di vedere gente. Nel lavoro, rimuginare sui fatti vostri potrà esservi d'aiuto per restare calmi, a meno che un'emergenza non vi trattenga sul posto dove opererete, rendendovi così ancora più nervosi. Voto 6.

Oroscopo del giorno 8 agosto, previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, sabato 8 agosto, prevede poco complicato il periodo e in massima parte abbastanza semplice da proseguire per voi nativi. Tenete presente comunque che questo primo giorno di weekend, anche se valutato a quattro stelle, potrebbe restituire momenti abbastanza ripetitivi, cosa che potrebbe generare confusione, distrazione e quindi sbagli.

Il vostro tallone d'Achille, lo sapete, è purtroppo l'essere troppo spesso smemorati, con la testa sempre pronta a vagare per proprio conto. In amore intanto, gli astri annunciano una giornata piena di impegni, anche se è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi datevi una risposta. Single, avrete sicuramente bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questo sarà sicuramente il giorno giusto per incontrare un cuore generoso capace non solo di pensare a se stesso e che senz'altro riuscirà a consolarvi. Qualcuno a voi vicino renderà questa giornata molto bella...

Nel lavoro, questa giornata potrebbe partire in maniera molto interessante per i nati del segno. Saranno poche le occasioni da prendere al volo, ma il vostro operato andrà sicuramente al meglio e potreste vedere le cose da un punto di vista ottimistico. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano una giornata decisamente poco positiva nel complesso. Diciamo che a tratti vi sentirete un po' irritati con l'umore sicuramente più avvezzo allo scontro che al sano confronto verbale. La specularità negativa di Mercurio in Leone vi sprona a fare attenzione, oltre che ai sentimenti, soprattutto al denaro e alle sicurezze materiali in generale. In amore, le stelle di sabato mettono in rilievo il fatto che ultimamente state attraversando una fase abbastanza difficile a causa di problemi familiari, il che vi sta portando gradualmente a cambiare alcune abitudini da tempo consolidate.

Concentratevi non solo sul vostro benessere ma soprattutto su quello interessante la vita di coppia: vedrete che le cose piano piano miglioreranno, seppur gradualmente. Single: speranze, desideri, progetti, tutto dovrà rimanere vivo in voi anche se spesso vi svegliate e non avete ben chiaro cosa fare della vostra giornata. Nel lavoro intanto, l'oroscopo di domani indica che alcune cose che credevate morte e sepolte si riveleranno invece ancora attuali. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate dettate dall'euforia del momento: aspettate tempi migliori. Voto 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di sabato per la giornata di domani 8 agosto, annuncia l'arrivo un giorno non troppo positivo, probabilmente con la flemma dei periodi "sottotono".

Gli astri saranno poco benevoli questo è vero, ma è altrettanto vero che gli stessi non saranno del tutto negativi, specialmente a metà periodo. Attenti: in qualche occasione sarete messi a dura prova da una persona particolarmente acida, a tal punto da farvi saltare i nervi: pensate positivo e non abbassatevi allo stesso livello, ok? In amore, invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo rapporti già in crisi. Intanto per i più trasgressivi si prospettano avventure mozzafiato ma, contestualmente, ad alto tasso di rischio: occhio "alle penne"! In coppia potrebbero esserci contenziosi in merito ad una scelta da fare: che ne direste (per una volta) di assecondare il parere del partner? Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo.

Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi. Nel lavoro, per chiudere, riuscirete a vedere i vostri difetti in modo chiaro e lavorerete in modo efficace per tornare in pista. Sforzatevi di migliorare le vostre capacità ma fatelo da soli: arrivare ai traguardi prefissati costa fatica e tanto sudore di fronte! Voto 7.