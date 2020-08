L'oroscopo della settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2020 è pronto a valutare il probabile andamento lavorativo di questa prima settimana del mese corrente. Come inizierà questa nuova settimana lavorativa per voi? Se siete impazienti di scoprirlo, leggete attentamente le seguenti previsioni zodiacali relative al lavoro per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale: da Ariete a Cancro

Ariete – Eccellenti opportunità per voi arietini in questa settimana. Nonostante ciò, dovrete fare molta attenzione ai soci o collaboratori che potrebbero complicare le cose. Sappiate valutare ogni proposta senza tralasciare nessun particolare.

I rischi di commettere grossi errori saranno dietro l’angolo e una valutazione sbagliata potrebbe causare danni e problemi. Le due parole d’ordine di questa prima settimana di agosto saranno: prudenza, metodo. Per coloro che lavorano nel settore dell’informazione o nel commercio si prospetta una settimana molto produttiva.

Toro – Gratificazione in questa settimana per chi lavora alle dipendenze. La vostra professionalità sarà apprezzata e rappresenterà un valore aggiunto per l’azienda. Purtroppo, non mancheranno malintesi con le persone che frequentano il vostro stesso ambiente di lavoro, alcuni di loro cercheranno di mettervi il bastone tra le ruote e altri, invece, di mettervi in cattiva luce.

Se in questa settimana vi sentirete sfruttati prendetevi una pausa oppure chiedete di essere trasferiti. Rendete pan per focaccia a chi si prende i meriti senza aver sgobbato.

Gemelli – Nella prima parte della settimana vi sarà riconosciuto il merito dei vostri impegni, avrete diversi segni di stima da parte dell’azienda in cui lavorate, per molti dipendenti sarà riconosciuto il top dell’affidabilità, anche se lo stipendio non è granché.

Nella seconda parte della settimana ci saranno delle opportunità da non perdere. Se qualcosa non andrà per il verso giusto, reinventatevi mettendovi in gioco.

Cancro – In campo lavorativo ci saranno un sacco di novità. Mille porte si apriranno davanti a voi e tantissime occasioni lavorative vi chiameranno.

Toccherà a voi scegliere in maniera saggia. Le buone notizie riguarderanno soprattutto i giovani alla ricerca di un’occupazione. L'oroscopo consiglia di fare attenzione, di non lasciarvi abbindolare da proposte o situazioni che sembrano allettanti. Verificate sempre, qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero.

Previsioni astrali fino al 9 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana la precarietà vi spingerà a strafare molto nel lavoro, forse perché volete farvi notare dal titolare dell’azienda o spingerlo a darvi ancora una volta fiducia, nonostante la situazione critica. Se volete conservare il posto di lavoro, dovrete sudare sette camicie, soprattutto in questo periodo così provato per via dell’emergenza sanitaria.

Per alcuni di voi arriveranno miglioramenti lavorativi. Sono previsti avanzamenti di carriera.

Vergine – Se lavorate in proprio, seguite il vostro istinto e le vostre convinzioni. Attenzione ai consigli degli altri. In questo periodo particolare documentatevi a sufficienza, onde evitare errori che potrebbero mettere a rischio tutto ciò che avete creato fino ad adesso. Chi lavora alle dipendenze dovrà captare alcuni segnali e dare di più. In sostanza, dovrete sudare sette camicie per ovviare al periodo critico.

Bilancia – Settimana abbastanza negativa per coloro che lavorano in gruppo o in un’impresa a conduzione familiare. Avrete poca tolleranza verso il prossimo e questo vi renderà poco simpatici agli occhi degli altri.

Attenzione a non riversare le tensioni di lavoro in casa. Le incomprensioni non porteranno nulla che sia produttivo economicamente.

Scorpione – In questa settimana dovrete essere umili nel proporre le vostre idee, utili per affrontare un disguido di lavoro. Occhio alle persone, sempre pronte a tendervi un agguato o a silurarvi con un’idea superiore alla vostra. Se lavorate con dei soci, dovrete esporre le vostre idee in maniera chiara. Non lasciate zone d'ombra, soprattutto con i soci d’affari.

Astrologia della settimana 3-9 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il lavoro in questo periodo potrebbe essere rallentato da questioni di famiglia che interferiscono sulla vostra concentrazione.

Dovrete affrontare divergenze di opinioni che potrebbero sfociare in un conflitto aperto. Prima di esternare le cose che non vanno bene, contate fino a dieci, quei dieci i secondi potrebbero essere utili per non commettere un’imprudenza. I giovani in attesa di occupazione potrebbero ricevere proposte interessanti, magari nel settore agricolo o alimentare.

Capricorno – Questa settimana riuscirà a rendere piacevole e redditizia anche l’attività più monotona. Sarete consapevoli che i tempi sono quelli che sono, e che non sarà possibile cambiare lavoro, altrimenti rischierete di perdere quello che avete. Dovrete rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi stessi, sempre se ci tenete al vostro lavoro.

Proposte positive per chi opera o vorrebbe muovere i primi passi nel settore dell’informazione commerciale. Dovrete applicarvi di più e avere molta pazienza.

Acquario – La fatica in questa settimana non vi peserà minimamente, anzi sarete sempre più disponibili a fare qualche straordinario in più e ad assumervi anche compiti che non vi spettano. Continuando così farete un salto di qualità che si verificherà nel futuro. Particolare entusiasmo per chi opera nel settore turistico, anche se provati da un periodo di recessione tecnica. Dovrete studiare la strategia migliore da adottare in questa prima settimana di agosto. No iniziative personali, poiché qualcuno aspetterà un passo falso per potervi estromettere senza la minima esitazione.

Pesci – Il mondo del lavoro riserverà qualche difficoltà per chi svolge un lavoro autonomo. Dovrete confrontarvi con la slealtà e la malafede di qualcuno, sempre pronto a pugnalarvi alle vostre spalle. Dovrete usare un metodo di lavoro davvero impeccabile e rigoroso, sarà un punto di merito agli occhi dei superiori. L’impegno sarà ripagato con un avanzamento di carriera o un incarico di maggiore responsabilità e, soprattutto, con qualche sorpresa nella busta paga.