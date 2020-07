Domenica 2 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna, Saturno, Plutone e Giove stazioneranno nel segno del Capricorno, nel frattempo Urano sosterà sui gradi del Toro. Venere assieme al Nodo Lunare permarranno nel segno dei Gemelli, così come Marte proseguirà nell'orbita dell'Ariete. Infine, il Sole continuerà il proprio domicilio in Leone, come Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno conciliante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. Il Luminare diurno nel loro domicilio ingaggerà un'opposizione con Urano di Terra facendo optare, con tutta probabilità, i nativi per relegare in secondo piano le questioni professionali.

Domenica, invece, avrà buone chance di rivelarsi entusiasmante sotto il profilo amoroso, dove potranno dare sfoggio di una spiccata passionalità.

2° posto Capricorno: acquisti. La congiunzione Luna-Giove potrebbe spingere il terzo segno di Terra a concedersi degli acquisti rimandati da tempo, malgrado le posizioni poco concilianti di Mercurio e Nettuno non saranno le più indicate per una sessione di shopping.

3° posto Ariete: affettuosi. Ultimi sprazzi di Venere in Gemelli, con relativo sestile a Marte sui loro gradi, non può che essere sfruttata appieno dai nati Ariete che risulteranno oltremodo affettuosi con la dolce metà. Il partner, a fronte di tale slancio emotivo, sarà ben lieto di ricambiare con lo stesso trasporto.

I mezzani

4° posto Sagittario: lavoro a gonfie vele. Le energie non dovrebbero mancare in casa Sagittario questa domenica, facendo protendere molti tra loro per chiedere qualche ora di straordinario in modo da accumulare qualche denaro in più.

5° posto Toro: loquaci. La giornata che chiude la settimana avrà buone possibilità di chiudersi nel migliore dei modi per i nati del segno, specialmente per chi tra loro dovrà affrontare un colloquio di lavoro o opera nel settore della comunicazione.

6° posto Vergine: straniti. L'ambiguo atteggiamento della dolce metà farà presumibilmente storcere il naso ai nati Vergine, almeno sino a sera quando si renderanno conto di aver frainteso gesti e parole. Lavoro in secondo piano.

7° posto Scorpione: incombenze domestiche. L'abitazione, e le attività legate ad essa, parranno reclamare l'attenzione dei nati Scorpione questa domenica.

Sarà così che molti nativi sceglieranno di dedicarsi alle incombenze casalinghe, procrastinate nelle settimane addietro.

8° posto Gemelli: attriti d'amore. Venere andrà in quadratura con Nettuno nella dodicesima dimora, e ciò potrebbe tradursi in un clima tutt'altro che conciliante nel focolare domestico nativo, dove sarà facile che nascano battibecchi col partner per futilità.

9° posto Acquario: insoddisfatti. Il quadrato che formeranno il Sole e Urano porrà probabilmente l'accento sulle faccende professionali native, aumentando, come spiacevole conseguenza, la loro insoddisfazione in merito.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: imbronciati. Quel sorriso capovolto sarà merito dell'arcigno quartetto Luna-Giove-Saturno-Plutone in opposizione al loro segno, e le persone con cui avranno a che fare non faticheranno ad accorgersene.

Sarà bene tenere la bocca cucita, sia in amore che al lavoro, in modo da evitare di innescare polveroni dialettici.

11° posto Pesci: lavoro sottotono. La voglia di mettersi in gioco sarà blanda in casa Pesci questa domenica, sopratutto sul versante professionale, dove capi e colleghi potrebbero richiamarli all'ordine provando a scuoterli da tale torpore.

12° posto Bilancia: pessimisti. Nel nido domestico, specialmente nel rapporto con la prole, qualcosa parrà non quadrare ai nati Bilancia ma affrontare l'argomento, al momento, non si rivelerà presumibilmente la mossa azzeccata.