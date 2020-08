Il mese di agosto si rivela interessante per il segno del Toro, protetto da pianeti quali, Venere, Mercurio, Giove, Plutone e Saturno, che affiancati ai caldi raggi del Sole, assicurano un mese ricco di energia, positività e opportunità. In ambito lavorativo è il momento di raccogliere i frutti del lavoro seminato e concedersi una breve pausa. L’amore ricopre un ruolo centrale, è il momento ideale per chi desidera sposarsi, convivere o avere un figlio, ma anche per i single alla ricerca dell’anima gemella. Bene il fisico, anche se Giove potrebbe compromettere gli sforzi fatti per la prova costume.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per il segno del Toro, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per il Toro

Amore: l’oroscopo di agosto 2020 lascia presagire un mese interessante ed emozionante dal punto di vista sentimentale, il Toro può infatti fare affidamento sul favore di Venere, che diventa molto affettuosa, e di Giove, che favorisce le coppie che vorrebbero avere un figlio. Il nuovo mese è ideale per i single alla ricerca di nuovi incontri, gli astri ci fanno sapere che le relazioni che nascono ad agosto si rivelano importanti e durature per il futuro. Sole, Mercurio, Plutone e Saturno vi fanno da paggetti: non esitate dal compiere grandi passi, sono favoriti coloro i quali intendono sposarsi o andare a convivere.

Lavoro: il consiglio delle stelle per agosto è quello di iniziare la prima settimana del mese concentrandosi sugli affari e le questioni lavorative. La seconda settimana coincide per molti con l’inizio delle vacanze e gli astri consigliano di non lasciare niente in sospeso. Nonostante una Luna Piena faticosa, Venere vi offre il suo sostegno e si possono ottenere discreti risultati.

Le giornate centrali sono da dedicare alla cura del partner e dell famiglia, ma a partire da giorno 20 la sfera professionale torna ad occupare un posto di rilievo. La Luna Piena, accompagnata dal passaggio di Mercurio e Sole in Vergine, lascia intravedere dei risultati soddisfacenti anche per quanto riguarda la sfera economica.

Il cielo protegge gli studenti e i giovani alla ricerca di un’occupazione.

Salute: come anticipato, quello di agosto 2020 si presagisce un mese interessante per i nati sotto il segno del Toro. Dal punto di vista fisico le energie non mancano, così come la positività e la spensieratezza. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da Giove, che aumenta l’appetito, attentando alla linea e compromettendo i risultati degli sforzi invernali. Concedetevi qualche sfizio, ma senza esagerare, e soprattutto cercate di praticare dello sport o dell’attività fisica leggera.