L'Oroscopo di venerdì 14 agosto è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno dello zodiaco. La Luna soggiornerà ancora in Gemelli (fino alle ore 23:36 circa). Questa settimana è molto caotica, ma fino a domenica succederanno ulteriori cose interessanti. In questo venerdì ci sarà spazio per prepararsi, sia mentalmente che fisicamente, al Ferragosto! Approfondiamo il discorso e andiamo subito a scoprire le previsioni delle stelle di queste 24 ore e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - In questo periodo intricato, ci sono dei blocchi all'interno della vostra vita. Magari il lavoro o l'economia non girano come sperato, oppure in famiglia è in atto una situazione turbolenta. Ogni tempesta è destinata a lasciare il posto al sereno, purtroppo la vita è fatta anche di imprevisti, di cadute e di sofferenze. Ci vuole il caldo per desiderare il freddo, ci vuole il sale per bramare un bicchiere d'acqua, quindi non disperatevi se ci sono dei giorni negativi, perché arriveranno quelli positivi e gaudenti.

Vergine - 11° in classifica - In questo periodo siete molto impulsivi. State investendo le energie in un progetto di vita entusiasmante e con il partner sembra essere rinata la sintonia.

Però, non per tutti le cose stanno andando bene, infatti c'è qualche coppia che vorrebbe maggiore romanticismo e più partecipazione da parte del partner. In famiglia o nel lavoro, vi sentite poco gratificati. Cercate di fare qualcosa per voi stessi, meritate attenzione e tempo!

Ariete - 10° posto - Siete preoccupati per voi stessi o per una persona a cui tenete in modo particolare, pensate che ci sia un problema.

Siete degli ottimi amici, ma non tollerate la falsità. In questa giornata vi renderete conto che vi siete lasciati un po' prendere la mano dall'estate. Sotto sotto, siete stanchi e stufi di essere sempre in tiro o in giro per locali: non vedete l'ora che arrivi settembre! Una chiamata o un messaggio vi scuoteranno.

Leone - 9° in classifica - La giornata sarà molto trafficata e confusionaria. Forse avete ottenuto pochi giorni di vacanza e magari siete costretti a immettervi per strada in questo periodo turbolento. Andate piano e non cedete alle provocazioni. Pensate al vostro benessere e a quello dei vostri cari. Il segreto per arrivare al traguardo è fare le cose un poco alla volta. La lettura vi salverà dalla noia e dall'apatia.

L'oroscopo e i segni nella media

Capricorno - 8° posto - Le stelle parlano di contrasti in atto. Siete in un periodo talmente caotico che vorreste rinchiudervi in camera e gettare via la chiave. C'è sempre un problema, un intoppo o qualcuno che ha bisogno del vostro aiuto. Con tutte queste cose in ballo, è normalissimo che vi sentiate stressati.

L'amore può essere un punto di forza o di debolezza, in ogni caso cercate di completarvi da soli, ossia, di essere più indipendenti possibile. Chi è single, magari vorrebbe pensare solo a godersi la vita e a fare carriera, comunque sia, le vostre priorità sembrano destinate a cambiare nel corso dei prossimi mesi!

Scorpione - 7° in classifica - Anche se forse c'è un problema alla base di tutto, voi state tirando avanti la carretta senza far vedere a nessuno come vi sentite realmente. In queste 24 ore fareste bene a non cedere alle provocazioni. Ultimamente notate in giro della gente irresponsabile e poco informata. Avete paura che in futuro le cose possano precipitare e trascinarvi sul fondo.

Evitate di fare ciò che vi desta spavento o preoccupazione, non omologarsi alla massa si rivelerà una mossa furba. Nessuno può sapere meglio di voi quanto prevenire sia meglio che curare!

Gemelli - 6° posto - State vivendo un'estate così così, ci sono dei giorni buoni e altri meno. Tuttavia, in questo venerdì avrete molto da fare, specialmente se avete degli ospiti in casa o se siete in vacanza da un parente. Ultimamente, le vostre abitudini potrebbero essere cambiate, ma la normalità verrà presto ripristinata. 'Niente panico' sarà il vostro mantra giornaliero! Ponetevi un nuovo scopo di vita, non è facile convivere con un senso di frustrazione continua, ma non siete soli e siete più forti di quello che credete.

Toro - 5° in classifica - Periodo abbastanza interessante. Entro domenica vivrete delle nuove emozioni, anche se forse non siete appassionati o spensierati come una volta. Tante cose sono cambiate, sia dentro che fuori. Tra le coppie fresche ci sono dei dubbi, per cui una rottura potrebbe giungere prossimamente. Dei problemi sembrano esserci anche nelle relazioni di vecchia data, forse si è instaurata una situazione di routine o di stallo. Occhio ai fornelli e ai luoghi affollati, cercate di prevenire come meglio potete!

L'oroscopo del giorno 14 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in ripresa. Siete bravi a elogiare gli altri, ma nei vostri confronti siete molto severi.

Cercate di sgomberare la mente dai pensieri negativi, soprattutto fino a domenica. Rinviate eventuali pratiche, gli incontri di lavoro e alleggerite il carico di faccende. Non siete dei robot, avete diritto di riposare. Anche se, forse, il partner non sembra capirvi o magari non è romantico come vorreste, quello che davvero conta è essere gentili con se stessi e trattarsi con amore. Lavorate sulla vostra autostima e coltivate delle buone abitudini.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che, in questo periodo, avete molta carne al fuoco. Il caos comanda sovrano e avete messo da parte alcune cose che facevate con costanza. Niente panico! Si tratta di avere pazienza e attendere la fine di questa settimana.

In giornata sarete alla ricerca della tranquillità, state dormendo in modo irregolare e disturbato. Un cambiamento nella routine quotidiana potrebbe essere la causa dei vostri problemi fisici e anche mentali. L'amore vi saprà supportare, tuttavia, senza dialogo non si va da nessuna parte. Energie meravigliose per i single under 30 che si stanno proprio divertendo!

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 14 agosto dice che l'apparenza inganna. A volte avete la convinzione che l'erba del vicino sia più verde della vostra, ma in realtà non è così. Tutto è possibile nella vita, ma se la strada verso il successo è confusionaria, sarà difficile arrivare al traguardo. Rimettete a posto la vostra vita, senza guardare al giardino altrui, in tal modo vi libererete delle persone negative, dei pensieri controproducenti e della pigrizia.

Contate più di quanto pensate!

Acquario - 1° in classifica - La perfezione si cela nei dettagli, quindi non trascurateli mai! La fretta è cattiva consigliera. Godetevi il relax, la buona compagnia, la famiglia, l'amore, gli aperitivi sul lungomare, ecc. Non potete sapere cosa vi riserva il futuro, ma potete decidere come vivere il presente. La felicità non è fare cose grandiose, ma sentirsi bene mentalmente. Presto ritroverete la voglia di lottare e di progettare. Le stelle intravedono un matrimonio o una convivenza per le coppie fresche, ma ci saranno novità anche per quelle di vecchia data.