L'oroscopo di venerdì 14 agosto annuncia per i nativi Sagittario emozioni forti e veritiere in questo periodo, perfette per dare una svolta in ambito sentimentale, mentre Cancro userà creatività ed immaginazione in modo positivo sul posto di lavoro. Bilancia si sentirà più apprezzata all'interno della propria relazione di coppia, mentre Ariete avrà momenti molto produttivi sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 14 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 14 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di venerdì positivo per quanto riguarda il settore professionale, con Marte in congiunzione al vostro cielo che vi rende attivi e affidabili.

Sarete dunque molto produttivi sul posto di lavoro, ottenendo spesso ottimi risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Venere in quadratura vi mette in difficoltà, e non vi sentirete a vostro agio con il partner. Se siete single non vi dispiacerà affatto trascorrere la giornata in compagnia dei vostri amici e divertirvi un po’, continuando ad avere sempre quella speranza accesa. Voto - 7+

Toro: giornata discreta per voi nativi del segno, considerata la vostra configurazione astrale. In amore infatti ci saranno il Sole e Mercurio in quadratura dal segno del Leone, e dovrete essere un po’ più affettuosi nei confronti del partner, perché in fin dei conti vi vuole comunque bene.

Se siete single per fortuna avete degli amici che vi sostengono nelle vostre pazze imprese. Nel lavoro i risultati saranno buoni, con Giove in trigono dal segno del Capricorno, ciò nonostante non aspettatevi nulla di travolgente. Voto - 7

Gemelli: soprattutto voi single in questa giornata vi sentirete in sintonia soprattutto con una persona in particolare, sentendovi in sintonia con quest'ultima.

Se avete una relazione fissa dedicatevi insieme al partner a fare i vostri passatempi preferiti. Sarà il pretesto perfetto per aumentare l'affiatamento di coppia, e poi con questa Luna in congiunzione non avrete nulla di cui lamentarvi. Per quanto riguarda il settore professionale se pianificate al meglio la giornata, vedrete che i risultati saranno gratificanti.

Voto - 8

Cancro: configurazione astrale ottima per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì. Con Venere in congiunzione al vostro cielo, la vostra relazione di coppia galopperà e sarete entrambi sopraffatti da un forte romanticismo. Se siete single sarete ottimisti e speranzosi di trovare al più presto l'amore. In ambito lavorativo una spiccata creatività e immaginazione usata in modo positivo e produttivo, saranno ideali per portare a casa splendidi risultati. Voto - 8

Leone: in questa giornata voi single potreste attirare numerosi sguardi secondo l'oroscopo di venerdì 14 agosto. Marte, Mercurio e il Sole vi sorridono e vi piacerà molto conoscere persone nuove con cui andare subito d'accordo.

Se avete una relazione fissa il tono delle conversazioni con il partner sarà amichevole e riuscirete a concentrarvi su come rendere felice la persona che amate. In ambito lavorativo le energie non mancheranno, ma attenzione a mettervi più cura e impegno soprattutto in quei dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 7,5

Vergine: rincorrere una fantasia vi aiuterà a non smettere mai di sognare, ciò nonostante fate comunque attenzione a possibili lamentele, che in fin dei conti lasciano il tempo che trovano. Se avete una relazione fissa Venere in sestile porta sguardi dolci e pieni di passione secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Il settore professionale è vero che i soldi non fanno la felicità, ma è anche vero che senza non si può andare avanti, dunque cercate di impegnarvi di più nelle vostre mansioni.

Voto - 7+

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, assieme a Venere in quadratura dal segno del Cancro, completano una configurazione astrale tra alti e bassi secondo l'oroscopo. Vi sentirete più apprezzati in amore, questo sì, ciò nonostante per mantenere l'armonia in casa, siate più partecipi alla vita di famiglia. Se siete single agire d'istinto potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Per quanto riguarda il lavoro dovrete ingegnarvi un po’ se ci tenete a raggiungere i risultati che sperate. Voto - 7

Scorpione: un'ottima Venere in trigono dal segno del Cancro garantisce un buon affiatamento tra voi e il partner secondo l'oroscopo di venerdì. Vivete con serenità la vostra relazione di coppia, perché con il giusto temperamento, e una atmosfera magica, l'amore regnerà nella vostra relazione di coppia.

Se siete single tutti possono soffrire d'amore, l'importante è che quando cadete a terra, avrete le forze per rimettervi in piedi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà, ciò nonostante se sapete cosa state facendo, state tranquilli. Voto - 7,5

Sagittario: una persona molto vicina a voi potrebbe essere interessata a voi in questo periodo secondo l'oroscopo di venerdì 14 agosto. Dovrete capire tutta via se sarà la persona che farà al caso vostro. Se avete una relazione fissa vivrete emozioni forti e veritiere al momento, grazie al Sole in trigono dal segno del Leone, che vi darà una mano a vivere al meglio la vostra storia d'amore. Nel lavoro concentratevi maggiormente verso le mansioni di gruppo, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8+

Capricorno: potreste essere un po’ preoccupati per alcune questioni di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Al momento state andando bene, ma sapete benissimo che ci sono alcune cose da sistemare presto e questa potrebbe essere la giornata adatta. Per quanto riguarda la sfera sentimentale con Venere in opposizione i vostri sentimenti nei confronti del partner o verso una persona che vi piace potrebbero essere confusionari, e dovrete essere un po’ più convinti se volete stabilire maggior armonia. Voto - 6,5

Acquario: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì, con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli. In amore potrete contare sul sostegno del partner quando ne avrete bisogno, ma attenzione al Sole in opposizione che potrebbe portare qualche imprevisto da risolvere.

Se siete single meglio non essere troppo confidenti di chi non vi fidate. In ambito lavorativo non siate troppo critici perché così non arriveranno i risultati che desiderate. Voto - 7+

Pesci: configurazione astrale molto buona per questa giornata di venerdì, grazie a Venere in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non siate agitati e sentitevi felici e soddisfatti della vostra sana e forte relazione di coppia. Se siete single vi scioglierete per qualunque persona posi il suo sguardo su di voi, ma attenzione a questa Luna in quadratura che potrebbe farvi sbagliare. Nel lavoro evitate quelle discussioni con i colleghi che spesso non portano a nulla di buono. Voto - 7,5