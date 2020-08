L'Oroscopo di domani lascia presagire una giornata positiva per il Cancro, che ha ottime possibilità di raggiungere le mete ambite. Le stelle proteggono il segno e gli danno una marcia in più, basta solo fare il primo passo. Al contrario potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per i Pesci e l'Ariete, che potrebbero risentire di qualche lieve malessere fisico. Ottimo momento per il Toro, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di giovedì 27 agosto 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 27 agosto 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: questa giornata si rivela faticosa per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe vivere un momento sottotono. Il sonno potrebbe essere disturbato da sogni inquieti, le stelle consigliano di rimandare le decisioni e ritagliarsi dei momenti di riposo.

Toro: quella di giovedì 27 agosto si rivela una giornata produttiva dal punto di vista lavorativo. E' il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Serenità in amore.

Gemelli: è una giornata positiva per il segno, i disordini dei giorni precedenti tornano al proprio posto. È il momento ideale per cercare dei chiarimenti in amore, ma anche in ambito lavorativo con i colleghi.

Ottima la forma fisica.

Cancro: le giornate conclusive del mese di agosto si rivelano positive per il segno. È il momento di buttarsi in pista, basta guardare da fuori, è ora di diventare i protagonisti. Siate più temerari. In ambito lavorativo coloro i quali sono alla ricerca di un’occupazione, potrebbero ricevere la telefonata tanto aspettata.

Bene l’amore, anche gli incontri sono favoriti.

Leone: è il cuore a farla da padrone durante questa giornata, un incontro inaspettato o un’amicizia di vecchia data potrebbe trasformarsi in qualcosa di più e riempire il cuore. Bene la sfera lavorativa, tuttavia la stanchezza potrebbe farsi sentire, meglio dedicarsi un po’ di relax.

Vergine: continua per i nativi del segno un momento di alti e bassi, in cui l'ottimismo cede il posto a momenti di disagio e preoccupazione. Il consiglio delle stelle è quello di essere più permissivi e meno accusatori verso sé stessi, qualcuno potrebbe valutare l’idea di rivolgersi ad un professionista che lo aiuti a riordinare i pensieri instabili.

Bilancia: l’oroscopo di giovedì 27 agosto consiglia di prestare molta attenzione soprattutto nel caso di carte e documenti da firmare, accordi da concordare o acquisti da concludere. Leggete con attenzione ogni clausola prima di metterci la firma.

Scorpione: è una giornata impegnativa dal punto di vista pratico, infatti potrebbero esserci delle questioni di cui occuparsi, come un progetto da presentare, questioni bancarie da risolvere o investimenti da concludere.

Questo è il momento ideale da per agire, continuate così.

Sagittario: un quadro astrale positivo protegge il segno per quanto riguarda l’amore e favorisce i nuovi incontri per i single. Tuttavia prima dell’arrivo del weekend sarà l’ambito lavorativo a tener occupato il segno Le soddisfazioni sono dietro l’angolo, non lasciatevele sfuggire.

Capricorno: come degli attenti giardinieri è arrivato il momento per il segno di piantare un seme. In ambito lavorativo è il momento ideale per gettare le basi di progetti futuri. Chi ha un rapporto di coppia che va avanti da molto tempo potrebbe iniziare a parlare di matrimonio o sognare l’arrivo di un figlio.

Acquario: quella di giovedì 27 agosto sembra una giornata ideale per l’amore e i rapporti interpersonali.

Si può dunque recuperare dopo alcune giornate sottotono e, se necessario, trovare dei chiarimenti. Gli incontri sono favoriti durante il weekend. Bene il fisico, anche se qualcuno potrebbe iniziare ad accusare la stanchezza e lo stress accumulati.

Pesci: giornata di alti e bassi per il segno che dal punto di vista fisico potrebbe accusare stanchezza e alcuni fastidi, soprattutto a stomaco e schiena. Meglio concedersi un momento di riposo e se possibile rimandare gli impegni. Serenità in amore, è un momento di grande romanticismo e passione, anche la sessualità in crescita.