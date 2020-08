L'oroscopo di domani, martedì 4 agosto, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Sotto il piano astrale, avremo la Luna ancora in Acquario. L'estate procede speditamente, in queste 24 ore ci saranno delle questioni da rivedere. Qualche segno dello zodiaco avrà fortuna in amore mentre altri otterranno spazio e serenità mentale. Amore, lavoro, salute e famiglia, andiamo a scoprire la classifica (disposta in ordine decrescente) e le previsioni delle stelle di questa giornata.

Classifica e previsioni astrali del 4 agosto

Leone - 12° posto - Giornata non proprio eccellente. Dei problemi economici, finanziari o lavorativi rischieranno di stravolgere il vostro umore.

A volte avete la sensazione di vivere dentro un film, poiché tutto vi appare così astratto e al contempo assurdo. Non dovrete in nessun modo lasciare spazio allo scoramento, anzi! Anche se avrete il morale sotto ai piedi, cercate di sorridere e di tirare fuori il ''leone'' che c'è in voi.

Sagittario - 11° in classifica - L'amore si trova in fase di revisione, forse avete dei dubbi sul partner o magari vi sentite trascurati. Tirate fuori ogni problema e discutetene pacatamente con la persona interessata. In realtà, in questa giornata la vostra comunicazione sarà fiacca, quindi sarà meglio fare attenzione. Potreste sentirvi spossati e forse anche doloranti a livello fisico. Ultimamente qualcosa non sta girando come dovrebbe e questo vi rattrista.

Toro - 10° posto - L'Oroscopo di martedì 4 agosto dice che il nervoso sarà in agguato e rischierete di perdere le staffe. Siete sempre di corsa e oberati di lavoro, come se non bastasse, avete ben poco tempo libero per le vostre passioni. Avrete una pesante mattinata in cui dovrete cercare di focalizzarvi sul lavoro.

Bandite ogni singola distrazione, in tal modo riuscirete ad archiviare ogni incombenza e ad essere liberi la sera.

Ariete - 9° in classifica - Possibili rinvii o agitazioni, questa non sarà la giornata perfetta per uscire, programmare o incominciare qualcosa. Le stelle vedono che da alcuni giorni le vostre preoccupazioni sono ritornate, infatti non vi sentite granché al sicuro.

Cercate, in queste 24 ore, di fare il meno possibile e di prendere le cose così come verranno. Affidatevi alla lettura, i libri vi aiuteranno ad affrontare gli ostacoli con maggiore lucidità.

Capricorno - 8° posto - Evitate di immettervi su dubbie strade, questa giornata non risulterà favorevole ai viaggi e alle uscite. Se resterete a casa tutto potrà filare liscio, ma se per una ragione o per un'altra sarete costretti a mettere il muso fuori dalle mura domestiche, allora dovrete prestare molta attenzione. Pianificate il weekend o un imminente vacanza, presto avrete modo di festeggiare qualcosa!

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà un pochino indaffarati. Non riuscite mai a stare fermi, avete sempre qualcosa da fare.

Sulle vostre spalle ci sono mille responsabilità, ma considerate l'idea di scrollarvene qualcuna di dosso: non potete fare sempre tutto voi! L'amore di coppia procederà speditamente mentre, coloro che sono soli da poco, presto volteranno pagina.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - Via la tensione dalla vostra mente e largo alla serenità, quella che vi è mancata per fin troppo tempo. Agosto è incominciato in modo movimentato, ma anche le prossime due settimane saranno tutt'altro che piatte. Amore, sorrisi, gioia e risate rapiranno tutte quelle preoccupazioni che vi hanno accompagnato per molti mesi. Siete in attesa di qualcosa e bramate novità. Magari state valutando un taglio di capelli, in tal caso confrontatevi con un parrucchiere esperto.

Gemelli - 5° in classifica - Anche se non è un periodo raccomandabile per stringere delle nuove amicizie, è importante essere cordiali con il prossimo. In questa giornata sarete tentati a lasciare tutto e partire. Un membro della famiglia vi confiderà le sue preoccupazioni: cercate di prestare ascolto perché si tratterà di una questione importante. Tutti i nodi verranno al pettine.

Vergine - 4° posto - Le stelle vi sorrideranno dato che questo martedì si rivelerà complessivamente costruttivo! Otterrete un po' di spago, inoltre, le prossime due settimane porteranno fuochi d'artificio. Via libera al divertimento e ai cambi di look, risultano favorite anche le partenze. Delle notizie che attendevate, finalmente giungeranno e potrete inquadrare il vostro futuro sotto un'altra ottica.

Scorpione - 3° in classifica - Martedì positivo per le faccende domestiche e di cuore. Chi sta lavorando anche in questo periodo caldo, presto potrà prendersi un po' di meritate vacanze. In famiglia, ultimamente si è respirato un clima strano, ma a partire da questo giorno le acque si calmeranno. Avrete modo di emozionarvi e di trascorrere del tempo in piacevole compagnia.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche del 4 agosto parlano di amore e passione. Le coppie innamorate, che hanno in serbo un progetto di vita comune, si lasceranno andare. Vi ritroverete ad uscire per qualche commissione o per un appuntamento, in quest'ultimo caso sarà bene presentarsi puntuali onde evitare intoppi fastidiosi.

Non rinviate le cose a settembre, avete bisogno di essere una marcia più avanti rispetto agli altri.

Acquario - 1° in classifica - La Luna nel vostro segno vi tenderà la mano anche in questa giornata estiva. Una persona di vostra conoscenza si rivolgerà a voi per chiedervi un consiglio o un favore. Una determinata situazione spinosa sta per scivolare via. Rinviate ogni fatica a settembre e non affaticate il vostro corpo. Fortuna in amore.