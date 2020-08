Con l’inizio del mese di agosto finalmente il Capricorno può tirare un sospiro di sollievo, liberarsi dell’opposizione di Mercurio, beneficiare di un momento di serenità e riappacificarsi per quanto riguarda la sfera familiare e l’ambito sentimentale.

È il momento ideale per chiarire le incomprensioni dei mesi precedenti. Al contrario le stelle non sembrano favorire gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo. In ambito lavorativo si possono perseguire i propri obiettivi, ma bisogna farlo con attenzione in quanto qualcuno, forte della negatività di Marte e Saturno, potrebbe cercare di ostacolare il segno, spingendolo a rispondere con aggressività e nervosismo, anche a costo di compromettere i risultati ottenuti finora.

È un buon momento dal punto di vista fisico e salutare, le energie non mancano così come anche l’ottimismo e la serenità.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di agosto 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno, con le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di agosto 2020 per il Capricorno

Amore: l’oroscopo di agosto 2020 lascia presagire l’arrivo di un periodo più rilassante per il segno del Capricorno che dopo oltre due mesi con un Mercurio recriminante, lamentoso e determinato a tornare su errori e rancori del passato, può trovare un po’ di serenità. Il pianeta della comunicazione si sposta in Leone, qui diventa più calmo e produttivo. Dunque i nativi del sogno si possono sforzare per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno della vita familiare e sentimentale.

Se la gestione della casa, vecchie problematiche o la paura di un tradimento hanno agitato le acque durante i mesi precedenti ora può tornare il sereno e le incomprensioni possono finalmente trovare una soluzione.

Lavoro: secondo l’oroscopo di agosto in ambito lavorativo le stelle non sono negative, chi trascorre il mese in ufficio o senza allontanarsi dall'ambito lavorativo può portare avanti con costanza e determinazione i propri progetti.

Tuttavia Marte in urto con Saturno potrebbe creare contrasti, agitazioni e nervosismo nei rapporti più instabili, soprattutto per coloro i quali vivono una situazione lavorativa frustrante e insoddisfacente. Potrebbe essere il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, anche se gli astri consigliano di farlo con diplomazia ed educazione, cercando di non alzare i toni.

Salute: un quadro astrale positivo e vantaggioso protegge il segno dal punto di vista fisico e salutare, promettendo un mese sereno e ricco di energie. Il sole, il mare e le montagne possono regalarvi la serenità e la pace di cui avete bisogno, aiutarvi a liberare la mente dai pensieri e dalle preoccupazioni dei mesi precedenti e purificare il corpo con aria fresca e pulita.