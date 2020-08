L'oroscopo di domani, lunedì 3 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale.

Sarà una giornata caratterizzata dall'avvento della Luna Piena con l'astro nella casa dell'Acquario. Dopo un weekend colmo di sogni, speranze, amore e spensieratezza, in queste 24 ore si torna alla realtà. Agosto viene tradizionalmente definito il mese delle vacanze, ma quanto avvenuto durante l'annata, ha infranto le regole, mettendo all'angolo i progetti vacanzieri che molti segni avevano in serbo. Anche se non tutti potranno partire per un viaggio, le prossime settimane saranno piene di movimento.

Questo lunedì metterà in moto molti ingranaggi! Arriverà una bella scossa per i Pesci, mentre i nati del Cancro avranno molta forza.

Approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata e scopriamo la consueta classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - Avete rimandato ogni cosa a settembre, il quale è ormai divenuto il mese di un nuovo inizio. Collezionate emozioni, le prossime settimane di agosto vi saranno propizie. In giornata rischierete di incappare nel traffico o di fare tardi. State vivendo un periodo complicatissimo in cui non sapete dove sbattere la testa e che pesci prendere. Avete bisogno di una guida che vi indichi la direzione da percorrere.

Solo voi potete sapere cosa vi occorre, quindi non fate troppo affidamento sugli altri. Qualche nativo di questo simpatico segno, ultimamente non sta bene a livello fisico.

Scorpione - 11° in classifica - Non si può avere tutto dalla vita, ma si può fare il possibile per averlo. In queste 24 ore vi sarà di grande aiuto fare un passo indietro e chiedere cosa si vuole e quali sono gli obiettivi da centrare.

Non esiste un problema senza una soluzione. Quello che non è chiaro a voi potrebbe esserlo per un altro, quindi non esitate a chiedere aiuto e a confrontarvi. Maggiore coinvolgimento mentale in amore.

Capricorno - 10° posto - Non dare per scontata una situazione in particolare, vi sarà di grande sollievo prossimamente.

Cercate di vivere il presente giorno dopo giorno, senza invadere gli spazi altrui. Se c'è qualcosa da dover fare, allora fatela entro la fine di questo mese, perché le stelle settembrine appaiono incerte. Non eccedete con la caffeina e i dolci. Di tanto in tanto prendetevi dei ritagli di tempo per ricaricare le pile: non spingetevi troppo oltre.

Ariete - 9° in classifica - Avrete modo di trascorrere questa giornata in compagnia di amici o colleghi. Da alcuni giorni non riuscite a concentrarvi a dovere perché la vostra mente è in vacanza. Fare le cose controvoglia è controproducente, per cui accettate il vostro stato d'animo e prendete tutto alla leggera. Avete degli impegni economici da rispettare, forse un mutuo, una rata oppure un affitto.

In questo 2020 avete rinunciato a molte cose e siete finiti dentro una bolla, pronta a scoppiare da un momento all'altro. Non pretendete troppo da voi stessi e dai familiari. La serata, si rivelerà splendente.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Gemelli - 8° posto - La Luna Piena potrebbe generare sonnolenza, insonnia, umore ballerino. A volte, pensare al peggio impedisce di prendere strade sbagliate e fuorvianti. Il futuro è in continua mutazione, basta pochissimo per cambiarlo interamente per questo motivo le cose non vanno come sperato. Ogni singolo gesto e ogni singola azione, hanno una notevole incidenza, non solo sul prossimo ma anche sul mondo intero. Dunque, scegliete con cura e con assoluta consapevolezza le azioni da compiere quotidianamente.

Se non ve la sentite di impegnarvi, alleggerite il carico di incombenze e rimandate a settembre.

Vergine - 7° in classifica - Avere il quadro generale in pugno, aiuta a non affondare. Presto l'estate sarà finita e si dovrà tornare ad affrontare una battaglia che potrebbe stravolgere le carte in tavola. Se possibile, cercate di giocare d'astuzia agendo in anticipo. La vostra produttività risulterà elevata, potreste concludere un certo tipo di affare o magari potreste allacciare dei nuovi contatti. Qualcuno avrà delle compere casalinghe da effettuare, altri invece dovranno recarsi dal meccanico o dal dentista. Arriverete a sera stremati e non vedrete l'ora di tuffarvi nel letto.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche rivelano che riceverete delle notizie interessantissime.

Qualcosa, all'interno della vostra quotidianità, comincerà a smuoversi. Con il partner di sempre, non mancheranno momenti di condivisione e di intimità. Eventuali dubbi d'amore o sul futuro di coppia, troveranno una definitiva forma. Il vostro fascino sarà maggiore nelle prossime due settimane, per cui i cuori solitari avranno la possibilità di conoscere gente nuova e promettente. Nel complesso, dunque, si delinea una buona giornata, fatta eccezione per le questioni economiche e/o lavorative.

Toro - 5° in classifica - Lunedì che parte con lo sprint giusto, potrete raggiungere il traguardo o avvicinarvi al vostro obiettivo il più possibile. Le buone abitudini aprono la strada del successo e della soddisfazione personale.

Esercitatevi quotidianamente, anche se il caldo e l'estate potrebbero contribuire a rendervi un pochino svogliati. La vita è fugace, quindi non andrebbe sprecata ad essere tristi e apatici. Imparate a non dare peso ai giudizi della gente. Fate ciò che avete sempre sognato di fare, magari adesso non otterrete approvazione, ma in futuro il giudizio potrebbe senz'altro cambiare.

Oroscopo 3 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Leone - 4° posto - Se vi copiano, significa che siete sulla giusta strada! La vostra vita è una continua battaglia, spesso vi sentite come un pugile sul ring. A partire da questa giornata non dovrete fare altro che rilassarvi e dare spazio agli altri. Esprimetevi liberamente, le vostre emozioni zampilleranno come una fontana.

Potrebbe succedere qualcosa di gradevole e di memorabile, qualcuno festeggerà il suo compleanno, altri prepareranno le valige e altri ancora apprenderanno una certa notizia. Cercate di tenere gli occhi aperti, in questo periodo sarà bene non lasciarsi sfuggire nulla. Questa sarà una settimana favorevole per i single.

Pesci - 3° in classifica - L’Oroscopo di domani vi vede ben classificati. Siete soliti dare il massimo durante la bella stagione, anche se la vostra attenzione di tanto in tanto traballa. Cercate di definire i vostri sogni e i vostri obiettivi, ma non siate vaghi. Una scossa vi darà una smossa, ridestandovi da un certo stato di apatia. Anche se forse per il momento avete sospeso dei lavori o magari avete diminuito il carico delle incombenze, non commettete l'errore di cullarvi sugli allori: ogni giorno è prezioso.

Curate la vostra pelle, eliminate i vizi nocivi e idratatevi di più.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del giorno 3 agosto dice che sarete al massimo delle forze, sia fisiche che mentali, grazie al plenilunio. Sarà come se fosse dotati di poteri straordinari, capaci di leggere nei cuori più introversi. La vostra intuizione farà canestro e sarete molto convincenti con le parole. Questa estate non vi sta piacendo abbastanza, ma rispetto a qualche mese fa, avete più spazio e libertà di azione. Coloro che lavoreranno per la buona parte di agosto, arriveranno a settembre con una marcia in più rispetto alla concorrenza e potranno aspirare ad una promozione oppure ad una busta paga o incassi maggiori.

Continuate così.

Acquario - 1° in classifica - Finalmente una giornata come si deve. Dopo un lunghissimo periodo di confusione generale, ritroverete la voglia di vivere e di divertirvi. La vostra spensieratezza vi aiuterà a godervi l'estate in ottima maniera. La Luna Piena renderà tutto più intenso. Non avrete difficoltà. Sfruttate questa giornata per cominciare bene la settimana. Coloro che hanno sospeso una relazione o che fanno continuamente tira e molla, prenderanno una definitiva decisione entro settembre. Soldi in arrivo.