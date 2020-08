L'oroscopo di mercoledì 5 agosto è pronto a svelare cosa riserva l'astrologia per la giornata. Partiamo evidenziando che la maestosa Luna soggiornerà in Pesci. Nella sua fase calante, l'astro argentato spinge all'autocritica e intensifica le emozioni. L'amore, in questa particolare giornata, si scopre maggiormente, ma bisognerà fare attenzione a non lasciarsi prendere dalle paranoie e dalla gelosia. I segni d'acqua beneficeranno maggiormente di questo passaggio lunare, dato che empatia, sensibilità e intuizione risulteranno prominenti.

Approfondiamo le previsioni delle stelle della giornata, con un'occhiata alla consueta classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - Mai fare le cose a caso, sarebbe come guidare con una benda sugli occhi. In questo periodo avete necessità di lasciarvi andare e di mettere da parte la fatica costante e le corse affannate che vi hanno accompagnato nei mesi scorsi, il che va bene a patto che non ci si culli troppo sugli allori. È meglio fare un po' meno, piuttosto che lasciare andare alla deriva ogni progetto/lavoro, in tal modo finirete per ridurre lo stress del fatidico ritorno.

Vergine - 11° in classifica - Non amate che vi si dica cosa fare e cosa non fare, siete un segno istintivo e soprattutto caparbio. Preparatevi a trascorrere una giornata niente male, la compagnia non vi mancherà.

Vi ritroverete a scambiare quattro chiacchiere e apprenderete un certo pettegolezzo, ma non sempre ciò che si dice corrisponde a verità. Se una determinata strada non sembra condurvi dove vorreste, allora tornate indietro ed esplorate nuovi percorsi.

Capricorno - 10° posto - 'Non è tutto oro quel che luccica', recita un proverbio.

Si fa presto a giudicare il prossimo considerandolo un privilegiato o un raccomandato, ma niente è come sembra. Ognuno porta la sua croce, perciò è sempre un bene focalizzarsi su se stessi. Questa sarà una giornata favorevole all'apprendimento di nuovi concetti che vi saranno di grande aiuto nel lavoro.

Una certa situazione economica andrà affrontata con estrema delicatezza.

Gemelli - 9° in classifica - Quando pensate al futuro, spesso provate un senso si incertezza e di ansia. Da questa giornata, fino al prossimo weekend, dovrete cercare di fare mente locale e riordinare il caos in cui siete incappati. Risultano previste delle uscite, forse dovrete svolgere delle commissioni fondamentali e irrimandabili, in tal caso prestate attenzione alle code e ai luoghi affollati. Presto la turbolenza si placherà, del resto non può piovere in eterno.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Toro - 8° posto - La socialità risulterà più spiccata che mai e sarà bene mettere in risalto questa qualità, specialmente se per lungo tempo avete rinunciato all'amicizia e alla compagnia.

Sarete ben disposti ad offrire il vostro sostegno e tutto l'aiuto possibile a chi ne avrà la necessità. La giornata, inoltre, porterà in primo piano anche le questioni d'affari e di lavoro. Da tempo siete in attesa di una transazione o di una riposta, ebbene, qualcosa si muoverà! Abbassate il freno e partite a tutta velocità verso i vostri sogni.

Leone - 7° in classifica - La vita di tutti i giorni può essere faticosa, ma a volte si tendono ad ingigantire le cose. Mettere nero su bianco e programmare ogni minuscolo dettaglio, aiuta a tenere la situazione generale sotto controllo e a combattere lo stress. Questo mercoledì sarà un po' ballerino, ma entro sera metterete i puntini sulle 'I' e chiuderete eventuali contratti, collaborazioni o ordini.

Niente è impossibile per un nativo del Leone.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 5 agosto dice che sarà un giorno da prendere con disinvoltura. Spesso provate un forte senso di incertezza riguardo al futuro, ma a partire dal pomeriggio, l'ansia vi lascerà in pace. In questo mercoledì, riuscirete a dormire sonni sereni. Cercate di ascoltare le vostre esigenze, guardate oltre la siepe e imparate ad espandere i vostri orizzonti. Solo scoprendo e curiosando potrete crescere e migliorarvi: la vita ha in serbo ancora numerose cose per voi.

Scorpione - 5° in classifica - Tutti abbiamo dei punti deboli, ma quello che davvero non riuscite a tollerare è la falsità. Non è un caso che sono ben poche le persone di cui vi fidate, in passato avete preso una brutta cantonata, che vi ha insegnato una grande lezione di vita.

L'estate invita a riposare e ad allentare la presa. L'influsso astrale di questa metà settimana vi premia e vi spinge a provare nuove soluzioni e ad assaporare ogni minuscolo dettaglio: lasciatevi andare.

Oroscopo 5 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un ottimo allineamento cosmico che vi aiuterà in tutto. Le vostre energie saranno elevate e inarrestabili. Potrete rimettervi in pari o portarvi avanti con certi lavori o compiti. Siete sempre indaffarati ma non dimenticate di gustarvi l'estate sfruttando tutti i benefici di questa stagione calda. Ogni giorno, cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare alle cure del vostro corpo, non trascuratevi e non accampate scuse.

Sagittario - 3° in classifica - Sarà una buona giornata per fare incontri e per recarsi ad un appuntamento o ad un colloquio. La vostra comunicatività risulterà persuasiva ed efficiente. Qualche nativo di questo segno dovrà recarsi dal meccanico, o al negozio di alimentari oppure in posta/banca. Cercate di fare attenzione al portafoglio, non sarà il caso di abbassare la guardia. I cuori solitari, amanti dell'avventura, desiderano innamorarsi perdutamente ma non vogliono correre il rischio di perdere i propri spazi liberi.

Acquario - 2° posto - Spesso fate una grande fatica a mettervi nei panni del prossimo o a comprendere le ragioni altrui. Siete degli eterni Peter Pan, detestate i limiti e che vi si dica che una determinata cosa non si può fare alla vostra età.

Continuate a seguire il vostro istinto, perché siete splendidi così come siete. L'amore, per i single, sta per arrivare, ma occhio agli ex.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani parla di una giornata ok e vi vedrà alle prese con una sensazione particolare ed inspiegabile. la Luna nel vostro segno sprigionerà romanticismo, empatia e voglia di stabilità/sicurezza. Siete ancora in tempo per riprendere in mano i vostri buoni propositi e cercare di attuarli entro la fine dell'anno. La vita di coppia ha avuto i suoi alti e bassi durante le ultime due settimane, ma qualcosa di emozionante sta per accadere. Novità per i single, le stelle intravedono l'avvicinarsi di avventure splendenti.