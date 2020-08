L'oroscopo di mercoledì 5 agosto annuncia il passaggio della Luna nel segno zodiacale dei Pesci, ottima per eliminare cattive abitudini e creare una situazione dolcissima in amore, mentre per la Bilancia potrebbe essere il momento adatto per cambiare abitudini ed attirare l'attenzione di una persona importante. Gemelli potrebbe essere un po’ maldestro in questa giornata a causa della Luna stessa, ma potrebbe sfruttare la situazione a proprio vantaggio, mentre Vergine starà alla larga da potenziali problemi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 5 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì che vi vede un po’ indecisi, anche se ciò non vorrà dire che non ci saranno bei momenti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti, potrebbe far piacere al partner un atteggiamento un po’ ingenuo, ovviamente espresso nella giusta maniera. Se siete single potreste godere ancora di qualche incontro piacevole. Per quanto riguarda il lavoro il buonumore sarà il pretesto adatto per arrivare sul posto di lavoro con la voglia di fare e di ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale più che soddisfacente per voi nativi del segno per questa giornata di mercoledì, con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, assieme a Giove e Saturno stabili in trigono dal segno del Capricorno. In amore dunque non vi dimenticherete mai di sorridere alla presenza del partner, per regalarle momenti che non dimenticherete.

Se siete single godetevi questo periodo concedendovi un po’ di relax. Sul fronte lavorativo se vi ritrovate dinanzi a nuove situazioni, siate preparati e affrontatele con entusiasmo. Voto - 7,5

Gemelli: bene ma non benissimo questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci.

Sarete infatti un po’ maldestri, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ciò nonostante, potrete ancora sfruttare gli influssi positivi di Venere in congiunzione per sfruttare la situazione a vostro vantaggio, soprattutto voi single. In ambito lavorativo sarete alla ricerca d'indipendenza, soprattutto per gestire le vostre mansioni a vostro modo.

Voto - 7+

Cancro: oroscopo di mercoledì che prevede una splendida Luna in trigono dal segno dei Pesci, perfetta per entrare in sintonia e in empatia con la vostra anima gemella. Si attivano dunque rapporti di tutti i tipi con la vostra anima gemella, che vi permetteranno inoltre di approfondire ulteriormente il legame che vi unisce. Se siete single il giusto approccio con una persona potrebbe mettervi in vantaggio. Nel lavoro attenzione alla posizione sfavorevole di Marte. Continuerete infatti a svolgere le vostre mansioni, ma senza l'entusiasmo di un tempo. Voto - 7+

Leone: configurazione astrale che prevede un ottimo Sole in congiunzione e un ottimo Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che andranno a bilanciare al meglio la giornata secondo l'oroscopo di mercoledì 5 agosto.

In amore le emozioni saranno protagonisti indiscussi della vostra relazione di coppia, regalandovi un affiatamento di coppia decisamente più convincente rispetto alle giornate precedenti. Se siete single potrebbe essere facile per voi entrare in piacevoli ed interessanti discussioni. Nel lavoro a volte arrivano dei risultati inaspettati, che voi gradirete senz'altro. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale difficile da gestire secondo l'oroscopo di mercoledì, e proprio per questo starete all'erta. In ambito lavorativo infatti, cercherete di essere abbastanza prudenti, evitando dunque di commettere errori. In amore considerato l'affiatamento di coppia non molto soddisfacente al momento, cercherete di non essere troppo assillanti con il partner, anche se ciò implica poco romanticismo.

Non preoccupatevi, perché arriveranno momenti migliori. Se siete single potreste decidere di vivere questa giornata portando a termine le vostre faccende personali. Voto - 6

Bilancia: se siete single e siete coinvolti in una potenziale relazione d'amore, secondo l'oroscopo di mercoledì 5 agosto questo potrebbe essere il momento di cambiare abitudini ed essere più decisi e coinvolgenti. Coloro che hanno una relazione fissa si lasceranno alle spalle eventuali dubbi e appartenenti ormai al passato e si daranno da fare per rendere felice il partner. Per quanto riguarda il settore professionale affrontate le nuove situazioni con cautela, studiando per bene la situazione. Voto - 8-

Scorpione: giornata di mercoledì che prevede la Luna in trigono dal segno dei Pesci, perfetta per creare un'atmosfera magica all'interno della vostra relazione di coppia.

Dunque non tiratevi indietro e siete romantici nei confronti del partner. Voi single cercate di essere più obiettivi e vedrete che otterrete qualche soddisfazione in più. Per quanto riguarda il settore professionale probabilmente sarete più istintivi, cercando di raggiungere i vostri obiettivi senza commettere errori. Voto - 7,5

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, e Venere in opposizione, l'oroscopo di mercoledì non sarà molto soddisfacente per voi nativi del segno. In amore infatti non avrete tanta voglia di divertimento e preferirete prendervi un po’ di tempo per voi. Discorso simile anche per voi single, che vi sentite un po’ stanchi di vivere all'ombra degli altri. Ambito lavorativo discreto per questa giornata, con Marte in trigono dal segno dell'Ariete, che vi darà una mano a svolgere bene le vostre mansioni, senza però strafare.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di mercoledì positivo per voi nativi del segno, grazie alla Luna favorevole dal segno dei Pesci, nonché a Giove e Saturno stabili nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sarà una giornata molto tranquilla, e vi piacerà molto stare in compagnia delle persone che amate. Se siete single e la vostra potenziale storia d'amore procede bene, questo potrebbe essere il momento per fare il grande passo. Nel lavoro se ci saranno dei compiti importanti da svolgere, cercate di non deludere chi ve li ha richiesti. Voto - 8+

Acquario: se siete single la vostra mente in questa giornata produrrà innumerevoli scenari di voi e della vostra potenziale anima gemella.

Ciò nonostante sappiate che fantasticare non serve a nulla e dovrete agire se volete prendervi ciò che desiderate. Se avete una relazione fissa, a parte qualche piccola incertezza, andrete abbastanza bene, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo se non vi è chiaro qualcosa di come svolgere un compito, chiedere informazioni in più non vi costa nulla. Voto - 7+

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro cielo prepara una giornata perfetta per esaltare e portare ai massimi livelli tutto ciò che avete fatto nelle giornate precedenti secondo l'oroscopo di mercoledì. In amore sentitevi liberi di amare il partner come meglio credete, perché apprezzerà molto la vostra voglia di fare.

Se siete single lasciate trasparire ciò che siete veramente e forse potreste trascorrere momenti molto romantici. Nel lavoro siate pazienti e intraprendenti e vedrete che gli altri si accorgeranno del vostro talento. Voto - 8,5