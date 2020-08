L'Oroscopo di venerdì 7 agosto è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno dello zodiaco. Innanzitutto segnaliamo lo spostamento della Luna dalla casa dei Pesci a quella dell'Ariete. La settimana sta per chiudere i battenti e per molti fervono i preparativi dell'imminente Ferragosto. Per i nativi della Vergine si prevede una lieta giornata, mentre i Gemelli riceveranno una notizia particolare. Andiamo a vedere le predizioni degli astri di questa giornata e a scoprire la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - La verità, talvolta, può far male, ma il più delle volte si tratta di un male necessario per crescere e per guardare oltre le proprie illusioni. Individuate i vostri punti di forza e potenziateli. Lavorate su di voi un passettino alla volta, investite sul vostro miglioramento. In questa giornata del 7 agosto, vi accorgerete che potete auspicare ad un cambiamento positivo: vi si aprirà un mondo.

Toro - 11° in classifica - Generalmente, fate troppe cose e questo vi porta ad essere costantemente tesi e stressati. La prossima settimana otterrete qualcosa in più, forse entrate extra o delle vacanze. In amore, alcune coppie hanno difficoltà di comprensione reciproca e questo rischierà di essere un peso in queste 24 ore.

Dovrete tagliare corto con ciò che non vi fa stare bene. Cercate di sfruttare questa settimana per prendere in mano la situazione generale e mettere un punto dove necessario.

Sagittario - 10° posto - Giornata con un po' di calo fisiologico. Forse delle situazioni non sono andate come programmato e avete avuto dei problemi spinosi da combattere.

Quando le cose non girano, è molto meglio fermarsi e rinviare a un altro momento. Non ostinatevi a voler fare di più, perché finireste per essere inconcludenti. La parola d'ordine di questa giornata dovrà essere: meno e meglio.

Scorpione - 9° in classifica - Desiderate andare in vacanza, la vostra mente è altrove!

La vostra è un'estate difficile e travagliata, rispetto agli altri anni state battagliando duramente. Non vi sentite compresi, inoltre, nessuno vi aiuta. In giornata dovrete rompere ogni indugio e rivalutare l'intera situazione. Non continuate a fare ciò che non vi fa di fare: c'è sempre una strada alternativa da percorrere. In serata sarete molto stanchi e non vedrete l'ora di mettervi a dormire.

Predizioni dell'oroscopo di venerdì 7 agosto: i segni nella media

Cancro - 8° posto - Siete in cerca di una possibilità in più. Siete nel bel mezzo di una fase evolutiva, dentro di voi qualcosa sta germogliando. Fate bene a tenere alta la guardia e a non prendere le cose sottogamba. Prendetevi cura di voi stessi, prenotate una gita in mezzo alla natura, prendete appuntamento in una Spa o dal parrucchiere.

In giornata dovrete fare molta attenzione alla strada e ai mezzi di trasporto, ci saranno confusione e un traffico chilometrico.

Leone - 7° in classifica - Essere molto affaccendati non significa essere produttivi, anzi. Avete bisogno di tagliare il superfluo, dunque, sbarazzatevi di ciò che vi causa nervosismo e agitazione. Via le spese inutili e via le amicizie negative che non portano alcun valore aggiunto. Focalizzatevi sulle cose fondamentali e ignorate tutto il resto. Fate in modo che questa sia la settimana della svolta, della vostra rinascita.

Acquario - 6° posto - Finalmente i nodi verranno al pettine, questo sarà un positivo venerdì! Preparatevi alle vacanze o al Ferragosto, in tal modo non vi farete trovare impreparati.

Siete soliti curare i dettagli e fate sempre la differenza nel vostro lavoro. Godetevi questo mese, presto arriverà settembre e l'estate chiuderà i battenti. Se avete litigato con una persona cara, rappacificatevi mettendo da parte l'orgoglio e fate il primo passo.

Bilancia - 5° in classifica - Ultimamente vi comportate in maniera strana. Siete cambiati, magari non vi fidate più di nessuno e avete alzato una sorta di barriera tra voi e gli altri. Questa estate vi sta facendo riflettere tantissimo. Tuttavia, cercate di riaccendere il vostro entusiasmo, tornate a dedicarvi a quello che una volta vi appassionava. Chi è in una relazione, sentirà la vicinanza del partner. Aspettatevi un bel venerdì, un aperitivo in buona compagnia vi allieterà i sensi.

Oroscopo 7 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Capricorno - 4° posto - Premiatevi ad ogni traguardo raggiunto e per l'impegno profuso nel quotidiano. Anche se raggiungere un determinato scopo è già di per se entusiasmante, concedersi un premio è la ciliegina sulla torta. In questa giornata riceverete una chiamata o un messaggino, in ogni caso tenete d'occhio i vostri dispositivi mobili.

Gemelli - 3° in classifica - Siete soliti vedere del buono nelle persone, ma spesso ne avete prese di cantonate. Questa giornata sarà molto importante dato che avrete da sistemare casa o magari rivedere qualcosa nell'ambiente di lavoro. Una persona che vi ha notato nei giorni scorsi, si ritroverà a pensarvi.

Occhio ai social, potreste ricevere una richiesta di amicizia interessante. Qualche nativo dei Gemelli riceverà una lieta notizia.

Pesci - 2° posto - Felice venerdì, vi sentirete tranquilli e sorridenti. Il vostro fascino risulterà magnetico, questo costituirà un punto a favore per i single. Se davvero desiderate l'amore, i soldi o un certo cambiamento, allora dovete impegnarvi in prima persona perché la persona o il lavoro giusto non so ordinano online. Nulla piove dal cielo, la fortuna aiuta chi si impegna e supera le proprie credenze limitanti. Potete fare qualsiasi cosa, non sottovalutatevi.

Vergine - 1° in classifica - Si prevede una giornata positiva in cui primeggerete. Vi alzerete con l'umore alle stelle!

Siete sempre di corsa e alle prese con milioni di faccende. Questa settimana, incominciata forse con il piede sbagliato, si raddrizzerà. Da questo venerdì, fino a domenica, sarà tutto un crescendo di emozioni e di sensazioni. Eventuali discussioni verranno chiarite e tornerà la quiete dopo la tempesta. Serata simpatica.