Durante la giornata di domani l'ingresso di Venere in Cancro influenza attivamente il cielo degli altri segni, riscaldandoli con i propri influssi. Il Leone può trarne vantaggio per quanto riguarda la sfera familiare e i rapporti con gli altri, trovando le soluzioni da tempo ricercate. La Bilancia, ambiziosa, può ottenere buoni risultati in ambito professionale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 7 agosto 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 agosto 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata faticosa per il segno che si scontra con una Venere litigiosa e scostumata, che potrebbe favorire la nascita di contrasti e malumori sia in amore che nel lavoro.

Toro: Venere affettuosa favorisce il segno durante questa giornata, è un buon momento per parlare di sentimenti. Forti dell’appoggio della stella dell’amore ci si può dichiarare alla persona amata o parlare di progetti futuri. Incontri favoriti. Lavoro gratificante.

Gemelli: secondo l'oroscopo, quella di venerdì 7 agosto si rivela una giornata produttiva per il segno che, forte degli influssi di una Venere pratica e concreta, può dedicarsi alle questioni lavorative e ottenere ottimi risultati. È il momento ideale per avanzare una proposta o presentare un progetto. Serenità in amore.

Cancro: è un momento positivo per il segno che a partire da questa giornata accoglie Venere nel proprio cielo.

Gli influssi del pianeta dell’amore proteggono i nativi del segno, favorendo il recupero di energie. È un ottimo periodo per parlare d’amore, ma anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Leone: Venere altruista spinge il segno ad occuparsi di alcune questioni familiari instabili, presentatesi durante le ultime settimane.

Il cielo è positivo e promette rapide soluzioni. Amore intrigante e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: l'oroscopo di venerdì 7 agosto lascia presagire una giornata vantaggiosa e serena per il segno. C’è un recupero per quanto riguarda la sfera sentimentale e rapporti interpersonali, cercare un dialogo è più semplice e anche trovare dei chiarimenti.

Alti e bassi nel lavoro.

Bilancia: una Venere ambiziosa sprona il segno a lottare in prima linea per raggiungere i traguardi desiderati. Questa giornata potrebbe portare delle belle soddisfazioni per quanto riguarda la sfera professionale, ma nulla viene dal nulla e per ottenere gli obiettivi ambiti il segno deve impegnarsi al massimo.

Scorpione: il fine settimana inizia con Venere in posizione vantaggiosa che lascia presagire delle giornate piccanti. La passione si riaccende e anche single potrebbero fare incontri interessanti. Alti e bassi dal punto di vista fisico, a fine giornata qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata ed accusare lievi fastidi fisici.

Sagittario: durante questa giornata si può assistere ad un cambiamento di Venere che promette di essere più positiva nei confronti del segno durante il mese appena iniziato.

È dunque un buon momento per l’amore e la sfera familiare, ma anche in ambito lavorativo il cielo promette belle opportunità.

Capricorno: l’entrata di Venere in Cancro potrebbe rendere ballerino l’umore del Capricorno. Questa giornata è caratterizzata da momenti contrastanti in cui la serenità cede velocemente il posto al nervosismo e all'agitazione. L'oroscopo consiglia di evitare decisioni affrettate e cercare di ritagliarsi dei momenti di riposo e relax.

Acquario: l’oroscopo di venerdì 7 agosto lascia presagire una giornata impegnativa per il segno, piena di situazioni da sbrigare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera economica. Al contrario c’è serenità e armonia in amore e anche gli incontri sono favoriti per i single durante il weekend.

Pesci: è una giornata risplendente ed emozionante per il segno. Questa Venere riscalda e protegge i Pesci, aiutandoli a ritrovare la passione all'interno del rapporto con il partner e favorendo gli incontri per i single. Recupero nel lavoro.