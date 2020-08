Questo fine settimana di ferie e vacanze di sabato 15 e domenica 16 agosto 2020 per l'Oroscopo della prima sestina zodiacale prevede tanto benessere, tanto relax, ma soprattutto una forte passionalità e la voglia di riscoprire il proprio rapporto con il partner. Sarà il caso del segno del Toro, alle prese con il desiderio di ristabilire il romanticismo.

Il Cancro avrà ancora l'appoggio della fortuna di Venere nelle questioni di cuore, anche per quanto riguarderà i single.

In basso sono presenti i primi sei segni dello zodiaco e le relative previsioni del weekend.

Toro innamorato

Ariete: il weekend si prospetta molto tranquillo, ed anche se lo stress sarà difficile da smaltire perlomeno non avete un carico esagerato di lavoro sulle spalle.

Prendete un lungo respiro e dedicatevi al divertimento, certamente gli acciacchi non spariranno ma avrete possibilità di non pensarci in modo troppo 'ossessivo'.

Toro: questi giorni di ferie saranno incentrati per lo più sulla coppia e sulla vostra relazione. Non si tratterà di 'salvarla' da una separazione imminente, ma di coltivarla dopo molto tempo trascorso con le menti completamente separate per un lungo periodo di tempo. Per adesso, il lavoro potrà essere accantonato per un po': lo riprenderete a tempo debito.

Gemelli: avrete modo di sperimentare delle situazioni in cui sentirete più leggero il lavoro, e anche se questo per molti di voi potrebbe essere un weekend lavorativo, sappiate che passerà molto più agevolmente del solito.

I rapporti interpersonali più difficili conosceranno una 'tregua' decisamente più duratura.

Leone sereno e passionale

Cancro: dovrebbe essere un fine settimana più rilassato della norma, invece potreste avere proprio in questi due giorni delle notizie che riguarderanno il mondo del lavoro. L'amore conoscerà anch'esso qualche novità che vi renderà sicuramente più responsabili e meno 'sognatori', pronti per fare passi avanti significativi per la famiglia.

Leone: una vacanza in un posto lontano dai rumori cittadini sarà proprio quello che ci vorrà per riaccendere la passione nella coppia. In famiglia non dovrete fare altro che allentare la presa su questioni che solitamente vi portano ad essere tremendamente inflessibili. Per ora l'importante è godersi le vacanze.

Vergine: procrastinare non fa al caso vostro, ma nel corso di questo fine settimana costituirà letteralmente la vostra parola d'ordine. Probabilmente non vi sentirete voi stessi, ma sicuramente la vostra dose di serenità vi sarà molto più 'accessibile'. Evitate di stancare troppo il fisico e di stimolare la mente, magari con qualche hobby.