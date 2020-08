La seconda sestina zodiacale del weekend di Ferragosto 2020 presenterà la situazione amorosa del segno della Bilancia e del segno dei Pesci alquanto 'instabile' e pronta a collassare al primo soffio di vento.

Anche per il settore lavorativo questo sarà un periodo alquanto burrascoso, specialmente per i nati del segno del Capricorno. Ci si dovrà rimboccare le maniche come al solito, ma non mancheranno i momenti di relax.

Il segno del Sagittario invece sarà alle prese con le vicissitudini della famiglia, sia essa la propria o di origine.

In basso è presente l'Oroscopo per la seconda sestina per il fine settimana del 15 e del 16 agosto.

Scorpione in rialzo

Bilancia: purtroppo potreste incorrere in un vero e proprio battibecco con il vostro partner, e poco importerà se siete in un bel posto alle prese con un tramonto da sogno. Dovrete evitare di concludere questa domenica in modo troppo turbolento. Ad ogni modo, vi sentirete più a vostro agio con le amicizie e con i parenti.

Scorpione: finalmente il vostro pessimismo cederà il posto a pensieri più sani e positivi. Sarà il momento di lasciarvi alle spalle dei rancori che si sono portati avanti per troppo tempo con qualche persona a voi importante. Potreste anche fare un incontro che potrebbe farvi battere il cuore più forte che mai.

Sagittario: purtroppo delle faccende familiari rallenteranno la vostra 'corsa' verso le vacanze che attendevate da tutta l'estate.

Calma e sangue freddo saranno i presupposti per risolvere la questione. Periodo florido per la salute, sarà ideale praticare qualche sport o lunghe passeggiate a contatto con la natura.

Acquario sereno

Capricorno: la vostra vacanza potrebbe tardare a causa di qualche affare sul posto di lavoro che vi sta tenendo occupati già da qualche giorno a questa parte.

Dare per scontato un guadagno facile sarà un errore sul quale non dovrete assolutamente cadere in trappola. La fortuna di Giove sarà sempre meno presente.

Acquario: l'amore sboccerà di nuovo dopo tanti giorni molto 'glaciali' dal punto di vista sentimentale. Sicuramente avrete qualche piccola negligenza da farvi perdonare, ma ormai le perplessità di coppia si stanno avviando verso la loro conclusione.

Conquiste per i single abbastanza soddisfacenti, ci sarà solo bisogno di essere più 'se stessi'.

Pesci: la stabilità in amore potrebbe apparire ad entrambe le parti leggermente monotona, ma alla luce dei litigi recenti questo periodo di stallo sarà ben accetto. Attenti a qualche parola di troppo, a qualche 'frecciatina' che potrebbe mettere in crisi profonda questo equilibrio tutto sommato abbastanza precario e 'scivoloso'.