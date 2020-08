L'oroscopo del 12 agosto, è pronto a svelare come andrà questa giornata che, sotto il piano astrale, sarà di grande rilevanza. Per quasi ogni segno zodiacale, le stelle riservano novità, divertimento, emozioni, risate in compagnia e tanto altro ancora. Sarà la giornata perfetta per spegnere le preoccupazioni e dare sfogo alla fantasia e alla voglia di vivere ogni singolo istante. Tutto ciò sarà possibile grazie all'incredibile carica cosmica di cui godremo. La Luna, all'ora di pranzo, lascerà il Toro e transiterà nei Gemelli portando fortuna e amore. Venere in Cancro accentuerà fascino, sensualità e malizia, mentre, Marte in Ariete accentuerà il coraggio e l'intraprendenza.

Approfondiamo il discorso e andiamo subito a scoprire le previsioni delle stelle di queste 24 ore e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - Dovrete cercare di investire il tutto per tutto nelle prime ore della mattina. Eventuali problemi lavorativi o personali potranno essere rinviati al prossimo lunedì. C'è un tempo per ogni cosa, per cui in questa parte della settimana dovrete solamente spegnere le preoccupazioni e cercare di essere il più possibilmente spensierati. Fate uno sforzo in più e sarete premiati.

Acquario - 11° in classifica - Non amate dilungarvi troppo, ma in questa giornata rischierete di scontrarvi con una certa opinione che vi farà storcere il naso.

Ognuno ha le sue idee e considerazioni, ma ciò non significa che devono piacervi per forza. Prendetevi una pausa, il vostro livello di stress è fin troppo alto. Se dovete partire per il weekend di Ferragosto, partire entro giovedì onde evitare il traffico.

Capricorno - 10° posto - Qualcuno vi potrebbe far infuriare.

Non amate perdere tempo e qualche imprevisto sarà da mettere in conto in queste 24 ore! In famiglia o nell'ambiente di lavoro, da tempo, si respira un'aria tesa. Per fortuna nel pomeriggio tornerà il sereno e l'equilibrio naturale delle cose sarà ripristinato. In questo periodo non ve la sentite di abbassare la guardia, non vi state divertendo come negli altri anni, ma va bene così.

Vergine - 9° in classifica - Niente è sicuro nella vita, perciò tenere alta la guardia e mettere in conto gli imprevisti è sempre una mossa intelligente da adottare. Talvolta, però, cercare di essere sempre un passo avanti rispetto a chiunque risulta faticoso ed esasperante. Prendetevi un po' di giorni per riflettere e per lasciarvi andare: staccare la spina vi permetterà di rigenerarvi.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche del 12 agosto si presentano pressoché buone anche se di questi tempi le giornate sono caotiche e ben poco entusiasmanti. Ultimamente siete in cerca di qualcosa, di uno stimolo che vi sproni a darvi da fare.

Purtroppo siete in una fase apatica, nulla vi appassiona e desiderate lasciar perdere tutto e tutti. Abbracciate questo vostro stato d'animo, il tempo è il miglior medico e vi saprà guarire.

Scorpione - 7° in classifica - Per crescere bisogna necessariamente mettersi in gioco. In questa giornata qualcosa potrebbe farvi storcere il naso, ma niente panico! Cercate di non impuntarvi davanti ad una risposta negativa o ad un parere contrario al vostro: ognuno ha le sue ragioni ed è una grossa perdita di tempo cercare di inculcare il proprio pensiero agli altri. Serata sorprendente, possibili uscite in compagnia ma sarà bene non abbassare la guardia.

Sagittario - 6° posto - "L'inizio è la parte più importante di un lavoro" diceva Platone.

Per quanto possa essere difficile lavorare e restare focalizzati, quello che conta veramente è cominciare. Dunque, fatevi forza e cercate di impegnarvi il più possibile. Dimezzate eventuali competenze e imparate a delegare. A fine giornata, premiatevi per lo sforzo fatto. Preparatevi per l'imminente Ferragosto, si prevede molta agitazione.

Leone - 5° in classifica - Finalmente arriva l'agognata ripresa. Dopo un avvio della settimana con qualche intoppo o complicazione, le stelle torneranno a spalleggiarvi. Fino a domenica notte potrete mettere da parte il lavoro, i problemi e le spese varie. Occhio ai parenti e ai vicini, cercate di non cedere alle provocazioni. Serata in giro per locali oppure a casa con una bella maratona di serie tv.

Oroscopo 12 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del 12 agosto dice che, dal primo pomeriggio, la vostra settimana assumerà dei toni vividi. Avrete di che emozionarvi in serata, inoltre, grazie a Venere nel vostro domicilio, sarete incredibilmente belli e irresistibili. Una festa o un evento particolarmente atteso, vi emozionerà. Non mancheranno le occasioni per allacciare nuovi contatti e cementificare una relazione. Fino alla tarda nottata di domenica, potrete scatenarvi e brillare come una stella.

Gemelli - 3° in classifica - Giornata valida, avrete un grande sostegno astrale. Le stelle parlano di decisioni da prendere, in tal caso sarà meglio farlo nel pomeriggio.

L'amore di coppia risulterà compatto e sarà possibile tornare a progettare e sognare in grande. Per molto tempo, i single hanno dovuto fare delle rinunce, ma da questo mercoledì la musica cambierà in meglio. Siete molto socievoli, in serata vi divertirete moltissimo.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà perfetti. Avrete da fare molte cose in vista del Ferragosto e del weekend. Chiuderete dei conti e sistemerete tutto quello che c'è da fare. Via libera al divertimento, trascorrerete 24 ore piacevoli. Sono previste delle uscite in compagnia e una serata emozionante. Giungerà una notizia attesa da tempo.

Toro - 1° classifica - La mattinata sarà il momento migliore per sistemare la casa, per mettersi in viaggio, per sbrigare delle commissioni o per inviare delle email.

L'uscita della Luna dalla vostra casa sarà silenziosa e non ne sentirete gli effetti, tuttavia, sarà meglio comportarsi in modo prudente e non fare il passo più lungo della gamba. Possibili discussioni in famiglia o tra colleghi.