L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto è pronto a svelare come sarà l'ultima settimana di questo ottavo mese dell'anno. Vacanze, grigliate, amicizie e serate all'aria aperta non mancheranno, ma per molti segni zodiacali sarà la settimana del fatidico ritorno alla quotidianità di sempre. Avremo delle giornate molto valide. Sotto il profilo astrale ci sarà un cielo carico di azione, ma anche di novità inaspettate che potrebbero scombussolare le carte in tavola.

Amore, lavoro, conoscenze, famiglia e altro ancora, approfondiamo le previsioni dell'astrologia fino a domenica 30 agosto.

Previsioni settimanali fino al 30 agosto, dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Settimana ad alto tasso di produttività. Avrete il pieno controllo della situazione e delle persone che generalmente vi stanno attorno. Rivedrete i soliti amici e non mancheranno uscite, aperitivi e chiacchiere. Le stelle vedono dei movimenti riguardanti le relazioni durature. Con il partner di sempre sarà possibile aprirsi a confidenze e risolvere dei problemi. Non lasciatevi trasportare dalle emozioni turbinose, altrimenti rischierete di risultare offensivi. Entro la fine della settimana, potreste ottenere una grande soddisfazione lavorativa.

Toro - Settimana carica di eccitazione: avrete molta carne a cuocere! Lavoro, casa, famiglia, ogni situazione sarà affrontata a testa alta.

La vostra carica sensuale vi aiuterà a fare colpo sulla persona interessata e finalmente potrete fare sul serio. Ci saranno dei giorni estremamente appaganti e felici. Alcune serate saranno condite di risate e passione ardente. Attenzione al comparto finanziario, potrebbero verificarsi degli intoppi spinosi che rischieranno di turbarvi nel profondo.

Farete shopping.

Gemelli - Chi è single, ha perso delle occasioni importanti durante l'estate o forse ha incassato un due di picche. Consolatevi dedicando anima e corpo alla carriera e alle persone a cui volete veramente bene. Prestate più attenzione alla salute, il vostro corpo vi sta lanciando dei chiari segnali che state sottovalutando.

Il troppo stroppia, cercate di non strafare e di ripristinare l'attività in maniera graduale. Possibili ostacoli e traffico afoso, evitate di andare in escandescenze per una sciocchezza. Weekend in netta ripresa, tornerete a sorridere.

Cancro - L’Oroscopo della prossima settimana vi vedrà alle prese con un fatidico rientro. Rinnoverete il look, forse taglierete i capelli o magari cambierete colore. Lo shopping non mancherà, dato che avrete intenzione di rinnovare il guardaroba e il reparto cancelleria. Sarà una settimana confortevole e molto profonda. Vi capaciterete della fine dell'estate e che è giunto il tempo di riprendere in mano la vostra vita. Potreste trovare un tesoro o fare conquiste, insomma, aspettatevi di tutto e di più.

Cercate solamente di non spendere più di quanto potete, controllate i conti! Accoglierete una certa notizia che vi desterà emozioni sconquassanti.

Leone - Sarete tentati a imporre il vostro pensiero sugli altri, ma sarà bene evitare di farlo: ciascuno ha diritto di avere la sua opinione! Tutto quello che avrete voglia di fare, sarà occuparvi della vostra professione o riprendere gli studi in anticipo. Avrete una bella gatta da pelare, ma le stelle rivelano che riuscirete a risolvere ogni eventuale problematica. Sarà una settimana speciale per scovare dei nuovi hobby e per riaccendere un vecchio interesse. Chi è in cerca di un'occupazione, entro settembre riuscirà a trovare qualcosa di interessante.

Vergine - Settimana profumata di iniziative. Avrete delle piccole difficoltà a riposare, forse all'interno del lavoro o in famiglia state subendo troppa pressione! Dovrete mantenere un atteggiamento positivo e corretto. Sbarazzatevi delle cose rotte o che non hanno più alcuna utilità per voi. Sfruttate queste giornate per fare il punto della situazione e per intraprendere qualche attività. Se avete intenzione di lavorare su un progetto nuovo, attendete settembre-ottobre.

L'oroscopo della settimana prossima, dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di miglioramenti. Le cose cominceranno a ingranare, soprattutto se a breve dovrete riprendere l'attività. A quanto pare, arriveranno delle buone notizie in amore!

La fiamma potrà tornare ad ardere e il romanticismo non mancherà. Con il partner di sempre, potrete avviare dei nuovi progetti e ripenserete ai bei momenti passati. Chi è solo, per adesso sta bene così. Non risultano problemi lavorativi o economici, ma qualcosa di imprevisto si sta avvicinando ed entro settembre una situazione potrebbe complicarsi inaspettatamente!

Scorpione - Lunedì e martedì saranno due giorni favorevoli per incominciare quella dieta che avete in mente di seguire da tempo. Nel corso della settimana, rivedrete la vostra serie preferita e vi appassionerete a nuove cose. Occhio alle tempeste minacciose che le stelle intravedono per il mese di settembre. Comunque sia, la vita comincerà ad acquisire il sapore di sfide emozionanti e sarete pronti a rimettervi in gioco.

Il divertimento e i progetti non hanno età, quindi non scivolate nel pessimismo! Festeggiamenti o partenze in arrivo.

Sagittario - La settimana offrirà vari spunti. Avrete gioie e dolori, molto dipenderà dalla qualità del vostro sonno, ma anche dalla capacità di reagire agli eventi esterni. Giungeranno dei cambiamenti insperati e questo rischierà di scombussolare la vostra quiete mentale. Possibili rotture, ma anche dei nuovi incontri speciali. Dovrete occuparvi della vostra salute prima di pensare ad altro. Dunque, rivedete l'alimentazione e riprendete l'attività fisica che avete sospeso per via del troppo caldo o delle vacanze estive. Un famigliare vi chiederà un favore.

Capricorno - Non è stato un 2020 trionfante, ma in questa settimana vi renderete conto che siete più forti che mai.

Purtroppo non si può affermare che il peggio è passato poiché qualcosa si sta agitando nell'aria. Nei prossimi quattro mesi dovrete farvi in quattro tra lavoro, casa e famiglia, ma la fine dell'anno sarà festeggiata in maniera estremamente speciale. Tornando a parlare di questa settimana, avrete delle pulizie da fare e dei conti da chiudere. Avrete anche del duro lavoro da eseguire, ma cercate di evitare gli sforzi superflui. Fate le cose in maniera graduale e concedete al vostro corpo del tempo per abituarsi.

Acquario - La prossima settimana sarà abbastanza normale, senza gloria e senza onore. Il lato positivo è che potrete prendervela con comoda, ma sarà meglio giocare d'anticipo riprendendo in mano il lavoro o lo studio in maniera graduale.

Informatevi su nuovi metodi da applicare e sullo smart working. Qualcuno avrà un debito da saldare, altri avranno un certo ritardo da fronteggiare, comunque sia, sarà bene prendere delle precauzioni onde evitare imprevisti spinosi. La settimana sarà positiva sul versante familiare e amoroso. Anche chi è solo potrà vivere altre nuove avventure per chiudere l'estate in bellezza.

Pesci - L’oroscopo settimanale fino al 30 agosto, parla di addii, arrivi o partenze. Saranno delle giornate emozionanti, vi scapperà qualche lacrimuccia. Le relazioni si tingeranno di romanticismo, soprattutto per le coppie sposate o conviventi. Chi lavora, rischierà di scontrarsi con un collega presuntuoso! Si prevedono serate emozionanti e ancora grigliate.

Avrete modo di assaporare appieno l'ultima settimana di agosto e di dire addio a questa particolare estate che si sta facendo da parte per lasciare spazio alla stagione autunnale.