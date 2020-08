L'oroscopo di domani, 8 agosto, mette a disposizione le previsioni zodiacali di sabato. Questo fine settimana vede in primo piano il Cancro, valutato al "top del giorno" grazie a Venere entrata nel segno proprio il giorno prima, ossia venerdì 7 agosto. Tra i restanti segni, ovviamente appartenenti alla sestina sotto analisi che, lo ricordiamo, comprendono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere ottime chance di riuscita sarà un solo fortunato. In questo caso il riferimento è tutto per l'Ariete, simbolo valutato in questo inizio weekend a cinque stelle. Il predetto segno di Fuoco avrà a favore Sole e Mercurio entrambi in trigono a Luna e Marte, astri già presenti nel segno.

Di contro, le effemeridi del periodo non saranno troppo affabili con coloro appartenenti a Gemelli, segno a cui è stato pronosticato una giornata "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di sabato 8 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 8 agosto

Un nuovo sabato è pronto a fare il suo ingresso nella vita di tutti noi. All'orizzonte per molti si intravvede la fine di una settimana da dedicare al relax estivo, al mare o in montagna. Per altri invece si profila un weekend pregno dei soliti impegni, problemi o vicissitudini varie. A dare conforto e, nel caso anche a dare una mano, gli astri del giorno, certamente da consultare in merito a come potrebbe evolvere il periodo in oggetto.

All'uopo, come da copione, è pronta la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sull'oroscopo del 8 agosto 2020. In questo frangente ad avere riscontri positivi, come già anticipato, il segno del del Cancro con l'Ariete in bella vista, entrambi in questo periodo valutati in modo molto positivo.

Al di sotto tutti gli altri simboli astrali, ma questi ultimi li andremo a svelare uno ad uno nella tabella preposta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Venere in Cancro;

: Cancro - Venere in Cancro; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★: Gemelli

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali 8 agosto, oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica che sarà una giornata molto positiva per gli affari di cuore e non solo. Chi avesse in corso questioni da risolvere a livello affettivo avrà ottime chance per risolvere al meglio ogni cosa. In amore, la Luna nel vostro segno pronta a congiungersi al vostro Marte, renderà piacevole ogni rapporto, permettendovi di instaurare relazioni più libere e spontanee con tutti. C'è aria di rinnovamento anche in famiglia, forse proprio per quanto riguarda la casa o il suo arredamento. In rilievo probabilmente nuovi progetti in comune da mettere in pratica con partner, figli o genitori. In molti vi concentrerete su una problematica riguardante l'ambito di coppia, risolvendola brillantemente nel corso della giornata.

Single, sentirete molto forte la spinta a proiettarvi nel futuro, grazie alla benefica e stimolante presenza della Luna, in questo avvio di weekend in ottimo aspetto grazie al trigono con Sole e Mercurio in Leone. Questo è il momento buono per partire alla scoperta di nuovi obiettivi o per consolidare quelli raggiunti recentemente. Nel lavoro, ingranate la marcia e via, perché nel settore sociale le occasioni saranno svariate e tante. Fate perciò mente locale scegliendo per quanto possibile quelle più interessanti. Un buon consiglio: non rimandate questioni legali o burocratiche ma impegnatevi per risolverle al meglio. Il Sole vi sosterrà in ogni vostra scelta. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★.

Il periodo invita alla serenità. Si preannuncia infatti una giornata abbastanza buona, pronta a far capolino nella vostra quotidianità. Ovviamente, ce ne sono e ce ne saranno di gran lunga migliori, ma accontentatevi sapendo che qualcuno di certo starà peggio di voi in questo inizio weekend. Gli astri ricordano che la vita di relazione spesso non è facile come sembra. In amore, forse, le cose non andranno nella direzione sperata ma avrete comunque modo di apprezzare la compagnia di chi vi vuole bene. Purtroppo però, non è il momento adatto per i cambiamenti, anche se è quello che avreste bisogno in questo momento. Attendete periodi più favorevoli per decidere della vostra vita a due, ma intanto godetevi la giornata in modo possibilmente serena e spensierata.

Single, un clima frizzante favorirà gli scambi affettivi, le sintonie intellettuali e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi. Buon giorno, anche per viaggiare, divertirsi con gli amici o incontrare chi interessa. Buttate dietro ogni problema e prendete la vita come viene. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un periodo parzialmente a vostro favore. Quindi, eventuali progetti andranno bene a patto che si tratti di cose realizzabili o non impossibili a tradursi sul piano pratico. Grazie alla vostra energia ed al vostro spirito d'iniziativa riuscirete a concentrarvi sull'oggi e su ciò che quest'ultimo potrà darvi un domani. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★.

Giornata di fine settimana valutata con il classico segno del "sottotono", dunque non troppo positiva. In generale, diciamo pure che sarete piuttosto enigmatici e silenziosi, restii a prendere posizioni precise, ma sarà proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi. State con le antenne alzate e siate prudenti. In amore, con astri assai dispettosi dovrete evitare di isolarvi o chiudervi in voi stessi; familiari e partner potrebbero soffrirne ed iniziare delle discussioni per futili motivi. Non fatevi coinvolgere da pensieri negativi. Si può usare la mente per cose migliori, magari per organizzare un viaggio o una semplice cenetta da gustare rigorosamente in due. Single, la Luna si trova in posizione neutrale e Venere è da poco andata via dal vostro segno: avete quindi le spalle scoperte!

Sentirsi scoraggiati o abbattuti sarà pertanto del tutto naturale. Questi ultimi transiti planetari vogliono mettere alla prova il vostro carattere, ma voi vi farete trovare pronti e reattivi. In campo lavorativo si preannuncia una giornata movimentata, forse caratterizzata da situazioni e umori grigi. Avrete momenti di vivacità e avvenimenti gradevoli ma anche imprevisti e malumori, come per altro succede sempre nelle giornate di tutti. Voto 7.

Oroscopo del giorno 8 agosto, previsioni per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. L'oroscopo sulla giornata di sabato promette un inizio weekend davvero vincente, sia in campo affettivo che nei rapporti lavorativi.

La presenza di Venere nel settore, entrata nel segno questo venerdì alle 15:21, sarà il vostro lasciapassare per un finale di giornata all'insegna dell'amore e della felicità. In campo sentimentale pertanto, gli astri indicano che sarà una giornata in perfetta armonia con le cose e con le persone. Secondo le stelle del giorno, riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e anche per le persone che vi stanno vicino: molti godranno con piacere della vostra bella persona. Single, una fine giornata scintillante, condito da emozioni in serie. Le stelle vi prepareranno una serata rallegrata da un incontro molto interessante. Il cielo del momento sarà indubbiamente caldissimo, pieno di grande seduzione: sono previsti incontri incredibilmente passionali.

In ambito lavorativo periodo proficuo, grazie al vostro spirito di abnegazione ed al vostro modo unico nel saper portare avanti le questioni, riuscirete a trarre profitto e soddisfazioni non solo sul breve ma soprattutto sul medio-lungo termine. Eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano energie, determinazione, autorevolezza ed anche un buon numero di soddisfazioni personali. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di sabato prevede che la giornata in questa parte della settimana possa essere abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato molto probabilmente verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo in ogni genere e sotto tutte le forme.

In amore, parlando in merito a chi è in coppia, si prevede un momento fortunato nel quale tutto dovrebbe andare bene. Non presenterà particolari sorprese questo primo giorno di weekend: le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di grande armonia. Solo se conserverete le riserve di ottimismo riuscirete a far fronte alle difficoltà messe in conto ai prossimi giorni. Single, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante. Per avere successo cercate di prevenire i desideri più intimi e ricordatevi che l'amore è un'avventura con il brivido del rischio. Quindi, ci vuole tanta creatività e il saper sfruttare a dovere ogni vostra dote, specialmente quelle nascoste. Nel lavoro invece, eccellenti novità potranno bussare alla vostra porta.

Gli astri che contano assicurano energie, determinazione ed anche un buon numero di soddisfazioni personali. Voto 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, per questo sabato 8 agosto indica che evolverà abbastanza bene questo vostro primo giorno di weekend, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che (forse) mancava da un pezzo. In amore la giornata sarà piena di impegni. Fortunatamente le stelle regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo in più anche al partner. Se avete in programma di realizzare un progetto importante che riguarda la vita a due, questo sarà il momento per farlo. Single, tante delusioni hanno messo a dura prova il vostro ottimismo, eppure le amiche stelle vi rassicurano sulla possibilità d'incontrare finalmente un amore capace di produrre fiamme di passione e scintille d'amore. Accettate ogni invito e sperate ardentemente che sia quello giusto! In ambito lavorativo sarete decisi come non mai ad ottenere quello che più desiderate in questo momento. Grazie agli astri a favore, ci riuscirete benissimo, malgrado qualche collega "dispettoso" possa mettere in dubbio il vostro lavoro. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.