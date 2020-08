La fortuna sarà molto presente per i segni di aria durante la giornata di mercoledì 5 agosto 2020.

L'Acquario subirà dei cambi di rotta positivi che li porterà anche ad essere più agevolati negli investimenti, mentre la Bilancia grazie alla piccola buona sorte di Venere avvertirà il proprio rapporto con il partner più tranquillo.

I segni di acqua andranno altrettanto bene in amore, ma il segno dei Pesci si lascerà prendere troppo dalle amicizie e dal partner perdendo di vista gli obiettivi professionali.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

Cancro passionale e seducente, Vergine in rialzo

Ariete: avrete qualche momento di gelosia, che si smorzerà facilmente dal momento che la sintonia fra voi e il partner sarà molto più alta rispetto a qualche giorno fa. Dovrete sforzarvi di comprendere che spesso avvertite dei dubbi immotivati.

Toro: l'irritabilità potrebbe portarvi ad essere piuttosto schivi con gli amici, intransigenti con i colleghi, magari poco presenti per il partner. Cercate un po' di relax e magari anche qualche svago serale con il quale vi sarà più facile sfogarvi liberamente.

Gemelli: questa giornata sarà interamente dedicata a mostrare al partner tutto ciò che siete disposti a fare per mantenere viva e pulsante la vostra storia d'amore.

Non soltanto il romanticismo, ma anche la passionalità sarà molto più travolgente.

Cancro: è un periodo straordinariamente roseo per la vostra sfera amorosa e passionale. Potreste ricevere un appuntamento se siete single, oppure una sorpresa con i fiocchi che magari in cuor vostro attendevate da tempo da parte del partner.

Leone: se non potrete gareggiare con i colleghi per poter dimostrare il vostro valore, sicuramente vi annoiate. Perciò non girerà nulla di eccezionale nel corso di questa giornata, semmai dovrete pensare voi a come ravvivarla al meglio organizzando qualche trovata geniale.

Vergine: finalmente qualcosa si muove per voi, a partire da qualche incontro interessante che se non si tradurrà in amore, potrebbe dare l'avvio a un'amicizia forte e duratura.

Ogni cosa dipenderà esclusivamente da voi, perciò siate sempre gentili e mettete da parte lo stress.

Acquario fortunato, Capricorno indeciso

Bilancia: se gli inizi di questa settimana non sono stati esattamente idilliaci in amore, potreste avvertire i primi sentori che preannunceranno qualche passo avanti, magari facendovi riscoprire il rapporto con il partner come se fosse agli albori, pieno di aspettativa.

Scorpione: sarà il momento di agire sul lavoro, di dimostrare che avete un livello di competitività più forte di quello che c'è stato finora. La fortuna giocherà un ruolo chiave negli affari e nelle faccende di stampo burocratico, quindi rimanete sempre sulla cresta dell'onda.

Sagittario: vi darete molto da fare sul piano sentimentale, perché ora che avete raggiunto nuovamente la pace di coppia avrete voglia di sperimentare nuove prospettive che coinvolgono la vostra relazione.

Fate attenzione perché queste non siano decisioni troppo avventate.

Capricorno: siete letteralmente sull'orlo del baratro e ormai la vostra relazione sembra stia arrivando a un capolinea che probabilmente in cuor vostro non volevate, ma che purtroppo potrebbe essere inevitabile. La mancanza di discussioni e molta tensione potrebbero contribuire.

Acquario: arriveranno i guadagni per i quali avete tanto lavorato nelle ultime settimane e che adesso acquisiranno un valore aggiunto per un investimento per la famiglia o per la casa. La cura di voi stessi e degli altri verrà al primo posto per entrambi i casi.

Pesci: sul lavoro state perdendo colpi, e state apparendo troppo distratti e presi da altro.

Dovrete cercare di dividere la sfera lavorativa da quella personale in modo più chiaro e netto, soprattutto per voi stessi e per il vostro rendimento pratico sul posto di lavoro.