L'oroscopo di sabato 8 agosto preannuncia un inizio di weekend pazzesco per i nativi Cancro in quanto arriverà il pianeta Venere, che per i prossimi 30 giorni circa regalerà una buona dose di romanticismo ai nativi del segno, mentre Sagittario avrà maggiori possibilità di poter incontrare qualcuno da amare veramente. Bilancia cercherà di essere più comunicativa con il partner, mentre per l'Acquario i rapporti personali saranno facilitati dal buonumore e da un'atmosfera spesso leggera. Andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo per la giornata di sabato 8 agosto per tutti i segni zodiacali.

Previsioni sabato 8 agosto segno per segno

Ariete: Marte in congiunzione al vostro cielo vi esalta secondo l'oroscopo di sabato.

Vi sentirete pronti a tutto, tante idee e tanta voglia di fare, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, cavallo di battaglia per questa giornata. In amore Venere adesso sarà in quadratura dal segno del Cancro, e per contrastarlo, continuate con questo atteggiamento frizzante che al partner potrebbe piacere molto. Se siete single parlare di sentimenti non vi dispiacerà affatto durante la giornata. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato che dà il via a un fine settimana molto movimentato, soprattutto per quanto riguarda voi single, visto che si riaccenderà la voglia d'amore. Se avete una relazione fissa Venere in posizione favorevole porta maggiore stabilità nella vostra relazione di coppia.

Il lavoro i progetti tendenzialmente andranno bene, purché siano progetti alla vostra portata, realizzabili nel giro di non molto tempo. Voto - 8-

Gemelli: giornata di sabato abbastanza piacevole nonostante Venere abbandonerà il vostro cielo secondo l'oroscopo. La sfera sentimentale si rivelerà ancora soddisfacente, piena di bei momenti con la vostra anima gemella, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Se siete single siete ancora in tempo per farvi avanti. Sul posto di lavoro questo potrebbe essere il momento più opportuno per fare investimenti e contare su guadagni migliori. Voto - 8-

Cancro: da questa giornata date il benvenuto al pianeta Venere, che sosterà nel vostro cielo per circa un mese, esaltando al meglio la vostra relazione di coppia.

In amore dunque potreste lasciarvi andare per una volta ai piaceri della vita, che almeno stavolta saranno molto soddisfacenti. Se siete single potrebbe essere qualcun altro ad avvicinarsi a voi. Per quanto riguarda il lavoro dedicarsi a nuove aree d'interesse non sarebbe una cattiva idea, soprattutto se ci sarà un tornaconto. Voto - 8,5

Leone: configurazione astrale che vi riempie di allegria e che vi rende anche un po’ fortunati. Marte e il Sole favorevoli infatti, portano energie e un po’ d'amore in questa giornata. Se siete single infatti oltre a dire qualcosa di romantico, potreste essere voi ad essere corteggiati. State solo attenti a gestire bene la situazione. Se avete una relazione fissa le emozioni saranno presenti e vi terranno compagnia per tutto il giorno.

Nel lavoro Mercurio vi consiglia di non essere troppo avventanti sul lato economico al momento. Voto - 7,5

Vergine: da questa giornata Venere si troverà in una posizione decisamente migliore, in sestile dal segno del Cancro. La sfera sentimentale dunque si rivelerà discreta, e permetterà una risalita della vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbe sembrarvi più facile parlare di sentimenti. In ambito lavorativo saranno richieste le vostre capacità per portare a termine con efficacia le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7+

Bilancia: cercherete di essere abbastanza comunicativi con il partner secondo l'oroscopo di sabato, cercando di mantenere una buona intesa di coppia che ultimamente sembra scricchiolare un po’.

Se siete single non vi dispiacerà una tranquilla serata con gli amici. Il settore professionale potrebbe rivelarsi un successo, se dimostrerete di saperci fare e di essere dunque adatti al ruolo che coprite. Voto - 7-

Scorpione: con Venere in trigono dal segno del Cancro, avrete più voglia di stare in mezzo alla gente secondo l'oroscopo di sabato 8 agosto. Soprattutto voi single, apprezzerete maggiormente la compagnia degli amici, quelli giusti ovviamente. Se avete una relazione fissa potreste iniziare a vedere il partner con occhi diversi, pretesto ideale per dare una svolta alla vostra storia d'amore. Nel lavoro potreste sfruttare questa vostra buona volontà per riorganizzarvi e avere una marcia in più rispetto agli altri.

Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di sabato in rialzo per voi nativi del segno, considerato che l'influenza negativa di Venere non si farà sentire più. In amore dunque potrete contare veramente sul partner, nel tentativo inoltre di riportare in alto la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste avere qualche possibilità in più nella vostra ricerca all'amore. Sul fronte professionale con Mercurio in trigono dal segno del Leone, potrebbe essere più facile per voi prendere delle decisioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7,5

Capricorno: voi single potreste essere attratti da una persona in particolare secondo l'oroscopo di sabato. Magari in questo momento siete in vacanza e avete voglia di una storia intensa.

La decisione in ogni caso spetta a voi. Se invece avete una relazione fissa attenzione a dei possibili fraintendimenti con il partner. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove in congiunzione sarà di grande aiuto se dovete svolgere degli incarichi entro poco tempo. Voto - 7

Acquario: oroscopo di sabato caratterizzato da una buona dose di buonumore e di allegria. In amore godrete di un'atmosfera più leggera, più giocosa con il partner. Sarà per voi più semplice stabilire un dialogo con la persona che amate. Se siete single vi sentirete più sciolti e con più voglia di socializzare. Sul fronte lavorativo cercate di mantenere la calma, considerato che Mercurio sarà in opposizione. Con una mente serena otterrete sicuramente dei risultati migliori.

Voto - 7+

Pesci: relazione di coppia in rapida ripresa secondo l'oroscopo di sabato 8 agosto, grazie a Venere che si troverà in trigono dal segno del Cancro. La vostra storia d'amore godrà di un maggior affiatamento, e sarete in grado di prendere delle decisioni unanime con il partner, senza necessariamente litigare. Se siete single regalatevi qualche ora di svago in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. In ambito professionale se lavorate in squadra avrete maggiori possibilità di ottenere risultati all'altezza delle vostre aspettative. Voto - 8-